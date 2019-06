Ječte si. Zle dopadnete. Umělec drsně odpovídá Milionu chvilek: Vážná fakta

Podle jeho slov Štrunc v rozhovoru poskytoval prostor pro argumentaci, data a fakta. „Na druhé straně, po dvojím zhlédnutí, pan Minář nešetří dohady, mlžením a dojmy,“ poznamenal Martínek.

Anketa Přejete úspěch hnutí Milion chvilek pro demokracii? Přeji 6% Nepřeji 94% hlasovalo: 4104 lidí

Jako příklad uvádí ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. „Minář se snaží vyrobit negativní dojem z paní Benešové postavený na tom, že Benešová jako advokát obhajovala obviněné z dotačních kauz. No… Pokud se živila jako advokát, je to její práce. Je asi složité pochopit, ale advokáti se živí tím, že zastupují lidi v trestním řízení. Možná měla obhajovat jen Amnesty International, aby se zalíbila. Jako argument je to naprosto scestné. Benešová, připomenu, je naopak bojovnice. Je to žena, která se postavila ministru spravedlnosti Němcovi, který nechal uniknout katarského prince Hámida bin Abdal Sáního, obžalovaného a odsouzeného pro zneužívání nezletilých dívek. V době, kdy takový čin znamenal obrovské problémy pro ni samotnou. Jak známo v Kataru Sání odseděl 8 dní a byl propuštěn. Němec, proti kterému stála, je naopak postavou, která má za sebou vyšetřování nehospodárného nakládání se státními prostředky, podíl na krytí situace na právnické fakultě v Plzni, vliv na cenu mýta a v neposlední řadě je autorem úpravy zákona o exekucích, jehož následkem došlo k podstatnému nárůstu byznysu s chudobou a rozsahu exekucí. Tolik o jejím skutečném charakteru,“ sdělil Martínek a poznamenal, že spojení Benešové s kauzou Čapího hnízda je spekulace.

„Pokud na tomhle stojí argumentace pro pořádání demonstrací, možná by stálo za to zjistit si, jak skutečně, formálně i neformálně, funguje systém státních zástupců. Jaké pravomoce má ministr spravedlnosti, jaké kompetence má státní zástupce. Jaká jsou pravidla pro výběr kauz, jak jsou přidělovány a také jak může/nemůže ministr zasahovat do práce jednotlivým státním zástupcům. Nedejbože, soudcům. Nenaznačovat, ale přinést konkrétní důkazy. Ty samozřejmě NEEXISTUJÍ. Indicie je výklad, hypotéza, nikoliv důkaz. To by Milion chvilek měl vědět. Dříve, než začnou nehypoteticky, ale konkrétně demonstrovat. Stejně tak dva roky dopředu ‚předvídat‘, jak se zachová paní Benešová při výběru nových zástupců institucí je nepodložený dohad,“ dodal.

Následně vyvrací tvrzení Mináře, že demonstrace přispěly k menšímu volebnímu vítězství ANO. „Leda ve snu. Volby do EU voliče ANO (a nejen ANO) nepřitahují. Proč? Na rozdíl od adorantů EU lidé moc dobře vědí, že v EU nerozhodují poslanci z jednotlivých zemí, ale frakce. Což je mišmaš politických stran ze všech států Unie. Hlavní rozhodující silou je Komise. Kde aktuálně máme jen paní Jourovou. Jen pro informaci,“ sdělil Martínek s tím, že jak se ukázalo, volební výsledek ANO je velmi silný. „Jasné potvrzení mandátu,“ dodal.

„Babiš, svěřenský fond a vratka dotací 451 mil. Kč. Naprosto neuvěřitelná věc. Podle aktuálního výkladu by se měl patrně začít třepat každý podnikatel, který si vzal dotace. Protože jde o revizi uzavřených smluv a realizovaných projektů, s následkem vracení dotace. Kde o revizi může rozhodovat EU. Tato kauza popírá základní princip práva a smluvních vztahů. Pokud dostanete dotaci, je to zároveň i smluvní vztah. Pokud chce EU retroaktivně a zpětně revidovat smlouvy, a ještě podle politického klíče sankcionovat projekty už uzavřené nebo realizované, tak to odchod z EU a okamžitě. Bez pardonu. Je to katastrofa především pro evropské právo. A pro poskytovatele dotací. Znamená to, že si nikdo nemůže být jist tím, že když mu přidělí dotaci, nebude ji po čase vracet? Otázkou je, jaká je vlastně odpovědnost dotačních orgánů? Kdy si může být podnikatel jist, že se ve spleti právních nařízení nezmýlil dotační orgán, takže bude nucen vracet dotaci? Teď bude, na základě aktivity Pirátů, nuceno stovky úředníků obhajovat, zda neposkytli dotaci protiprávně. S jakým výsledkem? Je to také především varování a diskriminační omezení pro podnikatele, které by náhodou napadlo zapojit se do politiky a přenést své zkušenosti do chodu státní správy. Napráší-li tě Piráti, že jsi ve střetu zájmů, i když splníš všechny zákonné podmínky, bude hrozit vracení dotace? Nestačí splnit zákonné podmínky, musíš vyhovět něčímu výkladu, že nejsi ve střetu zájmů? Naprosté peklo,“ dodal.

„Skutečností je, že Babiš předáním podniků do svěřenského fondu splnil podmínky jak pro výkon veřejné funkce, tak pro poskytování dotací. To je faktický stav práva. Že se Babiš nevzdal vedení svých firem je v právní rovině obvinění a výklad. Do doby, než o tom rozhodne soud, jen další spekulace. Což je zase na další soud. A další měsíce složitého právního řízení s nejistým výsledkem. Ve skutečnosti je to pokus o další politicky motivovanou kauzu s cílem ekonomicky a funkčně oslabit Babiše. Výsledkem bude nula. Pokud je tohle myšlenkový základ pro demonstrace, tak gratuluji. Žádné argumenty, jen čirá dojmologie,“ zmínil dále Martinek.

„Právo demonstrovat nikomu neupírám. Naopak. K provozu politické soutěže patří schopnost zdvihnout zadek a nahlas vyjádřit svůj názor. To, co považuji za nešťastné, je fakt, že stávající demonstrace v Česku jsou dozvukem politických soubojů mezi polistopadovým politickým kartelem a vyzyvatelem, jejichž výsledek určily volby. A volby jsou to, kde se rozhoduje o budoucnosti a chodu země. To je potřeba pochopit. Musíte vyhrát volby. Musíte začít dělat dobrou každodenní práci pro občany. To je jediná cesta, jak volby vyhrát. Eventy, nátlakem a ječením na ulicích to už nepůjde. Lidé totiž mají možnost si zvolit stranu. A dělají to. Kartel skončil. Přišla doba reálné politické konkurence. V ní vyhrává ten, kdo lépe pracuje. Ne ten, kdo víc ječí,“ uzavřel.

autor: vef