Jedním obrázkem dorazil vědec debatu Trumpa a Harrisové

Debata mezi Harrisovou a Trumpem se konala v úterý 10. září v 21 hodin východoamerického času (to je ve 20.00 středoevropského času). Uskutečnila se v Národním ústavním centru ve Filadelfii, které se zaměřuje na studium americké ústavy. Debata trvala 90 minut a měla dvě reklamní přestávky.

Oba kandidáti se střetli v debatě na témata jako je imigrace, potraty, situace v Gaze a válka na Ukrajině. Diskutovali také o událostech 6. ledna, kdy Harrisová kritizovala Trumpovu roli během tohoto incidentu.

Krátce po zahájení kampaně obvinil Trump Harrisovou, která má jihoasijské a afro-jamajské kořeny, že ve skutečnosti není Afroameričanka. Moderátor debaty David Muir tuto skutečnost zmínil v debatě a zeptal se Trumpa, proč si myslí, že je vhodné zasahovat do rasové identity jeho protivnice.

„Já nezasahuji, a je mi to jedno. Nezajímá mě, co je zač. Nezajímá mě. Děláte z toho velkou věc, mně je to jedno, ať je, čím chce,“ odpověděl Trump.

Poté Muir požádal Harrisovou o reakci. Ta odpověděla, že Trump opakovaně během své kariéry používá rasu jako nástroj k rozdělování amerického národa. „Upřímně si myslím, že je tragické, že máme někoho, kdo chce být prezidentem, a kdo ve své kariéře opakovaně používal rasu k tomu, aby rozděloval americký lid. Věřím, že většina z nás ví, že máme mnohem více společného, než co nás rozděluje, a nechceme tento druh přístupu, který nás neustále rozděluje, obzvlášť na základě rasy,“ uvedla.

Podle fact-checkingu deníku The Guardian Donald Trump během debaty s Kamalou Harrisovou uvedl několik nepravdivých a zavádějících tvrzení. Jedním z nich bylo jeho tvrzení o imigrantech, kde uvedl, že imigranti „přebírají města“ a že se chovají násilně. Ve skutečnosti je toto tvrzení dle deníku nepravdivé – i když do některých amerických měst přišlo více imigrantů, většina z nich přišla legálně, s pracovními povoleními nebo s povolením zůstat během soudních řízení.

Další nepravdivé tvrzení se týkalo potratů. Trump tvrdil, že potraty se provádějí až v devátém měsíci těhotenství, což je jeho opakovaná falešná argumentace. Pravdou dle fact-checkingu provedeného deníkem The Guardian je, že méně než 1 % potratů se provádí po 21. týdnu těhotenství, a když k tomu dochází, často se jedná o zdravotní nouze nebo případy závažných fetálních anomálií.

Trump také prohlásil, že kriminalita ve Spojených státech výrazně vzrostla. Toto tvrzení je rovněž nepravdivé. Podle údajů FBI násilná kriminalita během Trumpovy administrativy klesala, přičemž jediný nárůst byl zaznamenán v roce 2020 během pandemie, po čemž opět začala klesat.

Fact-checking tvrzení Harrisové článek deníku The Guardian neobsahoval. Je pouze zmíněno, že během toho, co se oba prezidentští kandidáti střetli ohledně stavu ekonomiky, byly výroky obou z nich nepřesné. „Oba se mýlí – Trump o hodně, Harrisová o trochu,“ píše britský deník.

Podle některých amerických politických komentátorů Harrisová debatu vyhrála. Konzervativní aktivista a novinář Christopher Rufo souhlasil, že Harrisová debatu vyhrála, boj o Bílý dům by to však nemělo výrazně ovlivnit. „Harrisová mírně vyhrává na body. To by nemělo závod výrazně změnit ani v jednom případě, ale dokázala tuto událost zbavit rizika a pravice nyní ztratila narativ, že Harrisová odmítá média nebo angažovanost. Bude zajímavé sledovat, zda se opět odmlčí,“ uvedl Rufo.

Harris wins slightly on points. This shouldn't change the race significantly either way, but she was able to de-risk this event and now the Right has lost the narrative that Harris is refusing media or engagement. Will be interesting to see if she goes silent again. — Christopher F. Rufo ?? (@realchrisrufo) September 11, 2024

Podle bývalého prezidenta Baracka Obamy bude Harrisová prezidentkou pro všechny Američany. „Dnes večer jsme na vlastní oči viděli, kdo má vizi a sílu posunout tuto zemi kupředu, místo aby nás rozděloval,“ napsal na X.

Tonight, we saw firsthand who has the vision and strength to move this country forward instead of dividing us. @KamalaHarris will be a president for all Americans.



Let's get to work: https://t.co/EuAXRi0gI2 — Barack Obama (@BarackObama) September 11, 2024

„Myslím si, že to vyhrává. Působí normálně jasně a silně. Trump nedokáže zasadit úder – je chvástavý a nesoustředěný,“ uvedl i novinář Rod Dreher. Zmínil však také, že moderátoři ABC News David Muir a Linsey Davisová nebyli striktně objektivní: „Ano, moderátoři ABC jsou zaujatí, ale nemůžete jim vyčítat Trumpovu ješitnost a nepřesnost.“

I think she's winning this. She comes across as normal , clear, and strong. Trump can't land a blow -- he is blustering and unfocused. Yeah, ABC's moderators are biased, but you can't blame them for Trump's vanity and lack of precision. — Rod Dreher (@roddreher) September 11, 2024

„Moderátoři ABC dělají své profesi ostudu,“ komentoval chování obou moderátorů i politický komentátor a zakladatel The Daily Wire, Ben Shapiro. Sám upozornil na několik lží a misinformací Harrisové, které moderátoři opomenuli fact-checkovat. „Kde jsou moderátoři ABC, kteří kontrolují fakta? Nebo jsou v tuto chvíli příliš hluboko v zadku Kamaly Harrisové, než aby mohli mluvit?“ nechápal Shapiro.

ABC's moderators are a disgrace to their profession. — Ben Shapiro (@benshapiro) September 11, 2024

Upozornil na lež Harrisové, která tvrdila, že Trump označil teroristy při násilných protestech v Charlottesvile za „velmi dobré lidi“. Ve skutečnosti Trump neonacisty odsoudil a tehdy při tiskové konferenci řekl toto: „Ale také jste měli na obou stranách lidi, kteří byli velmi dobří... a měli jste lidi – a to nemluvím o neonacistech a bílých nacionalistech, protože ti by měli být odsouzeni.“

Dále Harrisová hovořila o Trumpově tvrzení, že pokud on prohraje, bude „krveprolití“. Trump ovšem tímto výrokem hovořil o „ekonomickém krveprolití“.

"Fine people on both sides" lie. "Stand back and stand by" lie. "Bloodbath" lie. Where are the ABC moderators fact-checking? Or are their heads too far up Kamala Harris' ass to speak at this point? — Ben Shapiro (@benshapiro) September 11, 2024

Se Shapirem souhlasil i komentátor Matt Walsh, který upozornil na to, že moderátoři fact-checkovali fakta výhradně jen u odpovědí Trumpa. „Moderátoři aktivně ověřují fakta o Trumpovi. Kamala o Trumpovi nehorázně lže a fakta nebyla ověřena ani jednou,“ napsal na X.

Moderators are actively fact checking Trump. Kamala is flagrantly lying about Trump and hasn’t been fact checked once. — Matt Walsh (@MattWalshBlog) September 11, 2024

„Bohužel máme moderátory, kteří jsou zaujatí a konstantně fact-checkují Donalda Trumpa,“ uvedl také prezidentský kandidát Robert F. Kennedy Jr. „Žádný z těch blábolů, které viceprezidentka říkala, neopravili a žádný z jejích neúspěchů skutečně nevysvětlili... prostě stáli stranou a dovolili, aby jí to prošlo.“

BREAKING: RFK Jr is GOING OFF on the ABC moderators



You have to hear this pic.twitter.com/fE2Z64h4ym — Jack Poso ???? (@JackPosobiec) September 11, 2024

Lékař Robert Malone, který se během pandemie COVIDU-19 kriticky stavěl k vakcínám, sdílel na platformě X kreslený vtip, který vyobrazuje debatu, během níž proti Trumpovi stojí nejen Kamala Harrisová, ale také oba moderátoři.

I don't know who made this cartoon - but it is perfect! pic.twitter.com/KrXOEcB5bV — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) September 11, 2024

„Myslím, že to byla moje nejlepší debata vůbec, zejména proto, že to bylo TŘI NA JEDNOHO!“ vyjádřil se k debatě také sám Donald Trump na platformě Truth Social.

Také podnikatel a miliardář Elon Musk se k nestrannosti moderátorů na síti X vyjádřil. „I když si nemyslím, že moderátoři debaty byli féroví k Donaldu Trumpovi, Kamala Harrisová předčila dnes večer očekávání většiny lidí,“ uvedl Musk. Nicméně pak vyjadřil jasnou preferenci pro Trumpa.

„Koneckonců, pokud Kamala dokáže dělat velké věci, proč to neudělala? Biden se v práci objevuje jen zřídka, takže ona už to v podstatě řídí,“ napsal Musk a závěrem příspěvku nastolil palčivou otázku listopadových voleb. „Chcete, aby současné trendy pokračovaly další 4 roky, nebo chcete změnu?“

While I don’t think the debate hosts were fair to @realDonaldTrump, @KamalaHarris exceeded most people’s expectations tonight.



That said, when it comes to getting things done, not just saying nice-sounding words, I strongly believe that Trump will do a far better job.



After… — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024

