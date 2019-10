Jelimani! Hnus. Gott podporoval Chartu, Havel to potvrdil! Soukupovi se udělalo zle z kritiků Mistra

„Karel šedesát roků poctivě pracoval a dával nám radost. Nikdy nikomu neublížil. Byl to jeden z mála českých umělců, jehož význam výrazně přesahoval naše hranice. Ovlivnil všechny obyvatele Česka,“ vzpomínal na Mistra moderátor, podle nějž Gott byl nejen interpret písní, ale skutečně velká osobnost po mnoho generací.

O to víc je znechucen, že ani ne den po smrti tak mimořádného člověka a umělce začali někteří politici a novináři na Karla Gotta plivat špínu. „To je hnus. Gott nikdy, nikdy nikomu neublížil. Žil jen tím, že dával radost. Jenže oni nemohli najít žádný jiny důvod, tak mu začali vyčítat jeho údajně špatné chování v době socialismu,“ mračil se Soukup.

Těmto „hrdinům“ se proto rozhodl přes televizní obrazovky vzkázat dvě věci. „Zaprvé, byl to právě Karel Gott, který finančně podporoval v době socialismu Chartu 77. Pokud to ti jelimani neví, tak ať si znovu přečtou rozhovory Havla, na kterého se tak rádi odvolávají,“ doporučoval generální ředitel TV Barrandov a dodal, že sám Havel tento fakt potvrdil s tím, že vždy když bylo potřeba, tak jim Gott pomohl.

Zadruhé se pak vyjádřil k tomu, co je Gottovi vyčítáno nejvíce – podepsal Antichartu. „Ano, Gott podepsal Antichartu, ale v archivech StB také najdete, že v té době mu umírala maminka a fízlové na něj brutálně tlačili, že když jí nepodepíše, nedostane odpovídající péči a půjde to s ní z kopce,“ vysvětloval Soukup.

„No a... no a... Tak před čtyřiceti lety Antichartu podepsal. Hledáme snad světce? Ne! Gott byl jeden z největších Čechů a umělců, které jsme kdy měli,“ připomněl moderátor. A opět kladl velký důraz na to, že Gott nikomu neublížil. „Nikdy na něj nemohl nikdo najít nic, co by mělo reálný základ a ukázalo, že by byl Gott špatný člověk,“ zastával se ho.

„Pro Česko toho Gott dělal daleko víc než všichni ti strážci údajné morálky a víc než ti bojovníci za údajnou svobodu a čistotu umění z Respektu, Deníku N, nebo Seznamu,“ ukázal konkrétně. „A udělal toho pro naši zemi víc, než všichni ti politici, kteří na něj dohromady umí jen plivat špínu,“ pokračoval, s tím, že nikdo v Německu, Rakousku, Švýcarsku nebo v New Yorku neví, kdo je Miroslav Kalousek, Pavel Bělobrádek nebo Jaroslav Hutka. „Nebo nějaký Michal Klíma. To je nějaký bývalý novinář, který si léčí mindráky,“ doplnil Soukup.

Karel Gott si podle Soukupa bezesporu zaslouží státní pohřeb, jelikož se o stát zasloužil. „Jsem rád, že premiér spolu s prezidentem a ministrem kultury se chtějí s manželkou Gotta na této formě rozloučení dohodnout,“ uzavřel Soukup, podle nějž je to to nejmenší, co by český stát měl udělat, protože Gott byl a navždy bude náš.

