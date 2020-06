Jen tak si pustit film? Tak to ne, tu máte „vysvětlení“. Ani Forrest Gump jim neutekl

reklama

Server Variety tak nyní představil filmy, u kterých prý bude potřeba promítat vyvarování se zodpovědnosti a před a po promítání by mělo dojít na diskuzi. Nejde však o žádné zvrhlé snímky, nýbrž o dosti klasické snímky.



„Všechny filmy by měly být sledovány s kritickým okem, ale to neznamená jejich zákaz. Tyto filmy představují období, ve kterém byly vyrobeny, a je důležité si pamatovat historii – a lidskou bigotnost a necitlivost –, abychom tyto věci neopakovali,“ poukazují autoři seznamu necitlivých děl.

Na seznamu se ocitl i v České republice velmi oblíbený snímek Forrest Gump (1994). U toho může být vytýkáno, že i přestože se jeví svým dějem nakloněn lidem se zdravotním postižením či lidem s AIDS a vietnamským veteránům, obsahuje též určitou kritiku na aktivismus a demonstrace.



Šestinásobně Oscarem oceněnému filmu též nepomůže, že je hlavní postava Nathan Bedford Forrest pojmenována po svém dědovi, prvním velkém vůdci Ku Klux Klanu.



Nepříliš dobře by si vedl i u nás známý Indiana Jones a chrám zkázy (1984). Server tvrdí, že se Steven Spielberg a George Lucas až příliš snažili o napodobení dobové atmosféry filmů třicátých let. To vše ústí v jakési „negativní a stereotypní zobrazení Indie a hindských zvyků".

Se zlou by se mohl potácet též Drsný Harry (1971), tam má být problém v zesměšnění liberálních soudců a autoři poukazují též na otázku policejní brutality.



Ale „nevhodné“ nejsou jen starší filmy. Chyby se někteří snaží najít i v těch nově vydaných, a proto se na seznamu objevuje i loňský snímek Tenkrát v Hollywoodu. A čím že se tento kus kinematografie od Quentina Tarantina provinil? Není toho málo – ve filmu má být vyobrazení Mexičanů na konci šedesátých let především v pomocných pozicích a v manuálních zaměstnáních. Co hůře – černí lidé se nevyskytují téměř ani v těch a ve filmu je jich poskrovnu. Výtky pak doplňuje, že chybí kritika prosazování bílé rasy sériovým vrahem Charlese Mansonem. To, že se film jemu primárně ve své minutáži nevěnuje, autorům nevadí.



Než dojde na vysvětlivky, není jasné, zdali není závadné tyto snímky promítat, proto hrozí, že by je mohl alespoň dočasně potkat stejný osud jako klasiku Jih proti Severu z roku 1939, který společnost HBO dočasně stáhla.

Kromě odstranění romantického filmu oceněného osmi Oscary v posledních dnech mizí i další díla. Britská vysílací společnost BBC a streamovací služba Netflix kupříkladu přestaly nabízet komediální seriál Malá Velká Británie. Obě společnosti rozhodnutí zdůvodnily tím, že se „časy změnily".

