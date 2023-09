Ještě hůř, Fialo. Benzin v Polsku klesl a Češi si to řekli

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23458 lidí Jak uvádí ČTK, ceny benzinu rostou od května tohoto roku, naposledy takto vysoké ceny byly v listopadu minulého roku. Očekává se také, že zdraží nafta a bude o pouhou korunu levnější než benzin. Obecně dle analytiků a expertů v oboru dopravy půjdou ceny spíše nahoru než dolů.

Jak to řeší Češi? Jako už dlouho. Čerpací stanici si udělali ze sousedního Polska. A rozhodně ne bezdůvodně. Dle polských stránek Autokult stojí litr benzinu v Polsku v průměru 6,14 zlotých za litr. Tedy 32,35 Kč za litr. Jedná se o ceny na benzinkách Orlen. Dle tohoto portálu je cena nafty u těchto stanic 6,08 zlotých za litr (32 Kč), benzinu zmíněných 6,14 zlotých a LPG je v Polsku za 2,78 zlotých za litr (14,65 Kč).

Poněkud vyšší ceny paliv udává server Autocentrum, v průměru 6,26 zlotých, což je přibližně 33 Kč. Nicméně, pro Opolské vojvodství uvádí průměrnou cenu 6,15 zlotých. Opolské vojvodství sousedí právě s Českou republikou. Pro Slezské vojvodství je uvedena cena 6,23 zlotých, tedy přibližně 32,80 Kč. Rozdíly jsou tak jako tak v řádu haléřů, ovšem rozdíl mezi Českou republikou a Polskem je evidentně nejméně 6 korun, spíše víc. Nákup v Polsku se tak vyplatí i s tankováním.

Ceny benzinu, nafty v polských vojvodstvích

Autocentrum.pl

O čemž svědčí i výpovědi svědků. „Pátek podvečer, Češi mají sraz v Biedronce. U nás stoupl benzin na 40 korun, v Polsku klesl na 33. Ten náš specifický trh není pro mě…“ komentoval tento rozdíl minulý pátek Jan Petrus z Ostravy. Dostal reakci, že v pátek v podvečer jezdí do Biedronky jen sebevrazi. „Než jsme nakoupili, vylidnilo se to!“ vzpomenul Petrus.

A dostal další tip, tentokrát od polského účtu. Totiž že u řetězce prodejny Auchan v Ratiboři a Žárech je cena benzinu ještě o deset až dvacet grošů levnější než u jiných benzinek.

If you really want to save on gas, there are Auchan gas stations in Racibórz and Żory. Gas on Auchan is always 10-20 groszy cheaper than elsewhere.