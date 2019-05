Ještě, že máme tu Prahu! To si musí říkat koalice STAN a TOP 09, zde jsou čísla

Jak by vypadaly současné volby, pokud by Praha nevolila? Nebyly by stejné, nicméně s výsledky by pražští nevoliči zase tak nezamávali. Libovat by si mohl premiér Babiš, který by si připsal k výsledku další procento. Naopak Starostové a nezávislí v koalici s TOP 09 by si pohoršili.

Není asi překvapením, že by horší výsledek měla Občanská demokratická strana, i když by se nejednalo o nějaké skokové zhoršení, pouze 0,7%. Lehce by si polepšilo hnutí ANO, vytrollíme europarlament. Lepšího výsledku by dosáhli také sociální demokraté, ale pouze o necelé dvě desetiny procenta, což stále není dost ani pro jeden mandát. O půl procentního bodu by si polepšili komunisté, naopak o jeden a půl procentního bodu hůře by dopadla koalice STANu a TOP 09. Piráti by šli dolů o necelé procento, naopak o přibližně půl procenta nahoru by se zlepšil výsledek SPD. O 1,3 % by bylo v mimopražských regionech úspěšnější hnutí ANO premiéra Babiše a o čtvrtinu procentního bodu by si polepšili také lidovci.

Podtrženo sečteno, největší rozdíl by při náhlé neexistenci Prahy pocítily hnutí ANO a koalice STANu a TOP 09.

Celkové výsledky voleb do europarlamentu v Česku

Zdroj: ČSÚ

Fotogalerie: - Výsledky eurovoleb v číslech

Psali jsme: Z větších stran vydělají na eurovolbách asi jen Piráti a ODS. Babiš utrpí ztrátu Český statistický úřad: Česko zná jména nových europoslanců Babiše převálcovali demokraté! Raduje se po volbách Jan Tuna Zklamaný Telička: Jsme jako Itálie nebo Maďarsko. To mě mrzí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas