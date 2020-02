Ještě, že už končí Šabatová. Okamura na tiskovce řádil ještě víc, než obvykle

reklama

K probíhajícímu jednání Sněmovny se na tiskové konferenci vyjádřili poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie v čele s Tomiem Okamurou, který oznámil, že spolu s kolegy připravili zásadní návrh, který ukončí zneužívání sociálních dávek.

„Jedná se o zásadní návrh, který ukončí zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými a bude je tvrdě v mezích zákona motivovat k řádnému životu,“ konstatoval předseda SPD. Vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko a Okamura si to vyložil tak, že ho i vláda považuje za velmi důležitý. Je prý natolik důležitý, že z něj údajně i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) okopírovala některé body.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Už i ČSSD si uvědomila, že ten stav, který tady ČSSD už desítky let udržuje, protože spolu s ODS je tato strana nejdéle u vlády, tak tato strana a spolu s ní i další strany tento stav, kdy slušní a řádní a pracující občané doplácejí na ty nepřizpůsobivé, kteří si užívají těch neuvěřitelných výhod, tak že je to potřeba řešit. My jsme rádi, že ty naše návrhy inspirovaly už i vládu,“ uvedl Okamura.

Lidé by pak přestali padat do dluhových pastí.

Návrh představila poslankyně SPD Lucie Šafránková, která uvedla, že SPD chce odebrat dávky pomoci v hmotné nouzi osobám, „které při jejich čerpání porušují zákony a podvádějí úřady a tím pádem v podstatě okrádají své poctivě pracující spoluobčany“.

SPD v prvé řadě navrhuje vyplácet dávky v hmotné nouzi jen těm rodičům, kteří řádně posílají své dítě do posledního povinného ročníku v mateřské školce s tím, že právě tady se děti dobře socializují, integrují se do kolektivu a připraví se na docházku do školy a do budoucího povolání.

Vedle toho chce SPD sebrat dávky lidem, kteří během jejich pobírání porušili režim pracovní neschopnosti.

Pro SPD je prý také nepřijatelné chování těch lidí, kteří pobírají nemocenské dávky řadu let. Podle Šafránkové si takoví lidé mají zažádat o invalidní důchod.

Dávky by sebrala také lidem, kteří práci nemají a nenamáhají se hledat si ji.

Dávka má být odebrána také lidem, kteří znemožní řádnou kontrolu plnění svých povinností zaměstnancům Úřadu práce ČR.

„Ještě bych ráda zdůraznila, že naše navrhovaná opatření nesměřují proti občanům, kteří se dočasně ocitli ve složité sociální situaci. Těm naopak chceme pomoci. Chceme jen odstavit od veřejných zdrojů ty, kteří odmítají pracovat, podvádějí a žijí na úkor svých spoluobčanů,“ uzavřela své vystoupení poslankyně Šafránková.

Bc. Lucie Šafránková SPD

Místopředsedkyně SPD JmK, předsedkyně OK SPD Brno

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Okamura ještě zdůraznil, že návrh byl připraven ve spolupráci s pracovníky úřadů práce a zaměstnanců magistrátů měst, kteří prý mají se zneužíváním dávek špatné zkušenosti. Prohlásil také, že svůj podíl na zneužívání sociálních dávek nesou i tzv. neziskové organizace.

„Velký díl na tom nesou i tzv. neziskové organizace, které jsou přisáté na ty státní penězovody, ale místo aby problém řešily, tak dělají všechno pro to, aby problém nebyl vyřešen, aby ty penězovody fungovaly dál. Značný díl na tom má i paní ombudsmanka (Anna) Šabatová. Ještěže už končí, protože na její činnost si stěžují pracovníci sociálních odborů, že místo aby motivovala ty nepřizpůsobivé k řádnému životu, tak naopak ještě hází (úřadům) klacky pod nohy a dává jim odbornou pomoc a rady k tomu, aby ti nepřizpůsobiví vyždímali ze státu co nejvíc,“ rozčílil se Okamura.

Vedle toho prý SDPD spolu s Piráty prosazuje možnost odstartovat své podnikání za 24 hodin.

Do třetice Okamura oznámil, že SPD předloží zákaz zahalování na veřejnosti.

„Za nás tam bude návrh na zákaz zahalování. To téma je vysoce aktuální. Jak víte, tak řada západních zemí už přijala zákaz zahalování. Samozřejmě mám na mysli zákaz islámského zahalování na veřejnosti. Naposledy tento zákon přijali v Rakousku a v Dánsku. My jsme ten návrh v podstatě převzali z Rakouska a z Dánska. To jsou země na západ od nás, které už mají zkušenosti s tou islamizací a začaly se jí bránit,“ řekl Okamura.

Zahalování na veřejných prostranstvích by bylo přestupkem, pokud to znemožňuje identifikaci osoby, přičemž by tu existovaly výjimky zahrnující zdravotní důvody nebo povinnosti spojené s povoláním. Nebude se to týkat šály přes obličej nebo helmy brankáře, „byť se hlavně média a různí aktivisté snaží tuto informaci veřejnosti podsouvat,“ uvedl Okamura. „My v SPD chceme, abychom si viděli do obličeje, nejenom z hlediska bezpečnosti, ale i proto, že je to součást naši kultury,“ vysvětlil.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Chce tím zabránit situacím, jaké dnes řeší v Německu, kde dívky ve školách mohou mít zahalen téměř celý obličej, pouze se škvírou na oči.

Nakonec konstatoval, že chce zarazit lichvu, a to tak, že jakákoli půjčka s roční procentní sazbou nákladů (RPSN) nad přibližně 15 procent by byla nezákonná a po uzavření takové smlouvy tedy i neplatná. Okamura zdůraznil, že obdobné pravidlo platí v řadě zemí EU včetně Slovenska.

Na přání novinářů se vyjádřil i k různým daňovým sazbám na pivo, konstatoval, že sociální demokraté jsou směšní, když se teď chtějí pokusit vylepšit něco, co předtím pomohli schválit.

„My souhlasíme s tím, že je to maglajs, vláda v tom má maglajs, Ministerstvo financí v tom má maglajs, zapletli se do svých vlastních sazeb a už se v tom nikdo nevyzná. A ČSSD si tady teď snaží honit triko, a přitom jsou spoluviníky té situace,“ vypálil Okamura.

Na pivo by prý zavedl jednotnou daň 10 procent.

Psali jsme: Obnova odvodů do armády? Hádka mezi SPD a lidovci, důvod překvapí Uniklo: Klaus ml. před lidmi mluvil o Tomiu Okamurovi Bruselisté se bojí občanů, zcela zjevně, píše Okamura. Babiše se prý zeptá velmi důrazně na Charanzovou Okamura (SPD): Řeči politiků ANO o obhajobě národních zájmů jsou jen prázdná slova

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.