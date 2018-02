Jestli ČR nesplní cíl NATO, bude to ostudné, prohlásila Šlechtová na bezpečnostní konferenci v Mnichově

Ministryně obrany Karla Šlechtová by byla ráda, kdyby Česko naplnilo dvouprocentní cíl obranných výdajů, který si dala Severoatlantická aliance; pokud by tomu tak nebylo, bylo by to podle ní celkem ostudné. Její resort, který přebrala po Martinu Stropnickém, musí prý začít plánovat lépe než dosud, uvedla Šlechtová pro ČTK na mnichovské bezpečnostní konferenci.

„Zavázali jsme se k tomu, že v roce 2020 dosáhneme (výdajů na obranu ve výši) 1,4 procenta (hrubého domácího produktu, HDP). Já v tuto chvíli mohu sdělit, že ta čísla k tomu nevedou, takže já budu dělat všechno pro to, abychom naplnili svůj slib dvou procent v roce 2024, protože by to bylo celkem ostudné, pokud by se to nestalo,“ sdělila ministryně.

Země NATO, které zatím cíl nesplňují, se v roce 2014 domluvily na tom, že budou v příštích deseti letech směřovat ke dvouprocentním výdajům na obranu. Loni dala na obranu Česká republika zhruba 1,1 procenta HDP. Podle některých pozorovatelů své závazky splní jen těžko.

Šlechtová se domnívá, že Ministerstvo obrany ČR a generální štáb Armády ČR musejí mnohem lépe plánovat. „Ono nejde jenom říci ano, že něčeho dosáhneme, aniž bychom věděli nějaký proces, nějaký harmonogram,“ řekla na konferenci Šlechtová, která prý zvažuje i to, že by Česko do výdajů na obranu počítalo i výdaje na rozvojovou pomoc.

Původní zdroj ZDE

S tím sice specifikace NATO úplně nepočítají, ale Šlechtová se domnívá, že z naší strany by nám to velice pomohlo, abychom dosáhli zmiňovaných dvou procent. „Takže já bych proti tomu úplně nebyla,“ dodala.

Podobně jako Šlechtová to vidí i někteří němečtí politici. Spojené státy zdůrazňují, že by se do dvou procent rozvojová pomoc počítat neměla. Česku by započítání rozvojové pomoci příliš nepomohlo. ČTK uvedla, že v roce 2016 na ni podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dalo jen 0,1 procenta HDP, a v rámci NATO se tak řadí k nejslabším přispěvatelům.

Ing. Karla Šlechtová BPP

Ministryně obrany v demisi

ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Šlechtová: Současná situace vyžaduje zvýšené investice do obrany Komunisté chtějí prosadit do Babišovy vlády některé odborníky. A ministr průmyslu by se měl balit, málo dbá o národní poklad Společná obrana je úkolem NATO, řekl jasně šéf Pentagonu Mattis. A Šlechtová doplnila... Bývalý náčelník generálního štábu se pustil do Šlechtové: Chybí jí základní znalosti o armádě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab