Ježisi. Kreténi! Co to je? V Praze místo ohňostroje promítali na fasádu Národního muzea. A co se teď sneslo na hlavu primátora...

Samotný videomapping na budově Národního muzea vypukl uvedením: „Praha. Dali jste mi jméno Praha. Viděla jsem tisíce východů slunce, vyslechla miliony lidských příběhů, postavily mě tisíce vašich rukou a jste to vy, kdo mi dává život, vám vděčím za to, jaká jsem. Já jsem vy – vy jste já.“ „My jsme Praha,“ zaznělo, načež se rozsvítil nápis: „My, Praha.“

FOTO: Repro ČT24 Plus, Novoroční videomapping v Praze.

„My jsme také Praha,“ řekl další z hlasů a následovalo „promlouvání zvířátek“: „To už je zase prvního, to není možné! No vždyť už jdu. Spočítala jsi káčata? No tak teď není čas na hraní!“ říká kachna. A objevují se i další zvířata. „Chvátejte! Musíme pryč, za chvíli ten rámus zase vypukne,“ zní během pobíhání veverek a psů po budově Národní muzea.

Po útěku zvířat se však objevuje osoba, která říká: „Zastavte. Nikam neutíkejte. Letos je to i pro vás.“

Následuje hlas: „Praha čistá,“ a příchozí mohli zhlédnout půlminutovou část, kdy po budově plavaly rybičky. Pak již jen vykvetly listy stromů a květy.

FOTO: Repro ČT24 Plus, Novoroční videomapping v Praze.

Následoval segment „Praha rostoucí.“ Součástí bylo problikávání architektonických prvků. A poté „Praha živá“. „Děti jsou naše budoucnost,“ řekl hlas a animovaná holčička postříkala budovu muzea barvou. Poté se na budovu promítalo 250 dětských obrázků.