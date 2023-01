Jindřich Šídlo apeluje: Vláda bude muset zvedat daně, jinak...

reklama

Šídlo v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že Fialův kabinet bude muset zvýšit daně, ať se mu to líbí, nebo ne. „Vláda bude muset některé změny udělat, jinak se jim rozpočet zhroutí na hlavu. Bude muset zvedat daně. Je potřeba, aby řekli: Přátelé, omlouváme se, zmýlili jsme se – nemůžeme vám snížit daně, musíme je zvýšit. Je to ve vašem zájmu – stejně jako to v 70. letech ještě jako guvernér Kalifornie udělal Ronald Reagan. Vláda daně nemůže nezvýšit, to jsem si v tuto chvíli jist. A bude jen na ní, jak to dokáže vysvětlit,“ uvedl novinář ze serveru Seznam Zprávy.

Anketa V případě, že by se tito kandidáti dostali do 2. kola, koho byste volili? Jaroslav Bašta 68% Andrej Babiš 29% Petr Pavel 1% Danuše Nerudová 2% hlasovalo: 4853 lidí

Současná vláda ale podle něj může všechny své předvolební plány zapomenout. „Je to pryč, vzala to válka na Ukrajině. A stejně jako by to dělala jakákoliv jiná vláda, už budou až do konce svého volebního období jen zasypávat ty nejhorší díry,“ má jasno Šídlo, protože jak se budou blížit další parlamentní volby, nepopulární kroky už prý udělat nebude možné.

„Důvody jsou totiž jasné, kabinet potřebuje vyhrát i příští volby a to, co nestihne udělat v prvním roce vládnutí, nestihne nikdy. Fialova vláda má tu smůlu, že v prvním roce, kdy byla ke změnám nastavena a ochotna je přijmout i veřejnost, tak hned jejich druhý měsíc vpadl Putin na Ukrajinu – a v tu chvíli řešíte opravdu úplně jiné věci,“ uvedl Šídlo, že má Fialův kabinet velkou smůlu.

Petr Fiala SproK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Někteří členové vlády jsou podle Šídla málo iniciativní a jsou téměř neviditelní, a tak všechno stojí na premiérovi. „Premiér za ten rok podává významně lepší výkon než zbytek vlády. Ten jeho způsob je ale zvláštní, poklidný, bez výstřelků emocí, což ne každému může vyhovovat, protože někdo má ty emoce rád. Nicméně způsob, jakým mluví a komunikuje i s veřejností: ‚Já to zvládnu‘, ‚My to zvládneme‘, ‚Vy jste skvělí‘, tak to je vlastně uklidňující a kabinet drží u sebe. V defenzivě jsou tam naopak lidé, od kterých bych býval čekal, že budou držáky vlády,“ srovnával Šídlo a mířil tím zejména na ministra vnitra Víta Rakušana a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

„Nevím, jestli je ještě členem vlády Ivan Bartoš jako člen jedné vládní strany, ač tedy chápu ten šok z předloňského volebního výsledku. A i Vít Rakušan s tím množstvím skandálů, které mu během jediného roku padly na hlavu… To jsou osobnosti, které chybějí,“ dodal Šídlo.

Psali jsme: Podvod na voliče. Amatérismus, kam se podíváte, hodnotí Alena Schillerová. To by se za Babiše nestalo... Soukromníci: Zvyšování daní je zbytečné a nepřijatelné Stanjura chce sáhnout na výchovné. Jurečka bouchl do stolu. A Kalousek... Babiš kritizoval, že je tu jen jeden správný názor. A seběhli se Kalousek, Honzejk i Šídlo...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama