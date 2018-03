Jiří Ovčáček před kamerou PL: Že jsou Drahošovi voliči pražská kavárna a měli by mlčet? V žádném případě

„Co ale zůstane, a to je to nejdůležitější, jsou setkání s občany. To znamená, že pan prezident i v tom druhém funkčním období, které už teď prožíváme, bude navštěvovat jednotlivé kraje a bude s občany diskutovat na náměstích měst a na návsích obcí. Je totiž strašně důležité, aby přímo zvolený prezident zůstával v kontaktu s občany, aby přímo znal jejich názory, jejich starosti, jejich náměty, nebo třeba kritiku,“ přiblížil Ovčáček.

„Politik si vždycky musí vybrat. A je to nepřekročitelné. Buď se bude opírat o občany, o jejich podporu, nebo chce mít hezké články v médiích, aby se o něm hezky psalo, aby se o něm hezky hovořilo, například v Bakalových médiích, nebo jak já říkám, v Československé televizi Praha,“ řekl pak také mimo jiné Ovčáček.

„Uvědomme si, a myslím si, že by si to měli uvědomit i lidé, kteří mají jiný názor, že to není pan prezident, jsou to oni, kdo rozdělují společnost. Je přirozené v demokracii, že jsou různé názory. Ale je to ta úzká nenávistná skupinka, která se pohybuje kolem médií, kolem různých aktivistů, kteří svou nenávist vnáší do společnosti, začínají mi připomínat to neblahé období druhé republiky,“ zazní také v pořadu Horké téma z úst Ovčáčka.

Zároveň odmítl, že by prezident Zeman považoval voliče svého protikandidáta Jiřího Drahoše za pražskou kavárnu, která by měla nyní mlčet. „V žádném případě. To jsou lidé, kteří mají svůj názor, svobodný, v demokratické zemi je třeba je respektovat, je třeba s nimi hovořit, naslouchat jim,“ řekl Ovčáček.

