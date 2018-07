Jiří Padevět: Většině Čechů stačí slib levnějšího piva a levnějšího holiče či kadeřníka

Podle Padevěta musí z dnešní politické situace kroutit hlavou každý soudný člověk. Pokud tedy nepropadl populismu, což se podle volebních preferencí nedá říci o všech, myslí si spisovatel. Svůj dojem vyjádřil prozaicky: „Naposledy (jsem takové pocity) asi měl, když jsem někdy začátkem osmdesátých let stál v samoobsluze, na zemi páchlo včerejší mléko z roztrženého plastového pytlíku a z regálu se na mne šklebily rezavé plechovky džusu z kubánských pomerančů.“

Vrátit se do minulosti podle Padevěta nejde, ale celá situace prý připomíná právě osmdesátá léta. Prý ještě chybí, aby někdo začal kontrolovat texty kapel a co má stát v knihách. „Ale tohle všechno, kontrola a ničení kultury, jde vlastně zařídit přes peníze, ani nepotřebujete komunistickou komisi,“ otáčí Padevět. Vláda Andreje Babiše je pro něj „bizarní vláda komunistů a bývalých komunistů v novém saku od dobrého krejčího“. A je to hlavně vláda slibu. Slibu, který má zajistit alespoň jedno volební období, myslí si spisovatel a knihkupec.

Dále se spisovatel věnoval tématu spolupráce s StB. Zmínil důvody, z jakých se lidé spolupracovníky stávali, jako například strach, lásku k udávání a pak samozřejmě vlastní prospěch. „Strašákem by konfidentství mělo být především pro dotyčnou osobu. Podle mého názoru nemají takoví lidé, zvláště pokud neprojevili žádnou sebereflexi, ve veřejných funkcích a státní správě co pohledávat,“ odsoudil takové lidi Padevět.

Že by se chystala změna režimu, to se spisovateli nezdá, nicméně tvrdí, že je zde snaha moc koncentrovat a ovládat silová ministerstva. Prý ale hlavně záleží na tom, co si nechá líbit většina společnosti. Ale podle Padevěta to zatím vypadá: „Že většině stačí slib levnějšího piva a levnějšího holiče či kadeřníka. Možná už žijeme v době, kdy má slovo sleva větší sílu než slovo svoboda. Třeba tuhle éru někdo jednou nazve ‚demokracie se slevou‘.“

Jak se zapíše vláda a její činitelé do historie, to Jiří Padevět neví, prý není ani politolog, ani věštec či prognostik. Ale říká, že v minulosti bylo mnoho vládců, kteří si připadali všemocní, a nakonec skončili jako pouhá stránka v učebnici dějepisu. A samozřejmě to také bude záležet na tom, kdo a v jakém období bude psát jejich monografii.

