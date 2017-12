Jiří X. Doležal na Reflexu: Pro Zemana je chlast politickou značkou. Oslovuje jím burany a méně inteligentní

„Jednak by v jeho věku nemusel léčbu přežít, za druhé čerta ďáblem nevyženeš. A konečně za třetí: on nemůže přestat pít už z etických důvodů, byla by to zrada na jeho voličích. Opilství pana prezidenta totiž je – bez nejmenší ironie – jeho hlavním volebním trumfem,“ poznamenal Doležal.

„Když se podíváme na voliče Miloše Zemana, můžeme poměrně snadno zjistit, jakým psychologickým mechanismem si Zeman body u svých věrných získává. Vytváří jim totiž povědomí vlastní integrity, dodává jejich identitám legitimitu a říká jim, že jsou naprosto stejní jako ti ‚mocní z televize‘. Miloš Zeman ve svém imagemakingu vsadil na to, že bude ztělesňovat českého burana do všech detailů a podrobností – a český buran se mu za to odmění hlasem,“ zmínil Doležal.

Pro nižší a nejnižší vrstvy je chlast důležitým identitním faktorem. „Konzumace alkoholu – ani nadměrná, končící excesy a výtržnostmi – není u nízkých vrstev fenoménem, který by někdo skrýval nebo se za něj styděl. Naopak – to, že chlastáme, tmelí kolektiv a partu! Nás chudé všechny spojuje, že se rádi napijem, a podívej, Venco, on to ten pan prezident má taky! Jasně, Pepo, dyť von chlastá jako my!“ uzavřel Doležal se slovy, že Zemanův alkoholismus je jedním z klíčových důvodů, proč má takovou podporu venkova a sociálně slabých.