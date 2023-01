Jistota pro obchodníky. Ale pro nás taky. Síkelovo oznámení

reklama

„Věnovali jsme se několika důležitým tématům. Na prvním místě to bylo posílení obranyschopnosti naší země. Protože bezpečnost, obrana České republiky, to jsou dlouhodobé vládní priority a samozřejmě že v době, kdy Rusko rozpoutalo válku a provádí svou agresi na Ukrajině, tak se jenom potvrzuje, ukazuje a zdůrazňuje, jak významné téma obrana a bezpečnost jsou. Vláda v této souvislosti schválila návrh zákona o financování obrany České republiky, tím cílem tady je mimo jiné právně zakotvit povinnost dodržet závazek ročního podílu výdajů na obranu státu na úrovni dvou procent HDP. Je to zase naplňování našeho programového prohlášení,“ řekl premiér Fiala úvodem tiskové konference po jednání vlády.

„Musíme zvýšit připravenost státu k obraně již v té době, kdy ještě není ohrožen stát, není válečný stav, ale už v této době být připraveni a mít schopnost reagovat. Takže zákon například zvyšuje atraktivitu působení v aktivních zálohách, řeší některé konkrétní otázky,“ dodal Fiala. Důležitá je podle něj také digitalizace obranné agendy.

„Vláda se také vrátila k českému předsednictví v Radě EU, projednali jsme vyhodnocení českého předsednictví. Všichni členové vlády, a to dnešní jednání to znovu potvrdilo, jsou si vědomi toho, jaký kredit Česká republika v zahraničí během půlročního předsednictví získala, a všichni se shodujeme na tom, že na tomto kreditu musíme dál stavět, že ho musíme dál vytvářet, že musíme pracovat tak, abychom tuto výhodu dokázali využít. Na mezinárodních jednáních, v prosazování zájmů České republiky, posílení personálního obsazení českými občany, v unijních institucích, v evropských institucích a tak dále. Prostě abychom využili to, čeho jsme dosáhli v rámci předsednictví a pověsti a kreditu, respektu, který máme, abychom prosazovali zájmy České republiky,“ dodal Fiala.

Poslední téma, které premiér zmínil, bylo téma energií. „My jsme dnes, jak jsme slíbili před vánočními svátky, po obsáhlých jednáních se všemi, kterých se to týká, schválili kompenzanční mechanismus pro obchodníky s energiemi,“ podotkl Fiala a hovořil o cenovém stropu. „Každý má jistotu, že bude platit maximálně zastropovanou cenu, a obchodníci budou mít jistotu, že jim stát bude kompenzovat náklady vzniklé na základě zastropování. To nařízení vlády je koncipováno tak, aby byly obchodníkům kompenzovány vzniklé náklady, ale současně, to je také důležité, obsahuje mechanismy, aby měl stát kontrolu nad tím, zda jsou ty požadované částky obchodníky přiměřené, nikdo z nich se na tom neobohacuje, čili je tam oboje, jak jistota pro obchodníky, tak jistota pro stát, a tedy pro veřejnost, že ty prostředky, kterými to stát bude kompenzovat, budou využity skutečně efektivně,“ zmínil Fiala.

Na brífinku vystoupil také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). „Vláda dnes schválila kompenzační nařízení pro zastropování cen energií. Chtěl bych zdůraznit, že jsme postupovali tak, abychom na jednu stranu zajistili obchodníkům jistotu, že jim budou proplaceny kompenzace nákladů a přiměřeného zisku v důsledku zastropování cen energií. Na druhou stranu ale samozřejmě chceme, aby stejně tak měl i stát jistotu, že tyto kompenzace budou spravedlivé a že jejich pravidla budou jasně a transparentně stanovena,“ poznamenal.

„Spolu s obchodníky jsme zanalyzovali trh a zohlednili jsme specifika jednotlivých obchodníků a jejich nákupní strategie. Na základě toho jsme smlouvy, které mají obchodníci uzavřeny se zákazníky, rozdělili do osmi typů a pro ně jsme určili mechanismy tohoto určování kompenzací a jejich vyplácení. Pro určení výše kompenzace se tedy vychází z tržních cen, které jsou doplněny o přiměřenou marži. Odlišuje se v rámci toho, jaký typ smlouvy má uzavřen odběratel, jehož platby za energie stát kompenzuje. Kompenzace nepokrývají náklady vyplývající ze spekulativního jednání dodavatelů,“ dodal Síkela.

