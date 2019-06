Jízda okamurovců na tiskovce: Slušný člověk Semín a mlácení Jakla. Sluníčkáři prostě neuznávají demokracii

Hned na úvod tiskové konference Okamura oznámil, že europoslanci za SPD jsou členy nově vzniklé frakce v Evropském parlamentu, která nese název „Identita a demokracie“, a samu sebe popisuje jako vlasteneckou frakci, která hodlá vzdorovat diktátu z Bruselu. Většina členů této frakce jsou francouzští poslanci Marine Le Penové, italští poslanci Mattea Salviniho a poslanci německé Alternativy pro Německo.

Okamura okamžitě zdůrazňoval, že žádný z europoslanců zvolených za Alternativu pro Německo nebude zpochybňovat oprávněnost Benešových dekretů.

„Tato věta byla bez problémů do naší společné deklarace implementována, takže tím považujeme tento problém za vyřešený a byl bych velmi nerad, aby nějaká média zase říkala nějaké lži a prezentovala nějaké své výmysly, že jsme ve frakci s někým, kdo chce zpochybňovat Benešovy dekrety... To tady jasně říkám, aby se třeba neptala tady pana místopředsedy Fialy v pořadu České televize, jak to je s AfD, jestli s nimi spolupracujeme a tak podobně,“ rýpal Okamura do veřejnoprávní televize před jejími vlastními kamerami.

Místopředseda SPD Radim Fiala okomentoval pokus o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO).

„Naše hnutí od samého počátku nedává důvěru této vládě z důvodu účasti sociálních demokratů v této vládě. Hnutí SPD žádá odchod ČSSD z vlády a sestavení nové vlády vítězem voleb na základě odborných nominantů, která bude prosazovat také programové priority SPD. To jsme říkali už před dvěma lety, kdy tato vláda vznikala, že to je varianta trvalá, stabilní a pro nás výhodná,“ prohlásil Fiala.

Pokud jde o údajný střet zájmů Andreje Babiše (ANO), pro SPD bude prý zásadní stanovisko českých klíčových orgánů, nikoli stanovisko Evropské komise. Strana si prý počká na konečný verdikt těchto úřadů, jak to se střetem zájmů Andreje Babše je.

Poté si znovu vzal slovo Okamura a prohlásil, že se Sněmovna bude zabývat návrhem SPD na řešení exekucí. Na prvním místě prý SPD navrhuje, aby se nejprve splácel dluh samotný a potom teprve různé poplatky určené exekutorovi a podobné jiné. „Zároveň v té naší novele rušíme úroky z úroků, protože je považujeme za absolutně nemorální,“ oznámil Okamura s tím, že dnes lidé splácejí různé poplatky a ke splácení samotného dluhu se nedostanou. „Doufám, že vládní koalice ANO, ČSSD a KSČM se k tomu nějak postaví a bude chtít pomoci lidem v dluhových pastech,“ pravil Okamura.

„Oni odmítají pomoct lidem v dluhové pasti. Ono jim to asi vyhovuje, nebo jsou s tím nějak spojení, já nevím,“ tepal strany držící ve Sněmovně většinu Okamura.

„Vidíme, že nominace Michala Semína do Rady ČTK představuje velký problém pro tzv. demoblok. Já jsem připraven Michala Semína obhajovat a budu ho obhajovat i ve Sněmovně. Hnutí SPD trvá na kandidatuře Michala Semína do Rady ČTK. Jde o nezávislou osobnost a bojovníka za svobodu,“ vyjádřil svůj názor Fiala. „Možná to nevíte, je to jeden z posledních vyhozených studentů za politickou činnost před rokem 1989. Kdyby nebylo takových odvážných lidí, jako je Michal Semín, tak bychom tady možná v této chvíli nestáli,“ doplnil ještě.

Fiala doufá, že Semína nakonec podpoří i ČSSD. Už proto, že Semín sám odmítl, že by šířil nenávist k antisemitismu nebo k judaismu.

„Já bych k tomu ještě dodal, že zajímavé je, že zcela bez povšimnutí tzv. sluníčkářských médií prošla minulý týden nominace do stejné Rady bývalé ministryně práce a sociálních věcí Michaly Marksové Tominové (ČSSD). To znamená, že ČSSD a tzv. sluníčkářským médiím, která tady šíří ‚pravdu a lásku‘, nevadí, že v ČTK sedí ministryně, za jejíhož působení našel Nejvyšší kontrolní úřad skandální pochybení a šetří to policie – miliardové zakázky na IT. Toto tady nevadí a slušný člověk, který byl za politické názory vyhozen z vysoké školy, otec devíti dětí s jednou manželkou, samozřejmě sluníčkářům bytostně vadí, protože tzv. sluníčkáři neuznávají demokracii, neuznávají výsledky demokratických voleb. Tady přestala demokracie, tady je šikana, tady je mlácení Ladislava Jakla,“ přisadil si Okamura s tím, že Semína považuje za kvalitního kandidáta.

