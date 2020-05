Jména, nastoupila Drtinová na Vystrčila. Šlo o lidi z Hradu kvůli Kuberovi...

V rozhovoru pořadu DVTV byl hostem předseda Senátu Miloš Vystrčil; tématem byl čínský dopis, objevený v aktovce Jaroslava Kubery. „Jde o to, že v okamžiku, kdy je evidentní navenek, že jedna ústavní instituce, ta nejvyšší, není ochotna s tou druhou komunikovat ani odpovídat, nebo komunikovat takovým způsobem, že napíše předseda Senátu a odpoví kancléř prezidenta, tak znevažuje ten systém a do jisté míry ho může i destabilizovat, a to si myslím, že není dobře a že si to snad ani pan prezident nepřeje,“ sdělil Vystrčil. Jakou roli hrál čínský tlak v úmrtí Jaroslava Kubery?

Hostem Daniely Drtinové na DVTV byl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Tématem byl čínský tlak na předchozího předsedu Senátu Jaroslava Kuberu ze strany spolupracovníků prezidenta Miloše Zemana. Na začátku se Drtinová Vystrčila zeptala, zda u něj v poslední době nenarůstá zásadním způsobem nervozita.

„To, co narůstá, je takové velké roztrpčení z toho jak nejsme schopni se domluvit na tom, co se vlastně stalo a jak třeba některé dokumenty putovaly, byť dle mého názoru by v tom neměl být jakýkoliv problém, a nakonec i na tom, že je naším společným zájmem, abychom nebyli na žádné velmoci závislí,“ odpověděl Vystrčil.

„Jsme na ní závislí?“ zeptala se Drtinová. Na to předseda Senátu odpověděl, že někteří vládní činitelé a jejich aparáty jsou. Prý kdyby tomu tak nebylo, tak by se museli chovat sebevědoměji a suverénněji. „Mohl byste je pojmenovat?“ vyzvala Drtinová.

„Mohl. Tak myslím si, že Kancelář prezidenta republiky, dle mého názoru, pro mě nepochopitelně, není schopna popsat, co se stalo s čínským dokumentem, který má razítko Kanceláře prezidenta republiky, tuším, je tam 13. ledna, to znamená, že byl předán do podatelny, a přesto nikdo není ochoten sdělit, jakým způsobem a z jakého popudu ten dokument vznikl, a následně, proč a jakým způsobem byl předán druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli Jaroslavu Kuberovi, u kterého se našel v tašce. A to mi připadá zvláštní, protože o každém takovém dokumentu by kancelář měla mít přehled a měla by vědět, kdy byl doručen, kdo ho doručil, za jakým účelem a proč byl někam dál předán, pokud je významný, tak vzhledem k tomu, co je v něm napsáno, měla Kancelář prezidenta republiky určitě informovat pana prezidenta a následně jsme se měli výrazně ohradit. A pokud není významný, tak nevím proč se stal podkladovým materiálem, jak píše pan kancléř Mynář v té své reakci na ten jeden z mých těch posledních dopisů panu prezidentovi, a to je, že to byl podkladový materiál pro jednání tří vysokých ústavních činitelů, to je pana prezidenta, pana předsedy Senátu a pana předsedy Sněmovny. Tak já tomu nerozumím, buď to není významná věc a není to významný dokument, pak nevím, proč je podkladovým materiálem – anebo je významný a v tom případě bychom měli řešit jeho obsah, a ten obsah dle mého názoru neřešíme nebo řešíme velmi nedostatečně,“ shrnul Vystrčil.

Na dotaz, jak mohou pracovníci Kanceláře prezidenta republiky nepřijít na výbory Parlamentu, kam jsou zváni, či napsat, že požadované materiály nepředají, odpověděl, že to dělají takto, protože ví, že mají dobré krytí od prezidenta Zemana. Takové chování svých pracovníků by si prezident dle Vystrčila nikdy neměl dovolit. Vystrčil takovému chování prý nerozumí a je z toho nervózní. Neví však, zda na Hradě vládne Mynář s Nejedlým, respektive řekl, že neví, kdo tam přesně vládne, a nechce o tom spekulovat.

„O Vystrčila nejde, jde o to, že v okamžiku, kdy je evidentní navenek, že jedna ústavní instituce, ta nejvyšší, není ochotna s tou druhou komunikovat ani odpovídat nebo komunikovat takovým způsobem, že napíše předseda Senátu a odpoví kancléř prezidenta, tak znevažuje ten systém a do jisté míry ho může i destabilizovat, a to si myslím, že není dobře a že si to snad ani pan prezident nepřeje,“ okomentoval dále. Počínání Hradu tedy nerozumí, ale odmítá věřit tomu, že by to bylo nějak řízené.

„Neexistují žádné páky na zvůli takových úředníků? Pane předsedo, jednoduchá otázka, cítíte se v tuto chvíli, v této situaci bezmocný?“ tázala se Drtinová.

Prý takové síly či možnosti existují. „Já o nich vím, dokonce o nich přemýšlím, ale nebude to váš pořad, kde to budu říkat,“ uvedl Vystrčil a dodal, že nebude ani naznačovat. Uvedl však, že by se do budoucna mohla provést taková opatření, která zamezí tomu, že se něco nyní nemůže dozvědět. Na poznámku moderátorky, že tomu nerozumí, odpověděl: „Uvedu příklad. Není přece správné, aby mohl v Kanceláři prezidenta republiky, na pozici kancléře, fungovat někdo bez prověrky. Dneska to tak je, a já si myslím, že do budoucna bychom si všichni měli uvědomit, že ten příklad, který dneska všichni vidíme, ukazuje, že to tak není dobře a že to riziko je nějaké, které způsobí, že se ti lidi chovají nestandardně, a já si myslím, že je možné ošetřit, aby to možné nebylo,“ uvedl Vystrčil.

Pracovníci hradní kanceláře sdělili, že takový dopis může napsat každý a není vůbec jisté, že jde o oficiální čínský dokument. K tomu Vystrčil řekl, že ten dopis byl podkladovým materiálem pro trojici Zeman, Kubera a Vondráček, a tedy pokud se jednalo o podvrh, tak by dokument nemohl být podkladovým materiálem. Prý by Vystrčil ocenil personální obměnu na čínském velvyslanectví.

„Podle paní Kuberové její manžel Jaroslav Kubera po návratu z Hradu 14. ledna zvracel, byl nemluvný, zavíral se v místnostech, pak tři dny po soukromé schůzce s čínským velvyslancem, 21. ledna zemřel, podle lékařů na infarkt. Pane předsedo, vy máte nějaké pochybnosti o tom, že jeho smrt, byť nepřímo, někdo zavinil?“ zeptala se Drtinová.

„Já nevím. Já bych o tom nechtěl spekulovat, jediné o co se snažím a snažit budu, aby se, pokud to bude jen trochu možné, všechny ty nejasnosti, vyjasnily, aby se zjistilo, jak to bylo, aby se zjistilo, kde se ten dopis vzal, aby se zjistilo, kdy ho dostal, abychom se dozvěděli poté, co si ho přečetli třeba i ti, co se zabývali tím obdobím po smrti Jaroslava Kubery, zda dělali všechno co se dělat mělo a tak dále. To všechno mě bude zajímat, zajímá mě to, bohužel se ukazuje, že ve spoustě případů jako druhý nejvyšší ústavní činitel nemám nárok na to, abych všechny informace dostal, ale já udělám co umím a myslím si, že některé věci jsem schopný si dát dohromady. A budu se snažit, aby minimálně lidi, kteří chtějí, si uvědomili, že není možné, abychom se o to, jak odešel druhý nejvyšší ústavní činitel nezajímali, a abychom se nezajímali o to, že to některé v podstatě nezajímá,“ shrnul.



