Joe, odevzdej pochodeň. Bidenovi začala vlastní partaj demonstrovat před domem

Američtí demokraté jsou stále neklidní. Přemýšlejí totiž, co provést s prezidentem Joem Bidenem, který se přes své myšlenkové přešlapy dosud tvářil, že nehodlá odstoupit z politického klání o Bílý dům. „Do pr*ele se vším … Už si jen přeju, aby to skončilo,“ nechal se slyšet jeden z agentů Demokratické strany, jenž si však přál zůstat anonymitě.

Jako dosavadní viceprezidentka by podle představ demokratů mohla do voleb rychle naskočit Kamala Harrisová. Demokraté především doufají, že by byla aktivnější ve střetech s Donaldem Trumpem.

Nápady této skupiny demokratů by však mohl zhatit Joe Biden, jenž zatím stále hlásí do světa, že se vrátí do kampaně, až se vyléčí z covidu. A podle CNN má na své straně progresivisty. „Někteří progresivisté mezitím v zákulisí naznačují, že důvěřují Bidenovi, protože je v souladu s jejich agendou více než Harrisová – a to je také důvod, proč zůstávají při něm,“ uvedla CNN.

A ať už to dopadne jakkoliv, demokraté se podle CNN shodují v tom, že přes krizi, kterou strana prochází, Kamala Harrisová nadále stojí po boku Joea Bidena a zachovává příkladnou loajalitu. „Energicky vede kampaň a může být přirozenou nástupkyní. V případě, že nebude nominován stávající prezident, bude důležité, abychom se okamžitě semkli kolem ní,“ řekl jeden z demokratických členů Sněmovny reprezentantů.

Podle CNN v případě nástupu Harrisové do prezidenského klání na pozici jedničky budou republikáni říkat, že její nominace je přinejmenším pochybná.

Z pohledu demokratů však pro Harrisovou hovoří ještě jedna věc. Je Afroameričankou, což by oslovilo stejnou skupinu voličů.

V její prospěch mluví i to, že již získala podporu delegátů jako viceprezidentka, tudíž lze očekávat, že by získala podporu delegátů i jako kandidátka na prezidentku. Otázkou však zůstává, zda by nominace Harrisové na prezidentku nevyužili republikáni, zda by poukazovali na problémy v Demokratické straně, a proti tomu by stavěli vlastní jednotu za Donaldem Trumpem. „Vnitřní boj nás zabíjí,“ poznamenal další z demokratů pod podmínkou anonymity.

Nezávislý senátor, dříve reprezentant demokratů Joe Manchin ze Západní Virginie se připojil k těm, kteří Bidena žádají, aby předal pochodeň mladším. „Zanechá za sebou odkaz, na rozdíl od mnoha lidí. Jako jeden z nejlepších a jistě patriot, Američan,“ uvedl v pořadu This Week stanice ABC. „A tak si, byť s těžkým srdcem, s těžkým srdcem myslím, že nadešel čas, aby předal pochodeň nové generaci.“

Heslo o předávání pochodně, vycházející z projevu Johna Kennedyho při nástupu do funkce, se mezitím stalo sloganem všech, kteří Bidena nabádají k odstoupení. Během soboty mu vlastní spolustraníci s výzvou k odevzdání pochodně demonstrovali před Bílým domem.

Moderátorka ABC Martha Raddatz se Manchina přímo zeptala, zda si myslí, že by Biden měl jako demokratický kandidát odstoupit. Manchin odvětil, že Biden „má schopnost být během posledních pěti měsíců svého prezidentování prezidentem, jakým vždy chtěl být, být schopen sjednotit zemi, dát ji zpět dohromady, být schopen trávit veškerý svůj čas řešením problémů. Problémů i v Gaze, přinášející mír do Gazy a na Blízký východ.“

Senátorovo vyjádření převzala i televize Fox News. Podle senátora by Biden mohl naplno pomoct také Ukrajině. Manchin řekl ABC, že věří, že Biden se musí stáhnout, a poznamenal, že je „znepokojivé“ sledovat 81letého muže nasazeného v kampani. Upozornil, že to se znepokojením sledují i donátoři Demokratické strany. „Je to znepokojivé. Je znepokojivé, když ho sledujete. Mám obavy o prezidentovo zdraví a pohodu, opravdu mám,“ řekl Manchin.

CNN v této souvislosti připomíná, že Kamala Harrisová má v Demokratické straně také své odpůrce a ti svůj názor na ni také nezměnili. Texaský kongresman Vicente Gonzalez kroutil hlavou nad tím, jak rychle mnozí demokraté přistoupili na myšlenku, že Harrisová bude vlastně dobrou kandidátkou. „Nechápu, jak jsme se od toho dostali k myšlence, že by měla být v čele závodu,“ poznamenal.