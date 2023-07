Jošt bez znaku Moravy, zrovna dnes. „Stydím se.“ Brno naštvalo Zdeňka Koudelku

reklama

Podle Koudelky máme stále šanci. „Stále však je velká naděje na návrat spokojeného života do Evropy. Podmínkou je výměna politických hlupáků, kteří Evropu potápí, za politiky, jež nebudou chtít toužit po světovládě, vést válku a dělat převraty či revoluce všude možně po světě, kteří nebudou chtít klimatismem či nějakým dalším covidismem okrádat lidi a přihrávat obrovské zisky nemnoha vyvoleným. Občané to mají ve volbách stále v rukou. Je na nich, co si zvolí. Přeji republice i Moravě, aby v příštích volbách zvítězili ti, kteří mohou Moravu, Slezsko i Čechy z bídy vyvést, a ne ti, kteří bídu prohlubují, stát zadlužují a řinčí zbraněmi,“ uvedl.

Vyvěšují se moravské vlajky. A letos?

Se svátkem souvisí i používání vlastní vlajky. „Vyvěšování moravské vlajky na svátek sv. Cyrila a Metoděje se díky řadě moravských iniciativ a aktivních Moravanů stalo běžnou praxí. Svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. července je fakticky zemský svátek Moravy, jsou totiž patroni Moravy, jako je patronem Čech sv. Václav (svátek 28. září) a patronkou Slezska sv. Hedvika (svátek 16. října),“ popsal Koudelka.

Moravský právník Zdeněk Koudelka. Foto: Daniela Černá

Jak dál Koudelka uvedl, moravské vlajky vyvěšují především obce, statutární města na Moravě nebo Jihomoravský kraj a řada společností i jednotlivců. „Některé obce (např. Čejkovice u Hodonína, Halenkov na Vsetínsku) i firmy (Synot Uherské Hradiště) mají vyvěšenou moravskou vlajku celoročně. Osobně vyvěšuji moravskou vlajku na chalupě ve Velkých Karlovicích v průběhu celého roku, a nejen na jeden den. Jsem Moravanem a žiji na Moravě celý rok, ne pouze na sv. Cyrila a Metoděje,“ vzkazuje.

Na soše markraběte Jošta nebude žádná vlajka

Docent Koudelka připomíná i nedávnou událost v jihomoravské metropoli. „V Brně na Moravském náměstí na soše markraběte moravského a římského krále Jošta asi letos jeho štít bude bez moravského znaku. Poté, co před rokem byla na moravský svátek vyzdobena moravskou orlicí, byla moravská orlice odstraněna ve prospěch ukrajinských barev. Tato necitlivá, netaktní, zbytečná a hloupá změna vyvolala odpor lidu a ti opět vyvěsili moravskou orlici místo ukrajinských barev. Tehdy vládnoucí koalice Fialovy ODS, lidovců i sociálních demokratů rozhodla, že se již nebudou na štítu této sochy vyvěšovat žádné barvy. Toto rozhodnutí je nerozumné a nehistorické,“ vrátil se k minulým událostem.

(Pozn. redakce: Modrožlutá vlajka byla na štítu od března 2022, krátce poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. Pak došlo k jejímu strhávání a nahrazení moravskou. Nakonec brněnská vládnoucí koalice v čele s ODS změny zatrhla.)

Socha Jošta Lucemburského na Moravském náměstí v Brně 5. 7. 2023 (dopoledne). Foto: Daniela Černá

„Je logické, že na soše Jošta Moravského nebudou barvy cizích států, Ukrajiny či Běloruska, ale je pošlapáním Joštovy památky, když je mu upírán moravský štít. On totiž byl moravským panovníkem a modrý moravský znak se stříbrno-červeně šachovanou orlicí užíval. Toto rozhodnutí je stejně pitomé, jak kdyby se např. v Polsku zakázalo ve spojení se sochou nějakého polského krále užívat polskou stříbrnou orlici nebo Rakousko by zakázalo zobrazovat rakouské Habsburky s jejich panovnickým a tehdejším rakouským znakem. Toto rozhodnutí je obzvláště hloupé, přitom jej vymysleli radní města Brna, tedy lidé žijící na Moravě. Jako Brňan se za toto rozhodnutí stydím,“ dodal.

Koudelka: „Každý neví, co tento den znamená“

Vědí všichni, co znamená dnešní svátek? „Každý neví, co tento den znamená. Učím na Právnické fakultě v Brně a pamatuji, jak při zkoušce ze státovědy jeden student nevěděl, kdy vzniklo Československo, když je 28. říjen každý rok státní svátek, kdy se nechodí do práce ani do školy. On tedy nevěděl ani rok, na den jsem se jej ani neptal,“ poznamenal Koudelka.

„Právě vyvěšování moravské vlajky má vést k tomu, aby se lidé zajímali, proč právě tato vlajka a proč v tento den. Svatý Cyril a Metoděj nejsou jen patroni Moravy, ale z rozhodnutí papeže sv. Jana Pavla II. i spolupatroni Evropy. K takovým Evropanům je správné, abychom nalezli cestu. Pokud budeme znát naše dějiny, budeme budovat s většími znalostmi a rozumněji naši budoucnost. Evropa je o sv. Cyrilu, Metodějovi i Janu Pavlu II. a ne o tom, co na nás chrlí bruselská byrokracie. Obraťme se od malých a šedých bruselských myší k velkým osobnostem Evropy,“ uzavírá.

Moravská vlajka. Foto: zdroj PL

