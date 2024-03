Jozef Banáš natvrdo: Podporujeme Ukrajinu, nebo Zelenského? Mám tam kamarády, válku nechtějí

reklama

Do druhého kola slovenských prezidentských voleb, které proběhne 6. dubna, postoupili Ivan Korčok a Peter Pellegrini. „Pan Korčok vytváří dojem, že se veřejnost přiklání na jeho stranu, neviděl bych to ale jako nějaké drama, jdeme do finále, tam má pan Pellegrini ještě velké možnosti,“ uvedl Banáš, že vítězství Korčoka v prvním kole prezidentských voleb ještě nic neznamená.

Banáš, který podporuje Petera Pellegriniho, o Korčokovi říká, že je protislovenský kandidát, to mu ostatně napsal i v dopise. „Ivan Korčok je pro mě absolutně klasický a typický oportunista. Dokonce si myslím, že mu ani nejde o to, být prezidentem, on jednoduše vysílá někomu signály: jsem tu a jsem ochoten posloužit. Je jednoznačně nekritický, proamericky orientovaný,“ uvedl bývalý diplomat s tím, že vítězství Korčoka by znamenalo neustálé napětí mezi prezidentem a vládou Roberta Fica.

Co by pro politickou atmosféru na Slovensku znamenalo vítězství Petera Pellegriniho? „Je tu vyšší pravděpodobnost, že ta razance případných možných napětí mezi prezidentem a vládou nebude zdaleka taková jako u Korčoka. Nevylučuji ale, že by Peter Pellegrini měl nějaké vnitřní nutkání ukázat, že je prezident. Musím se usmívat, když říkají, že Pellegrini je Ficova podržtaška. Podle mého názoru určitě nebude Pellegrini v područí premiéra Fica,“ míní Banáš, nejpřekládanější slovenský spisovatel.

Věří, že příští slovenskou hlavou státu se stane právě Peter Pellegrini: „Je tu hrozba, že Ivan Korčok bude lídrem té vojny chtivé části společnosti. Pokud si lidé naplno uvědomí, že kdyby zvolili Korčoka, tak je tu výrazně vyšší pravděpodobnost, že Slovensko bude zapojené. Doufám, že dostanou rozum. Jsem přesvědčený, že pan Pellegrini to vyhraje,“ věří Banáš, že se Pellegrini stane prezidentem.

Pociťuje vměšování zahraničních politiků do prezidentských voleb. Tak někteří komentátoři a novináři označili zrušení konzultací české a slovenské vlády ze strany českého vládního kabinetu Petra Fialy. „Musím říci, že tohle lidi neberou vůbec vážně. To, co řekne nějaký politik... Politici dnes jsou, zítra nebudou. Pan Fiala nezměnil nic zásadního ve vztahu Čechů a Slováků. Jestli se vlády setkají, či nesetkají, to je absolutně marginální, je to jen symbol,“ soudí Banáš.

Rozhodnutí České republiky o přerušení společných jednání se Slovenskem kvůli odlišným postojům k válečnému konfliktu na Ukrajině si Korčok vysvětluje následovně: „Mně připadá pan Fiala, a ještě víc pan generál Pavel tak trochu jako Korčok. Oni se chtějí ukázat, chtějí se ukázat, šplhnout si, jako že „tady jsme a budeme v čele toho, co je teď ten trend, a podpoříme Ukrajinu,“ podotkl bývalý diplomat.

K podpoře Ukrajiny zdůraznil, že Ukrajinci válku nechtějí: „Je otázka, co je Ukrajina? Mám tam kamarády, vyšla mi tam kniha, byl jsem tam xkrát, oni se nepřejí nic víc než ukončení konfliktu. Měli bychom rozlišovat, zda podporujeme ukrajinské občany, nebo Zelenského režim. To jsou dvě rozdílné věci,“ zdůraznil.

A k postojům české vlády v této věci dodal: „A koho podporuje česká vláda? Podporuje Ukrajinu? Ať už dopadne konflikt jakkoli, ty statisíce mrtvých Rusů a statisíce mrtvých Ukrajinců žádné vítězství oslavovat nebudou. Na to ať páni politici myslí,“ poznamenal Banáš.

V Evropské unii jsou však státy, které už hovoří i o tom, že by vyslaly vojáky na Ukrajinu, vyjádřil se tak například francouzský prezident Emmanuel Macron: „Macron, to jsou takoví, promiňte ten výraz, takoví tajtrlíci – Scholz i Macron. To jsou lidi, kteří jsou možná dokonce vydíraní. Jak může Scholz říci, že okamžitě věděli, kdo zabil Navalného, kdo spáchal ten atentát v Moskvě. Ale za dva roky pomalu neumí přiznat, kdo vyhodil Nord Stream do vzduchu... To je úplně komické. Tito politici nyní jsou, za dva roky po nich ani pes neštěkne. Jestli máme být optimisti, že se něco změní v postoji Západu k Rusku, tak až tehdy, až nastoupí nová politická generace. Protože tito si už nebudou moct připustit, že udělali chybu,“ uvedl Banáš.

„Za dva roky, co jsou Rusové na Ukrajině, nikdo nepoložil tu základní otázku, dokonce pokud ji položíte, tak jsem rusofil, a ta otázka je: proč Putin na tu Ukrajinu nastoupil? To je samo o sobě podezřelé, a pokud si nedáme poctivou odpověď na tuto otázku, tak podle mě mír na Ukrajině nebude,“ podotkl.

