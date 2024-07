Jsem chcimír, ať mi nadávají. Hejma vysvětlil, proč podporuje Trumpa

„V USA jsem pár let již nebyl. Slyším ty strašný zvěsti, jak je to tam hrozný a jak se všechno řítí do záhuby. Na druhou stranu zase Američani, kteří říkají, že to není tak zlý. Je to asi jako u nás, si myslím,“ podotkl k situaci v USA zpěvák Ondřej Hejma.

A Biden, nebo Trump? „Podle toho, jak ta situace vypadá teď, konkrétně dneska, tak to vypadá, že se Biden řítí do propadliště dějin (video bylo natáčeno ještě před atentátem na Donalda Trumpa, pozn. red.), drží se zatím z posledních sil. Drží ho manželka, syn a tak dále. Joe, nesmíš toho nechat, musíš vydržet. A s Joem samozřejmě i ten establishment té Demokratické strany, protože oni – a to je teď jejich hrozný průšvih, dokonce se začíná mluvit i o okamžiku Watergate, že totiž oni to všichni věděli, jak na tom ten Biden je," přemýšlí.

„Minulý týden proběhla televizní debata s Trumpem, v přímém přenosu, bez kartiček, bez nápovědy, 90 minut, docela smršť a Joe normálně selhal. A teď se otevřeně začíná mluvit, že by měl odstoupit, na poslední chvíli tam nasadit nějakého kandidáta. No to je to poslední, co politická strana potřebuje, takové čachry s kandidáty pár měsíců před volbami. Nicméně ono se to může ukázat jako požehnání, protože jsou teorie, kterým slyším a docela jim i věřím, že je tam nachystaný někdo mladý, sympatický, třeba ženská. A ten do toho vstoupí na poslední chvíli v takovém tom období, kterému oni říkají politické líbánky. Kdy ten kandidát je nový, neokoukaný, všichni se do něj zamilují a ještě ho nestačí prokádrovat. Ten timing je hrozně důležitý, kdy oni ho nasadí a ten se s tím Trumpem normálně utká a pak to bude otevřený,“ rozebral situaci Hejma.

Trump má podle něj spoustu nepřátel. „V žádným případě to není rozhodnutý. Ale jestli ta otázka, kterou mám odpovědět, koho bych si přál já, tak pro mě Trump samozřejmě. Chce to změnu,“ podotkl Hejma, který podle svých slov Trumpa podporoval od roku 2016. „Vždy se mi na něm líbila zahraniční politika, že on byl proti těm intervencím v zahraničí. Za jeho vlády Američané žádnou válku nikde nevedli, nikde! Zatímco za Bidena vidíme války rovnou tři. Vidíme válku na Ukrajině, vidíme v Izraeli, vidíme pěknou melu v Čínském moři. A ve všech hrají roli Američani. A ne moc úspěšnou, po pravdě řečeno. Takže já si myslím, že Amerika se musí nějakým způsobem vyrovnat s tím, že už není nejmocnější zemí na světě, že už to není ten hegemon, který rozhoduje o všem, že se zkrátka musí s těmi velmocemi nějak dohodnout, a to se jim strašně nechce. A už vůbec ne s Putinem. Jednat s Putinem by byla ta největší potupa pro Američany na světě. A jestliže Trump říká, že by to zkusil, tak já jsem pro,“ podotkl Hejma.

Ten se pochlubil, že se momentálně má docela dobře. „Ta fráze, kterou používám, je: stojí to za hovno, ale kdybych si měl stěžovat, bylo by to rouhání. Zhruba takhle to je. Stařičký rocker v mém věku, už to není žádný ejchuchu, jako to bejvalo, ale zaplať pánbůh všechno drží pohromadě, rodina drží pohromadě, kapela drží pohromadě. Ale to, co je v tom veřejném prostoru kolem člověka, už taková pohoda není často. Ale za posledních pár let jsem si udělal takovou osobní strategii, že ty zprávy nebudu sledovat,“ podotkl Hejma.

„Představte si, že v neděli v poledne si nezapnu Otázky Václava Moravce, tak jako jsem to dělal dvacet let. Pravidelně. Za ta léta, co jsem dělal novináře, tak závislost na informacích je strašně silná, toho se zbavit není žádná brnkačka, ale teď si vybírám,“ řekl Hejma.

Podle jeho slov v současné době u něj dochází ke strašlivé ztrátě iluzí. „Začalo to po devadesátých letech po revoluci, po té úvodní euforii, která trvala dva roky, tak jsme začali vidět do toho širého světa a říkali jsme si: jejda, jejda, ono to možná není tak, jak jsme si mysleli, jak jsme si to tady vysnili v tom komunistickém režimu, jaké to je senzační a jak ty lidi jsou perfektní a tak dále. To jsme samozřejmě brzy pochopili, že není pravda, a potom přišla taková ta velká politika, a to jsme teda tak jako kroutili hlavou a říkali jsme si: nevím, nevím, jestli se mi tohle líbí, ale pořád jako klid. Ale to, co se dalo do pohybu v poslední době, mluvím speciálně o válce na Ukrajině, to už je daleko za čarou, to se nikdy nemělo stát, tomu se mělo zabránit, a já to dávám za vinu velmocem, že to nezastavily, že toho Putina nezadržely, protože určitě, kdyby to zkusily, možná by měly šanci, ale ony to nezkusily,“ dodal Hejma.

Ten sám o sobě říká, že je „chcimír“. „Ano, já jsem to dokonce ve svém příspěvku do jednoho časopisu měl jako mezititulek. Myslím si, že v určité fázi je potřeba to říct jasně a nahlas, že je člověk proti té válce. A samozřejmě že z druhé strany na vás začnou ječet: ale tím vlastně podporuješ Putina, to prostě není problém. Mír je o hodně lepší než válka,“ podotkl Hejma.