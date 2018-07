Jsem čistá a nezkorumpovatelná, ozvala se znovu Karla Šlechtová. A vrátila se ke kauze „salónek na letišti“

V květnu se kolem tehdejší ministryně obrany v odstupujícím kabinetu Karly Šlechtové rozvířila „kauza“ útrat za letištní VIP salónky. Lidové noviny, patřící do svěřeneckého fondu Andreje Babiše, o Šlechtové publikovaly články, že jako ministryně pro místní rozvoj na letišti využívala salónky, za něž stát zaplatil 300 tisíc korun.

Podle Šlechtové to byl mediální hon a je jí líto, že informaci přinesly právě noviny, které má Babiš přímo či nepřímo pod kontrolou. Sám Babiš pak ministryni v médiích káral za neúspornost. „Máme zůstat při zemi a myslet na to, že nás platí daňoví poplatníci,“ řekl.

To však Šlechtová nehodlala nechat jen tak a požádala Andreje Babiše, aby prověřil náklady na cestování všech ministrů. A Andrej Babiš to skutečně udělal, report z cest chtěl mít na stole do konce května. V tu dobu však jméno Karly Šlechtové ve vládě už nefigurovalo.

Podle Šlechtové to byl od Lidových novin atentát na charakter na zakázku. „Zajímavé, že LN nezveřejnily cesty mé předchůdkyně za dobu její funkce 10 měsíců a zveřejnily jen mé lety. A mnozí vědí, že vévodit titulní stránce LN několik týdnů nejspíš není jen tak,“ naznačila. Na svém Facebooku pak zveřejnila vyčíslení svých cest.

„Jednalo se o 26 letů, z toho po Evropě 17, mimo Evropu 9. Počet osob na těchto 26 letech byl 64,“ shrnula. „Rychlejší odbavení jen pro mou osobu za 26 letů za 3 roky bylo 120220 Kč, zbylé byly ostatní osoby cestující se mnou v delegaci. Průměr rychlého odbavení na jeden let tak činí 4 700 Kč na jednu osobu,“ spočítala. Podle ní byla celá věc nafouknutá.

Navíc se Šlechtová brání, že se lety České republice víc než vyplatily, ušetřila prý 100 miliard korun a zvýšila prestiž ČR v EU a v OSN. Babiš se k celé věci vracet nechce. Ministři prý nebyli ve vládě celé období, takže je těžké náklady kalkulovat. Dle něj by členové jeho nového kabinetu měli mít na paměti, že se mají chovat racionálně a neplýtvat penězi daňových poplatníků. To sdělil Andrej Babiš novinářům z iDNES. Šlechtová se k jeho slovům nevyjádřila.

