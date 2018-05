Jsem pro odvolání Okamury z postu místopředsedy, jeho výmluvy jsou k smíchu, s podporou SPD bych měl velký problém, říká Kolovratník

Martin Kolovratník podporuje hlasování o tom, zda by měl Tomio Okamura setrvat na postu místopředsedy Sněmovny, zároveň ale hnutí ANO vyjednává o možnosti vládní spolupráce. „Jsou to pro mě neslučitelné otázky. ANO vyjednává s SPD o programové podpoře, ale pro mě vyjádření Okamury ve vztahu ke koncentračnímu táboru v Letech, že nebyl oplocený a lidé tam měli volný pohyb, je nepřijatelné,“ připomněl Kolovratník, pro kterého je takové vyjádření naprosto za hranou.

I když je prý jeho názor v rámci poslaneckého klubu hnutí ANO menšinový, hned jak se jeho kolegové s KDU-ČSL ozvali, že budou iniciovat hlasování pro odvolání Okamury z čela dolní komory, měl prý jasno v tom, že je podpoří. „On je v pozici místopředsedy Poslanecké sněmovny, což je jedna z nejvyšších ústavních funkcí, a takovým vyjádřením nemůže reprezentovat Sněmovnu jako celek,“ uvedl Kolovratník, který by prý měl s podporou SPD velký problém. „Otázka by pak byla i ta hranice, jestli pasivní podpora, nebo aktivní hlasování, v tom bych viděl problém,“ dodal.

Negativní názor a opatrnost vůči SPD má u nás v klubu maximálně tak deset lidí. V současné chvíli je Kolovratník rozhodnutý, že bude hlasovat pro odvolání Okamury z čela dolní komory, pokud jej nepřesvědčí. „Do teď mě Okamura nepřesvědčil o tom, že to bylo špatně, že by se omluvil a něco vzal zpátky, takže odvolání podpořím,“ řekl a dodal, že v zájmu Okamury by mělo být, aby se obhájil, a pokud by v debatě přinesl pádné argumenty, mohl by své rozhodnutí ještě změnit. „Do teď se spíše jen vymlouval a je to k smíchu,“ dodal.

„Ideální vláda by podle mě byla s ČSSD, ať už formou koaliční, nebo i jednobarevná ve smyslu spoluúčasti sociální demokracie na úrovni náměstků, ale s aktivní podporou, plus ještě s podporou, ať už pasivní, nebo aktivní, ze strany KSČM,“ uvedl a dodal, že v tu chvíli by se ANO nemuselo opírat o hlasy nebo podporu SPD. „Pro mě osobně, a i pro většinu v našem klubu je stále nejideálnější vláda ta ve dvou, s ODS,“ zdůraznil a zmínil, že pro ANO byl velký šok, když ODS mosty spálila.

Že by byla vláda bez Andreje Babiše, jelikož pro řadu stran je velkou překážkou ve vyjednávání o vládě právě jeho trestní stíhaní, je podle Kolovratníka nemožné. „Babiš hnutí postavil, vymyslel, kampaň do velké míry odpracoval. Je to tahoun, a nevidíme proto důvod. Jediný, kdo by to někdy inicioval, je sám Babiš v poslaneckém klubu, ale členové to nechtějí,“ uvedl a dodal, že jeho stíhání, pokud není spojené s politikou, není v Bruselu problém.

Celý rozhovor ZDE

I když to vypadá, že si část politické scény udělala z médií střelnici, tak v jistém případě se musí Kolovratník prý distancovat od Okamury. „Podívejte se, jak minulý týden zaútočil na Český rozhlas, redaktor se ho normálně ptal a on hned zautočí, že rozhlas má zveřejnit platy redaktorů a pomalu se má rozpustit,“ kroutil hlavou a dodal, že on sám se zase vyjadřoval kriticky k České televizi na konci roku a jistě je řada věcí, které by se měly zlepšit.

„Je to pro mě těžké, třeba v rozhlase jsem dvanáct let pracoval a vždy jsem říkal, že budu veřejnoprávní média bránit, protože každý útok je ohrožuje a sráží seběvědomí jít do konfrontace,“ uzvařel s tím, že naopak ale chce od médií kvalitu a profesionální přístup. Někdy proto chápe i to, když Babiš kritizuje například Českou televizi, že neinformuje přesně tak, jak se věci mají.

