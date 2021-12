Jsem terčem lůzy, řekl J. X. Doležal. Pak dusno: Bobošíková koukala

reklama

Jiří X. Doležal se netají tím, že je spokojen se současnými výsledky voleb. Ostatně již před čtyřmi roky, v roce 2017, ODS volil. „Po dlouhých letech máme premiéra, za kterého se nemusím stydět. Principiálně vidím obrovský úkol, který před ním leží a který je, myslím, schopen zvládnout, a to je svoboda slova,“ poznamenal Doležal, žádné prognózy, jak dlouho vláda složená z pěti politických stran vydrží, učinit nechtěl.

Svůj názor řekl také k neúspěchu Pirátů, kdy do Sněmovny se probojovali jen čtyři poslanci. „Jednu z klíčových příčin v podstatě neúspěchu Pirátské strany spatřuji v tom, že se s tou konopnou agendou nevypořádali a přistoupili k ní čistě formalisticky. Což vzhledem k tomu, že většina lidí, které znám a kteří je volili, je volila kvůli tomu legalizačnímu programu, takže to tito jejich voliči z předchozích voleb brali jako zradu,“ řekl Doležal k legalizaci marihuany, kterou měli Piráti v programu.

Prezidenta Miloše Zemana považuje Doležal za nedemokratického politika. V čem jeho nedemokratičnost podle Doležalova názoru tkví? „V tom, že opakovaně při výkonu své funkce hájí zájmy nepřátelské velmoci s tím, že jeho útok proti české tajné službě a jeho postoj v kauze Vrbětice a jeho postoj a dezinformace, které vypustil o kauze novičok, já chápu jako velezradu či vlastizradu,“ poznamenal Doležal, jenž by příště rád viděl na Hradě pravicově orientovanou ženu – a zmínil konkrétně současnou senátorku Miroslavu Němcovou (ODS).

V rozhovoru se následně Doležal věnoval také definici lůzy. Tu by definoval jako násilníky, kteří se dopouštějí, mají-li pocit převahy, fyzických útoků na někoho, na koho si troufnou. „Popíšu je: naposledy jsem se se skupinou lůzy setkal, když jsem šel z rehabilitace Nerudovou ulicí dolů a do Sněmovní ulice se hrubým fyzickým násilím v davu pokoušeli probít sympatizanti Volného bloku. A to byli typově stejní lidé, jaké jsem vídal na demonstracích neonacistů, akorát už v tom nebyli lidi ve věku kluků, které to možná přejde. To byli nebezpeční dospělí násilníci,“ uvedl Doležal.

Doležal se pak také vyjádřil k nedávné hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana, kdy na dálku jeho zdravotní stav komentovala exministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková. Ta tehdy bez toho, aniž Zemana vyšetřovala (nebo to není známo), uvedla: „Proč Zeman zdementněl skokově? Byl hospitalizován pro metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy s ascitem, následkem abstinence ve špitálu se o něj pokoušelo delirium tremens, komplikací deliria je Korsakovův syndrom s anterográdní i retrográdní amnézií a konfabulacemi.“

„Prosím vás, stav společnosti, kdy se musí spekulovat o zdravotním stavu prezidenta, je skandální. Bohužel skončily časy Václava Havla, který když mu našli rakovinu a pan profesor Pafko se ho ptal, co má říct novinářům, tak Václav Havel řekl: ‚No, pravdu, vždyť jsem prezident.‘ No a tato situace nenastala. Jsme z Hradu krmení naprosto nesmyslnými lžemi. A když tato situace nastane, tak samozřejmě začnou nejrůznější spekulace, fabulace, fantazie, úniky informací, prostě vysoká informační entropie. A každý volený zástupce má povinnost – mravní povinnost ne legislativy – zveřejňovat relevantní informace o zdravotním stavu. Já bych s dovolením tedy: jsem propagátor očkování, ukázal jsem vám očkovací průkaz, jsem po boosteru. Velmi pozitivně se vyjadřuji o viagře, mohu vám ukázat, že na ni mám recept a skutečně ji užívám. Je obecně známo, že jsem invalidní důchodce. Opět vám mohu doložit, že jsem invalidní důchodce na páteř, a ne na hlavu,“ sdělil Doležal, že on sám by diagnózu na dálku nečinil.

Závěrem se pak role obrátily a Doležal se zeptal Bobošíkové: „Cítíte nějakou zodpovědnost za ty neočkované, kteří teď umírají?“ zeptal se následně Bobošíkové Doležal. „Ne,“ odvětila ona. „Ale vy jste bojovala proti očkování a kandidovala jste za antiočkovací stranu,“ odvětil Doležal, a připomněl tak Bobošíkové její kandidaturu za Volný blok Lubomíra Volného.

„To není pravda. Za prvé jste řekl jednu otázku, tu jsem vám odpověděla, a za druhé – já jsem nebojovala proti očkování. Já jsem bojovala za to, aby si každý mohl zvolit, zda se nechá, nebo nenechá očkovat. A to si myslím, že je velký rozdíl,“ odvětila Bobošíková, načež Doležal znovu zopakoval otázku:

„Takže necítíte za ty neočkované žádnou zodpovědnost?“ ptal se. „Já si myslím, že dospělý člověk má odpovědnost sám za sebe a že za děti zodpovídají rodiče. Takže je to u každého volba,“ řekla Bobošíková.

„A myslíte si, že vy jako mediální hvězda, pokud to můžu takhle říct, máte nějaký vliv na lidi?“ poznamenal Doležal. „To nedokážu posoudit, ale trvám na svém názoru, že každý zodpovídá za to, zda se nechá, nebo nenechá očkovat,“ řekla Bobošíková.

„A uvědomujete si, že vytváříte antivakcinační postoj jako normu?“ zeptal se dále Doležal. „Já si nemyslím, že toto je vytváření antivakcinačního postoje. Já si opravdu myslím, že má zůstat svoboda toho, kdo se očkovat nechá a kdo se nenechá,“ uvedla Bobošíková, že každý by se měl sám svobodně rozhodnout.

„Nechť se každý svobodně rozhodne, že nakazí cizí dítě omylem? Ne. Nezlobte se, ne! Nezlobte se, to fakt ne! To ne. To já si na tohle téma nechci povídat,“ reagoval Doležal. „To téma jste zvedl vy, pane Doležale. Ale jasně je přece prokázáno, že i očkovaní jsou přenašeči,“ poznamenala Bobošíková. „Jistě víte, že mluvíme o virové náloži. Neočkovanec ji má třikrát vyšší,“ řekl Doležal. „Ale i očkovaní přenášejí,“ odvětila Bobošíková.

„Ano, ale pokud my dva teď budeme oba infekční, tak si covid v podstatě nepředáme. A pokud jeden z nás bude infekční a ten druhý bude očkovaný, tedy pokud byste vy třeba byla infekční a já po boosteru, tak se mi vůbec nic nestane. Ale ty děti do pěti let se chránit nemůžou, protože zatím to očkování není. A neočkovanec má trojnásobnou virovou nálož (nakažlivost), takže od momentu, kdy začal ten omikron útočit na děti, je očkování mravní povinností každého člověka, protože třikrát sníží pravděpodobnost, že nakazí nevinné dítě, které nemá šanci to očkování zatím dostat, protože pro ně ještě nejsou. Howgh. Díky za pozvání,“ zakončil Doležal.

Psali jsme: Peklo. Babiš ostře na EU a Von der Leyenovou Premiér Babiš: Čau lidi pojede dál, pokud bude Babiš naživu ČT? Jak před rokem 89. Horší než cenzura. Přední novinář má dost Emma Smetana: Vydělávám šestimístné sumy. Neznám rasisty a odpůrce gayů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.