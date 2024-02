Jsme v prd*li. Všechny nás zabije! Zelenského nový šéf armády. Vojáci jsou zděšení

Generálplukovník Oleksandr Syrskyj byl ve čtvrtek povýšen na velitele ukrajinských ozbrojených sil. V době, kdy se blíží třetí rok války s Ruskem, ve funkci nahradil Valerije Zalužného.

Syrskyj se narodil v roce 1965 v ruské Vladimirské oblasti, tedy tehdy v Sovětském svazu. V Moskvě pak studoval na vojenské velitelské škole. Velitelem ukrajinských pozemních sil se stal v roce 2019. Dříve předtím velel ukrajinským jednotkám bojujícím proti povstání ve východní Doněcké a Luhanské oblasti, jež začalo v roce 2014. V prvních měsících ruské invaze vedl obranu hlavního města Kyjeva a v dubnu 2022 byl jmenován Hrdinou Ukrajiny, což je jedno z nejvyšších ukrajinských vyznamenání.

Pod podmínkou zachování anonymity se k osobě Syrskyjho vyjádřili pro server Politico někteří vojáci. Většina jich reagovala s despektem. „Syrskyj nás všechny zabije,“ řekl jeden z vojáků. Nově jmenovaný vrchní velitel ukrajinských sil Syrskyj má podle jednoho z vojáků pověst tvrdého generála sovětského typu, který své muže vystavuje nebezpečí, aby dosáhl svých vojenských cílů.

Začátkem loňského roku vedl Syrskyj obranu ukrajinského města Bachmut na východě země, kde v jedné z nejkrvavějších bitev dosavadní války zahynuly tisíce vojáků na obou stranách. Mnozí vojenští analytici se ptali, zda boj o tak již zničené město stojí za cenu tolika životů. Boj o Bachmut Syrskému vynesl přezdívku „Řezník“.

„Všichni jsme v prdeli,“ dodal k jeho jmenování další z ukrajinských vojáků na sociální síti X.

„Vedení generála Syrského zkrachovalo, jeho přítomnost nebo rozkazy vycházející z jeho jména jsou demoralizující a obecně podkopává důvěru ve velení,“ napsal na X jeden z ukrajinských vojenských důstojníků. „Jeho neúnavná snaha o taktické zisky neustále vyčerpává naše cenné lidské zdroje, což vede k taktickým úspěchům, jako je obsazování linií stromů nebo malých vesnic, aniž by měl na mysli operační cíle.“

In yesterday's speech, President Zelensky stated that he has ordered a reshuffle in the command structure of the Armed Forces. However, until General Syrski, widely disrespected within the army, is replaced, substantial improvements are unlikely.

