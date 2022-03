Jste podnikatelský projekt, vmetl kvůli Polčákovým milionům Okamura Rakušanovi. Ten se rozzuřil

reklama

K provizi europoslance Polčáka z odškodnění obcí, postižených výbuchy ve Vrběticích, promluvil úvodem sněmovní schůze předseda SPD Tomio Okamura. „Už tři dny se tady snažíme dostat odpovědi od premiéra Petra Fialy a představitelů vládní koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, Pirátů a TOP 09 ohledně politického podnikání hnutí STAN, kdy jejich europoslanec a dosud místopředseda Stanislav Polčák si řekl o provizi 8 milionů korun za prosazení zákona o odškodnění obcím kolem Vrbětic,“ poukázal na to, že Polčák kvůli odškodňovací předloze obcházel poslance, ale dopředu neřekl, že „obchoduje se zákony“.

„Pro to jsme všichni hlasovali. Ale pan Polčák nám zapomněl tady říct, že na základě přijetí tohoto zákona, za který tady lobboval, že chce vyinkasovat 8 milionů. Teď je tady novinka, protože se ukázalo, že i další politici STAN měli mít z těchto peněz provize,“ upozornil.

Označil proto STAN za „politicko-podnikatelský projekt“: „To jsou všechno jenom nejvyšší představitelé hnutí STAN, kteří si rozdělují provize za to, když přijde nějaká dotace nebo nějaký zákon. Já si myslím, že už opravdu ten váš politicko-podnikatelský projekt s názvem hnutí STAN přesahuje všechny meze. Znovu zdůrazňuji, že pro to odškodnění těm obcím postiženým výbuchy jsme tady hlasovali úplně všichni,“ doplnil.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

A následně vyzval Víta Rakušana: „Myslím, že už je to opravdu šílené. Myslím, pane ministře vnitra a první vicepremiére a předsedo hnutí STAN Víte Rakušane, že byste k tomu měl zaujmout nějaké jasné stanovisko. Protože to není první vaše kauza,“ vyzval ho Okamura.

Hnutí STAN vyčetl obrovské střety zájmů: „Nikdo z vašich politiků nám tady neřekl, že za to bude mít následně milionové provize. Myslím, že je to obrovský střet zájmů. Je to prostě typické, už dneska musím říct, že se stává standardem, že je to politické podnikání hnutí STAN,“ zopakoval.

Okamura se také zajímal o to, zda Rakušan počítá s tím, že vyzve Stanislava Polčáka k rezignaci na jeho mandát europoslance.

„Žádný předseda politické strany, ani vy, ani další, kteří tady v sále jsou, nejsou rádi, když jeho lidé dělají chyby. Nejsou rádi, když dělají dokonce hrubé politické chyby,“ reagoval následně Rakušan.

Upozornil, že Polčák už není místopředsedou hnutí Starostové a nezávislí, že rezignoval na tuto funkci . Přiznal, že ve střetu zájmů byl. „Byla politická chyba dělat současně politika a advokáta obcím. Osobně v tomto vidím každopádně střet zájmů, který tady byl,“ řekl Rakušan s tím, že toto vyvození politické odpovědnosti pokládá za správné a dostačující.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



„My, pane Okamuro, prostřednictvím paní předsedající, tu politickou odpovědnost vyvozujeme. Kdyby všichni politici reagovali na své problémy tak, jako reagovalo hnutí STAN v poslední době, kdyby přijímali odpovědnost, tak vy, pane Okamuro, už tady dávno nesedíte,“ pokračoval Rakušan.

Odmítl ale tvrzení SPD, že Polčák „obchodoval se zákony“. „Nikdo tady se zákony neobchodoval,“ prohlásil Rakušan, a důrazně odmítl tvrzení SPD, že Polčák měl dostat 8 milionů korun. „Tato suma měla být rozpočítána mezi tři právníky,“ zmínil.

„Já tady odmítám slova pana Okamury o tom, že STAN, tedy Starostové a nezávislí jsou nějakým podnikatelským projektem. Odmítám,“ prohlásil předseda Starostů a nezávislých.

Rakušan poznamenal, že to není tak, že STAN se chová v politice obecně nečestně. „Starostové a nezávislí jsou tihle poslanci, kteří se sem dostali tím, že jim dali důvěru občané téhle země. Jsou to lidé, kteří za sebou mají spoustu dobré politické práce, jsou to lidé, kteří dobrou politickou práci odvádějí i tady, mají lepší účast na hlasování než poslanci hnutí SPD, jsou to lidé, kteří v téhle chvíli odvádějí výbornou práci,“ vyjádřil se.

Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) pak označila Polčákovy kroky za nešťastné. „Tady pan ministr vnitra řekne, že Starostové nebo STAN že se nechová nečestně, ale to jednání pana Polčáka nečestné bylo, a všichni to víme, proto se stal taky ten krok, který se stal, a to je, že asi po nějakém i tlaku dneska pan Stanislav Polčák odstoupil z funkce,“ dodala.

