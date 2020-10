Jurečka: Tvrdý lockdown! Kvůli metodě postupných opatření se z toho budeme dostávat týdny, nebo měsíce

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka byl hostem v Interview na ČT24, kde komentoval vývoj epidemické situace a opatření s ní spjatá. Nevyloučil, že děti se nevrátí do škol ani do Vánoc. Upozornil na mezery v kompenzačních opatřeních, jež hodlá představit premiér Andrej Babiš (ANO). „Byli bychom rádi, kdyby si premiér a členové vlády uvědomili vážnost situace,“ připomíná Jurečka, že řada lidí má již sotva na živobytí. Nyní by raději volil cestu tvrdého lockdownu. A sdělil, zda podpoří prodloužení nouzového stavu o další měsíc.

Děti se 2. listopadu do škol nevrátí, neboť podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) současný vývoj epidemie školní docházku neumožňuje. Podle Jurečky není vyloučeno, že děti se nevrátí do škol ani do Vánoc. „Vybuchla nám tady bomba covidová, kdy se vůbec nedaří nějakým způsobem křivku oploštit. Soudnému člověku muselo docházet, že se děti 2. listopadu do školy opravdu nevrátí. A nepůjdou možná ještě několik týdnů, uvidíme, jestli půjdou vůbec ještě do Vánoc,“ zapochyboval Jurečka.

Situace je náročná nejen pro učitele, ale hlavně pro rodiče. „Učit prvňáky a druháky distančně je extrémně náročné. Jak dlouho to dokážeme vydržet, nevím,“ pokračoval Jurečka, jehož manželka je učitelkou na základní škole.

Anketa Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 5? Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 9824 lidí

Obrátil se na premiéra a ministry vlády, aby neříkali už tak silná prohlášení, když se věci pak vyvíjejí jinak. Zmíněna byla například Prymulova slova o tom, že se děti nevrátí do škol 2. listopadu pouze v případě, že vybuchne jaderná elektrárna.

Vláda chce požádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Budou lidovci hlasovat pro? „My jsme připraveni prodloužit stav nouze zhruba o tři týdny. Uvidíme, jaké argumenty přednese vláda v pátek,“ sdělil Jurečka. Vláda zatím doporučila prodloužení o čtyři týdny. „Já bych byl pro variantu kratší, na tři týdny, a pak třeba znovu přijít a požádat o prodloužení o týden nebo o dva,“ doplnil.

„Chápeme, že opatření jsou nutná. Ne pro Andreje Babiše a pro vládu, ale pro občany této země,“ poukázal na stále narůstající počty lidí nakažených koronavirem a zvyšující se počty hospitalizovaných. Opatření budou platit minimálně do doby, než reprodukční číslo R, které je dnes na úrovni 1,36, poklesne pod hodnotu 1. „V ten okamžik bude namístě mluvit o postupném rozvolňování opatření,“ podotkl Jurečka.

Co bude žádat nyní opozice od vlády? „Je pro nás velmi důležité slyšet, jakým způsobem bude vláda kompenzovat opatření vůči rodičům v rámci ošetřovného a vůči firmám a zaměstnavatelům,“ poznamenal Jurečka.

Premiér Babiš oznámil, že spolu s žádosti o prodloužení nouzového stavu oznámí také kompenzační opatření. Ta jsou však podle Jurečky nedostatečná. „Minulý týden jsme ve Sněmovně schvalovali kompenzační bonus; dnes, když si malí živnostníci požádají o kompenzační bonus, tak ho sice dostanou, zároveň ale vláda do té legislativy vetkla to, že nemůžou čerpat ošetřovné ani podporu na nájemné,“ poukázal na to, že vláda vyloučila další možné formy podpory, což v první vlně nebylo.

„Za KDU-ČSL jsem minulý týden podal pozměňující návrh, aby tam takové restrikce nebyly. Přesto to padlo pod stůl. Budeme s tím chtít něco dělat ještě v Senátu,“ dodal předseda lidovců.

„Byli bychom rádi, kdyby si premiér a členové vlády uvědomili vážnost situace. Je tu velké množství skupin, kterým došly veškeré rezervy. Bojují už nejen o své podnikání, ale vůbec o své živobytí pro sebe a pro rodinu,“ upozornil Jurečka.

Nyní by Jurečka volil cestu tvrdého lockdownu. „Když vývoj situace srovnávám s Izraelem, který lockdown zavedl v daleko nižších hodnotách, tak po těch týdnech jim počet nakažených začíná klesat, volil bych tuto cestu. Bylo by to na čtrnáct dní, bylo by to velmi tvrdé, ale možná, že kvůli metodě postupných opatření, jak dělá vláda, se s tím budeme vypořádávat týdny či měsíce. A bude to mít daleko větší ekonomické dopady, ale i velké dopady na počty lidí, kteří umřou předčasně a zbytečně,“ myslí si předseda KDU-ČSL.

