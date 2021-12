Jurečka nastoupil na Maláčovou: Jestli zavedete povinné očkování nad šedesát, tak my ho zase zrušíme

reklama

Odcházející ministryně práce u Moravce prohlásila, že proočkování co největšího počtu občanů České republiky je jedinou cestou z pandemie nemoci covid-19.

Jurečka se do ní hned pustil a vyčetl jí jako člence vlády, že celý kabinet Andreje Babiše (ANO) neudělal dost pro to, aby lidi přesvědčil, že očkování proti covidu opravdu má smysl.

Dal jasně najevo, že v povinném očkování osob starších šedesáti let nevidí cestu.

„Pokud by to tato vláda, jak to dnes chystá a jak to i argumentuje pan premiér, který tady říkal, že on chce zavést povinnost, aby zvýšil ochotu... – tak tu větu, když si poslechnete, tak ta věta je strašně zvláštní. Pokud vy říkáte, že u někoho ochcete zvýšit ochotu a proto mu to dáte povinně – tak to prostě není pravda. My říkáme, že povinné očkování pro širokou populaci povinně zavádět nebudeme,“ řekl jasně Jurečka, „pokud jde o očkování široké populace, tak to zrušíme,“ ujistil všechny.

A pokud jde o očkování profesních skupin, tak k tomu dojde jen za situace, kdy se shodne většina dané profesní organizace, že očkování podstoupí, protože je to potřeba.

„Fakt nepůjdeme tou cestou, která bude říkat, my vám to tady naservírujeme povinně. My tady říkáme, že stát tady ještě stále neudělal maximum pro to, aby lidi informoval o těch přínosech, ale i o těch rizicích očkování,“ prohlásil Jurečka.

