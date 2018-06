Jurečka u Witowské: Kdyby Babiš přišel, řekl, že se cítí nevinný, nechce vnitro ani spravedlnost, nebude útočit na ČT a rozhlas a požádal demokratické strany o šanci...

Už zítra se premiér v demisi Andrej Babiš stane designovaným předsedou vlády. Do funkce ho jmenuje prezident Miloš Zeman. Sociální demokraté právě hlasují v referendu, jestli do vlády s hnutím ANO půjdou, nebo ne. Podporu vládě slíbili i komunisté, kteří požadují zdanění církevních restitucí, což podpoří ANO i část ČSSD. O tom, jak se k tomu postaví lidovci, kteří považují zdanění církevních restitucí za zvrácené a protiústavní, mluvil v pořadu Interview na ČT24 vedeném moderátorkou Světlanou Witowskou první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Podle Jurečkových slov lidovci ze vzniku vlády, kterou nejspíše podpoří komunisté, nadšení vůbec nejsou. „Jít do vlády s Babišem? My jsme řekli téměř hned, že nepůjdeme. Nechceme do vlády za každou cenu,“ připomněl s tím, že sice to bylo těžké rozhodování, ale politika má mít nějakou úroveň. „Jsem si jistý, že kdybychom to pootočili a takové kauzy, jako má Babiš, jsem měl já nebo Bělobrádek, tak na nás nenechá nit suchou,“ dodal.

Komunisté Babišovi slíbili, že jeho vládu podpoří za určitých podmínek, a pomalu se tak dostávají k reálné moci. „Je to těžké, je tu i mnoho jiných alternativ, aby toto nemuselo nastat. Kdyby prezident chtěl, tak vláda s podporou komunistů tady vůbec nemusí být,“ odpověděl Jurečka na moderátorčin dotaz, zda jim není líto, že nezamezili tomu, že je to poprvé od revoluce, kdy se KSČM dostává takto blízko k moci.

Jiná situace by podle Jurečky byla, kdyby za nimi přišel Babiš jako předseda hnutí ANO s tím, že si myslí, že je nevinný, nemá zájem mít Ministerstvo vnitra ani spravedlnosti a nebude říkat útoky proti České televizi, nebo Českému rozhlasu a poprosil demokratické strany, ať mu tedy dají šanci, aby nemusel dělat vládu s podporu SPD či komunistů. „Tohle už by bylo minimálně k diskusi, a nejen u nás,“ řekl s tím, že tohle na jednání však nikdy nezaznělo.

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 90% Nepodporuji 10% hlasovalo: 8378 lidí

„KSČM může mít ještě další požadavky, může přijít ještě mnoho témat, u kterých budeme překvapeni,“ míní Jurečka a dal příklad, kde je viditelný postup KSČM. „Ještě před dvěma týdny tady nebyla například žádná diskuse o nutné podmínce týkající se zdanění církevních restitucí, aby vládu tolerovali. Poslední tři týdny to bylo nerozšiřování zahraničních misí, teď je to zase téma těch církevních restitucí. To, do čeho se tu teď pouštějí komunisti, a Babiš je akorát čirý populismus, který Česká republika v zastoupení české vlády nemůže vyhrát,“ je si jistý Jurečka.

Dále také připomněl, že má stanovisko současného ministra kultury. „On jej přinesl na jednání vlády, když se projednával tento komunistický návrh zákona na zdanění náhrad církevních restitucí. Kdyby si ho Andrej Babiš přečetl, pochopil by, že je to slepá cesta. To, že ji dělá, je čirý populismus a nadbíhání komunistům,“ zdůraznil a dodal, že někteří komunističtí představitelé sami přiznávají, že vědí, že to není možné a u soudu s tím nemohou uspět.

Smutné je to, že tato vláda přistupuje na tuto rétoriku, když se ukazuje, že by tady mohly být daleko smysluplnější a důležitější témata, dodal Jurečka. „Je to jen rozpoutávání nenávisti v určité části společnosti,“ je přesvědčen.

Miloš Zeman má výhrady k nominaci sociální demokracie na post ministra zahraničí. Na toho ČSSD nominovala poslance Pocheho. Do toho ale podle Jurečky Zeman nemá právo mluvit. „I ústavní právníci říkají, že toto právo prezident nemá. Před dvaceti lety se dokonce vůči něčemu takovému vymezoval, ale on mění názory i během pěti let,“ uvedl.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Sociální demokraté během několika dnů ukončí referendum o tom, jestli vstoupí do vlády s hnutím ANO, nebo ne. Jurečka proto prozradil svůj odhad na to, jaký bude hlasovací výsledek. „Bude to hodně těsné. Musím ale připomenout, že kdyby se Zeman držel zvyklostí, tedy měl požadavek na více než 101 podpisů, mohla mít Česká republika dávno koaliční většinovou vládu,“ řekl s tím, že pokud by referendum ČSSD odmítlo spolupráci s hnutím ANO, byla jedna z možných variant, že by hnutí ANO začalo znovu jednat i s ostatními stranami.

„Sám premiér Babiš opakovaně říkal, že být v té vládě nemusí. Ta situace by se pak mohla velice rychle odblokovat. Kdyby něco takového řekl na vrcholném grémiu, tak většinou hlas toho předsedy je tak silný, že by mu v tom spolustraníci vyhověli,“ sdělil s tím, že záleží jen na tom, nakolik opravdu Babišovi záleží na tom, aby tato země měla stabilní většinovou vládu. „A já myslím, že mu na tom zrovna moc nezáleží,“ uzavřel.

autor: nab