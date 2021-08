Kádrování, nálepky. Žantovský se zamyslel, kdo tady šíří nejvíc fake news

TÝDEN V MÉDIÍCH Vyjádření zpěvačky Ewy Farné, že se cítí zneužita Andrejem Babišem, není o tom, že by ji šéf hnutí ANO tahal za ruku, za vlasy nebo za šaty do zákulisí a nutil ji, aby si tam s ním dělala selfíčko. „Ewa má takový management, který jí teď vysvětluje, na jaké straně by měla stát a co by měla říkat, aby měla ty správné kamarády, aby na sebe upozornila,“ komentuje Petr Žantovský rozruch, jaký zpěvačka vyvolala. Vyhledávání této zprávy ho přivedlo na stopu čtyř subjektů, které označují nepohodlné a nenáviděné weby za dezinformační a konspirační, přestože fake news šíří samy.

Vyhazovem tří zaměstnanců televizní společnosti CNN začíná přehled mediálních zajímavostí. „Přišli totiž do práce nenaočkovaní. Americká vláda už v květnu rozhodla, že zaměstnavatel může po zaměstnanci vyžadovat očkování, což naše vláda zatím nezavedla. Je to věc k zamyšlení, ne proto, že patrně dojde k soudnímu procesu, a kdo ví, jak dopadne, ale to je věc těch tří zaměstnanců. Podstata tkví v systému. Tyhle způsoby, jak zavádět nějakou povinnost, která jde za rámec svobodného rozhodování jedince a podmiňuje tím jeho sociální, pracovní či jiný společenský statut, známe dobře z nedávného režimu. To bylo naprosto běžné. Začínalo to u banalit typu: ‚Nejdeš v sobotu na akci Z, máš černý puntík. A když budeš mít víc černých puntíků, nebudeš moci dělat vedoucího vrátného, ale jenom řadového vrátného‘. To jsme u něčeho podobného, ale systémově mnohem nebezpečnějšího,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Větší nebezpečnost spočívá v tom, že jde o zásah do svobodného práva jednotlivce rozhodovat si o tom, jak bude řešit své možné zdravotní problémy. „Jestliže zaměstnavatel, v daném případě CNN, neprokázal, že ti tři lidé jsou ohrožením, tak na ně přenáší presumpci viny. A to je další velmi nedemokratický prvek, který se zavádí v našich systémech. Mám takový pocit, že Amerika už začíná být v pozici někdejšího Sovětského svazu, našeho vzoru na věčné časy a nikdy jinak. Prostě vše, co z Ameriky vzejde, dobré jest. Čekám, kdy se toho chopí nějaká naše organizace, která odezírá z úst těch velkých světových korporátů. Mimo CNN nařídilo povinné očkování svým zaměstnancům mnoho velkých amerických firem, jako Google, Facebook, Netflix, Microsoft, Twitter, Uber nebo Walmart. Začíná to mít systémovou podobu,“ upozorňuje mediální analytik.

Televizní technik může jít k lopatě nebo do kotelny

Zaujal ho komentář šéfa CNN Jeffa Zuckera: „Řeknu to jasně: Ohledně očkování máme nulovou toleranci.“ To považuje za čítanku arogance. „Prostě my za vás rozhodneme, co je pro vás dobré, a vy se buď podřídíte, nebo půjdete kamsi. Také to známe z minulého režimu. Ale možná že ještě děsivější jsou reakce pod článkem. Obvykle je nečtu, ale tentokrát jsem udělal výjimku, protože mě zajímalo, co si o tom lidé myslí. I když samozřejmě nemůžeme brát ty výroky pod články, ať už anonymní, nebo neanonymní, jako směrodatný ukazatel, jako Vox populi, vox Dei. Nicméně jsem se dočetl zajímavé věci. Jakýsi Václav Ryšavý napsal: ‚Je to naprosto v pořádku, na tyto lidi je potřeba přísnost.‘ To taky známe z dřívějška, že ano? Vytvoříme obraz nepřítele, vložíme lidem do hlav tuto informaci s náležitou razancí a vnukneme jim, že těmito nepřáteli jsou ohroženi, a proto je na ně třeba ta přísnost, je třeba se jich zbavit,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Další přispěvatel Tom Brož napsal: „Ve Spartě blbce házeli ze skály, takže ještě dopadli dobře.“ „Tak se ptám, kdo rozděluje společnost, že ano. Další komentář je taky moc pěkný, přidal ho jakýsi Jaroslav Mimochodek, zřejmě pseudonym. Ale bude to nomen omen, protože je to značně mimochodné vůči zdravému rozumu: ‚Vždyť můžete jít pracovat jinam, kde očkování nevyžadují.‘ Taky dobré. Jsou to třeba specialisté na televizní techniku, počítače, nevím, co měli za profese, tak by se mohli uplatnit u lopaty, na čerstvém vzduchu nebo v kotelnách, to je také takové známé pracoviště v určitých režimech. Tam po nich patrně nikdo žádné očkování vyžadovat nebude. Bojím se, že Spojené státy jsou průkopníkem na cestě světa k zářným socialistickým zítřkům a že mají v našich kruzích příliš mnoho následovníků, nohsledů, pochlebovačů a kariéristů, kteří jim v tom určitě budou velmi aktivně pomáhat,“ tuší mediální odborník.

Autor fotky se neozval, ohradil se jen pěvecký spolek

Následující dvě témata jsou docela podobná. „ČTK vypustila zprávu s titulkem ‚SPD zneužila v kampani fotku folklorního souboru‘. Je to o tom, že SPD na jeden ze svých propagačních materiálů umístila dvě fotky. Na té jedné jsou migranti, na druhé pak dámy z pěveckého spolku z Újezdu u Brna, které jsou oblečeny do hezkých lidových krojů a mají v rukách nějaké rekvizity, co potvrzují spjatost s českou vlastí. Je to takový symbol vlastenectví, tedy toho, o čem SPD občas mluví. A v tom propagačním materiálu byly ty dvě fotky dány do protikladu a Tomio Okamura, který byl k tomu obrázku připojený, dává lidem na výběr, zda chtějí to, či ono, tradice, nebo multikulti. A že SPD chce tohle a označil ty rustikální vlastenecké výjevy,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tahle záležitost však není jednoznačná a má několik rovin. „Jedna věc je, že paní Kyselková, předsedkyně toho pěveckého spolku Újezdská Rozmarýna, pravila, že o použití té fotografie k propagaci SPD nebyl spolek informován a že jsou folklorní sdružení, které nechce být účastno žádné politické kampaně ani jedné strany. To je velmi oprávněné a velmi logické prohlášení, za nímž následovala výzva, aby se SPD omluvila a příslušný propagační materiál stáhla. Ke cti pana Okamury je třeba říci, že se tak stalo skoro obratem. Přesto nad tím visí dva otazníky. Za prvé, SPD se zachovala seriózně, když napravila chybu, že si nevyžádala souhlas od autora té fotografie. Ale od autora, ne od členek toho souboru, co byly vyfocené. Máme autorský zákon, a SPD neměla – kdyby měla, tak to nestahuje z kampaně – souhlas autora té fotografie,“ podotýká mediální analytik.

Ewa Farna se svěřila, že se cítí zneužitá premiérem

Nelze ovšem pominout to, že spolek Újezdská Rozmarýna fotografii vyvěsil na vlastní facebook, takže ji zveřejnil a dal ji ke všeobecnému využití. „A tady narážíme na jeden velký problém, a to je působení autorského práva na sociálních sítích. To je něco, co je zcela neupraveno, zcela nejasno a každý využívá absolutně cokoli. Je v tom veliký zmatek a veliký chaos, autoři přicházejí o peníze, o svobodu a o možnost rozhodovat o svých dílech. Bylo by to na dlouhé povídání. Každopádně tahle kauza, která ve finále SPD posloužila, protože ji ukázala v dobrém světle, upozorňuje na úplně jiný fenomén. A to je ten, o kterém mluvím, tedy autorská práva na sociálních sítích a možnost citovat, abych tak řekl, to či ono v jiných kontextech. To je něco, co nám zákon příliš neupravuje, a nechť se tím tedy příští Sněmovna zabývá,“ vybízí Petr Žantovský příští sněmovní garnituru.

Podobný příběh a také z volebního soudku se oproti právě uvedenému však liší nejen tím, že se místo folklorního souboru ohradila populární zpěvačka. „O tom jsem se dočetl v mnoha a mnoha českých médiích, například v Echo24 pod titulkem ‚Ewa Farna reaguje na premiéra Babiše: Cítím se zneužitá‘. O co šlo? Pan Babiš se v rámci svých předvolebních cest zastavil v Třebívlicích na Litoměřicku a zúčastnil se tam vinařské slavnosti, na které zpívala také Ewa Farna. Premiér pochopitelně ví, stejně jako jiní politici, co dělat. Fotí se Tomio Okamura s Jaromírem Nohavicou, fotí se jiní s jinými. Prostě to tomu politikovi dává určitý rozměr a směr a nahání mu to sympatizanty z okruhu umělců, kteří se s politiky nechají vyfotit, přičemž to selfíčko dělají většinou dobrovolně,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Bouře ve sklenici vody. U Jurečky by to nikdo neřešil

Tento případ je však složitější, protože na fotkách byl vidět Andrej Babiš, jak stojí někde ve dvacáté řadě, hodně daleko za ním je jeviště a na něm svítí velkými písmeny nápis Ewa. „Čili to není o tom, že by Babiš tahal někde Farnou za ruku, za vlasy nebo za šaty do zákulisí a nutil ji, aby si tam s ním dělala selfíčko. To byl záběr toho, že je na koncertě, tak jako byl předtím na mnoha jiných. A také jich mnoho platil. Trochu se zapomíná se na to, že ve dvouciferných řádech milionů platil několik koncertních aktivit skupiny Kryštof, přičemž Richard Krajčo se také prezentuje jako umělec, který přece má ty správné názory. Takže na mesaliancích mezi umělci a politiky není nic špatného, když je oboustranně dobrovolná,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Na vinařské slavnosti ale k žádné mesalianci nedošlo, jen se na ní předseda hnutí ANO vyfotil, aby měl za sebou lidi. „A někde v dálce na jevišti stála Farna, protože je to i symbol pro určitý typ populace. Myslím, že to bylo absolutně korektní. Navíc si premiér pořídil selfíčko sám, takže je to jeho autorské právo, má práva k tomu dílu, nazveme-li tedy selfíčko dílem. Když jsem mluvil o autorských právech, tak tady žádná pošlapána nebyla. Tady je to spíš o tom, že Ewa má takový management, který jí teď vysvětluje, na jaké straně by měla stát a co by měla říkat, aby měla ty správné kamarády, aby na sebe upozornila a podobně. Jinak to vidím jako bouři ve sklenici vody. Kdyby to nebyl Babiš, ale Jurečka, Bělobrádek nebo kdokoli jiný, tak si toho Farna ani nikdo jiný vůbec nevšimne,“ nepochybuje mediální analytik.

Konspirací je prý i islamizace Evropy. Jako by neprobíhala

Ale tím, že šlo o premiéra Babiše, tahle zpráva s Farnou proběhla spoustou standardních a mainstreamových médií. „Ale také různých řekněme alternativních, jako je Czech Free Press, Rukojmí, Pravý prostor a další. Když jsem to googlil, tak jsem zjistil, že prohlížeč Seznam u některých stránek – například u těch tří, co jsem teď jmenoval, ale i u dalších – dává upozornění, že ‚tato webová stránka je šiřitelem sporného či konspiračního obsahu‘. Když si to rozkliknete, dozvíte se, že došlo ke shodě mezi Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, Konšpirátory.sk, Semantic Visions pana Vrábela a nějakého Atlasu konspirací. A tahle čtveřice subjektů před časem vydala jakýsi breviář toho, jak rozeznat dezinformaci a konspiraci a kdo je šiřitelem takových obsahů a jaké jsou příklady nejčastějších konspirací,“ objasňuje Petr Žantovský.

Tohle všechno se objeví po kliknutí na to upozornění pod článkem na příslušném webu. „A tam se třeba dozvíte, že nejčastější konspirace je islamizace Evropy. Tak přemýšlím, co na tom je konspiračního, když to vidíme všude kolem sebe. Další konspirací má být, že hladomor na Ukrajině způsobil Západ. No, nevím, jestli Západ způsobil hladomor na Ukrajině, ale každopádně přiložil hodně velká polínka pod oheň té občanské války na Ukrajině, zejména na Donbase. Tím pádem vznikly i ty vlny hladomoru, nouze a neštěstí, jaké se tam už řadu let od Majdanu vyskytují. A na tom má Západ díky Victorii Nulandové i spoustě dalších včetně Karla Schwarzenberga a různých dalších papalášů z Evropské unie i Spojených států setsakra prokazatelný podíl,“ tvrdí mediální odborník.

Nejvíc fake news šíří ti, co kádrují a nálepkují nepohodlné

A takhle by mohl rozebírat jeden příklad „konspirace“ za druhým, a pro tvůrce takových seznamů či atlasů by to rozhodně žádné veselé čtení nebylo. „Vlastně z toho vychází, že nejvíc fake news nám tady šíří tahle čtveřice od Nadačního fondu po ten atlas právě tím, že nálepkuje ty nenáviděné weby, abychom jim nevěřili, abychom dopředu věděli, že to jsou ti špatní, že jim se máme vyhýbat, nebo budeme o hlavu kratší. Je to zase kádrovací princip. Stále znovu a znovu se vracíme k tomu, že systém, do kterého míříme, je systém, ve kterém jsme mnozí polovinu svého života žili, ale v horším, i protože technologicky dokonalejším a propracovanějším a finančně silnějším provedení. Takže je to důvod k docela velkým obavám,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

