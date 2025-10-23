Třese se celý německý průmysl. Nový průšvih

23.10.2025 10:41 | Zprávy

Zahraniční média, od deníku Bild až po agenturu Reuters, informovala o problémech, v nichž se ocitla velká německá automobilka Volkswagen VW, pod kterou patří i Škoda. Jenže z Německa zaznělo, že ve skutečnosti za vším může stát Trump. A celý německý průmysl se třese.

Třese se celý německý průmysl. Nový průšvih
Foto: Hans Štembera
Popisek: Noční provoz, ilustrační foto

Automobilový gigant Volkswagen má podle všeho hluboké problémy. V obchodním souboji s Čínou automobilka zjišťuje, že jí scházejí polovodiče a čipy. Společnost VW varuje, že bude nutné pozastavit výrobu modelu Golf, a pokud se situace s čipy v dohledné době nezlepší, mohou přijít i další omezení výroby. O nelehké situaci německé automobilky informoval i server ParlamentníListy.cz.

Krize odstartovala, když nizozemská vláda oznámila že přebírá kontrolu nad společností Nexperia, což je odštěpenecký závod firmy Philips. Číňané prý chtěli kompletní know-how z firmy dostat pod svou kontrolu, tak by podle Nizozemců učinili Evropany zcela závislé na Číně, minimálně v oblasti některých typů čipů. Číňané na krok nizozemské vlády reagovali po svém a VW se ocitá v problémech.

Agentura Reuters připomněla, že Nexperia, nyní pod kontrolou nizozemské vlády, vyrábí v Nizozemsku velké objemy čipů, které se široce používají v automobilovém průmyslu a spotřební elektronice. Většina je balena v Číně a prodávána převážně distributorům.

Jenže německá strana tady nevidí problém jen v Číně, ale také ve 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. Server nejčtenějšího německého deníku Bild spekuluje, že na nizozemskou vládu mohl tlačit právě Trump, jemuž nemusela být po chuti spolupráce Evropanů a Číňanů v oblasti produkce čipů.

Automobilový expert Ferdinand Dudenhöffer vyjádřil pochybnosti, že by se nizozemská vláda naštvala kvůli jedné firmě.

„Čipy, které vyrábějí, jsou zcela běžné – za tím musí být něco víc. Je pravděpodobné, že je na ně vyvíjen velký tlak zvenčí. Americký prezident Donald Trump například mohl mít problém s výměnou čipů mezi Čínou a Evropany.“

„V obchodním sporu mezi Čínou a USA jsou nyní evropští výrobci automobilů a jejich dodavatelé uvězněni mezi dvěma mlýnskými kameny,“ varoval dolnosaský premiér a člen dozorčí rady VW, sociální demokrat Olaf Lies.

Thorsten Gröger, oblastní manažer společnosti IG Metall v Dolním Sasku, přišel s varováním.

Německý deník Handelsblatt tvrdí, že kvůli čipové aféře se momentálně třese v podstatě celý německý průmysl. Dodavatelé německých automobilek se snaží situaci řešit. Mirko Woitzik ze společnosti Everstream, která se specializuje na sestavování a zajištění dodavatelských řetězců, oznámil, že vznikla pracovní skupina, která má momentální situaci řešit.

autor: Miloš Polák

