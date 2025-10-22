ČEZ ESCO pomáhá řídit klima v jedné z největších LED kopulí světa

Inovativní software jeho dceřiné společnosti Domat Control System v planetáriu hlídá a reguluje chlazení, vytápění nebo fungování vzduchotechniky. Mimo jiné i v prostoru moderní LED kopule, která je největší svého druhu na světě a která nabízí promítání ve velmi vysokém rozlišení se špičkovým zvukem. Domat na tomto projektu spolupracoval s technologickou firmou Stifra Plzeň.
LED kopule o průměru 22 metrů je osazena 12 tisíci panely, na kterých je přes 45 milionů diod. Pražské planetárium je teprve třetím místem na světě, kde je tato jedinečná technologie použita, a vůbec prvním planetáriem. Jedná se o nejviditelnější část celé modernizace, ta byla ale mnohem komplexnější.
„Přestavba planetária začala na jaře roku 2023 a náklady na ni činily zhruba 300 milionů korun, z toho dvě třetiny stála právě modernizace kopule. Rekonstruované je i jeviště a hlediště velkého sálu a v objektu se kompletně měnily rozvody a ventilace. Nově nainstalované technologie nám například umožňují využívat odpadní teplo a v zimě jím vytápět. Potřebovali jsme také zajistit co nejvyšší kvalitu vzduchu a dobře řídit klima a teplotu s ohledem na návštěvníky i technologie. Hlavní výzvou bylo instalovat všechny technologie do objektu z 50. let a splnit nové normy nejen z hlediska požární bezpečnosti, ale také komfortu,“ uvádí Jakub Rozehnal, ředitel Planetária Praha.
Planetárium mj. využívá šest geotermálních vrtů, umožňujících čerpání tepla ze země. Dvě akumulační nádrže, jedna na teplo, druhá na chlad, pak pomáhají optimalizovat spotřebu energie a zajišťují udržitelný provoz po celý rok. Všechna tato zařízení pak navzájem řídí a jejich funkci optimalizuje software od Domat. Budova z 50. let se díky technologiím i jejich chytrému řízení stal dalším z řady objektů, které využívají moderní energetiku při zachování historické hodnoty budovy.
„Zakázka pro Planetárium Praha byla technologickou výzvou a dobře ukazuje, co dokáže chytré řízení budov v praxi. Řídicí automaty tu sbírají data z téměř stovky čidel instalovaných v budově a podle aktuální situace upravují provoz tak, aby byla teplota i kvalita vzduchu vždy optimální. Čili skutečně high-tech řešení. Rád bych poděkoval kolegům z Domatu, vedení planetária i našim technologickým partnerům za možnost spolupracovat na takto výjimečném prostoru, který kombinuje špičkovou vizuální technologii s náročnými požadavky na klima a energetickou efektivitu,“ dodává generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Aby se LED diody na hlavní kopuli nepoškodily a návštěvníci si mohli užít projekce v komfortním prostředí, je třeba udržovat teplotu pod 35 °C a vhodnou vlhkost vzduchu. „Domat dodal na míru vyvinutý software, který propojuje tři tepelná čerpadla, dva elektrokotle, pět vzduchotechnických jednotek a šest hlubinných vrtů do jednoho funkčního celku. Výsledkem je spojení špičkové vizuální technologie a chytrého řízení budov – prostor, který nabízí nezapomenutelné zážitky a zároveň splňuje nejvyšší nároky na energetickou efektivitu a pohodlí návštěvníků i zaměstnanců,“ uvádí Tomáš Chadim, generální ředitel Domatu.
Součástí projektu je i vzdálená správa, v případě potřeby se technici mohou připojit na dálku a problém okamžitě řešit.
Domat Control System, dceřiná společnost ČEZ ESCO, je špičkový evropský dodavatel řídicích systémů a technologií měření a regulace pro budovy, průmysl a energetiku a jedničkou ve svém oboru. V letošním roce společnost oslavila 20 let na trhu. Za tuto dobu zrealizovali kolegové přes dva tisíce zakázek v 27 zemích. Domat se podílí na řadě projektů ve spolupráci s ostatními dceřinými společnosti ČEZ ESCO, jakou jsou například EPC projekty v nemocnicích, nebo dodává monitorovací systém pro fotovoltaiky. Dosud největším projektem technologické digitalizace byl systém řízení pro služby výkonové rovnováhy dodávaný pro ČEZ Energo. Více na webu ZDE.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, E-Dome, EP Rožnov nebo ENESA. Více informací najdeze ZDE.
