Dejte zabavené peníze Ukrajině, volají. Jenže panuje strach

„Neschopnost zabránit konání schůzky (Trump–Putin) na půdě EU odhalí jak neochotu EU konfrontovat Trumpa, tak i její dlouholetou neschopnost potrestat Orbánovo Maďarsko za jeho prokremelskou orientaci,“ uvedla Marta Prochwiczová, politická poradkyně Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR). Prochwiczovou cituje server Kyiv Independent.
Jedním dechem dodala, že každý musí pochopit, že zmrazení konfliktu na současných frontových linií by poskytlo Vladimiru Putinovi čas k přeskupení sil a k dalšímu útoku.
Zelenskyj 24. října informuje lídry EU o svých jednáních s Trumpem, než odletí do Londýna na dvě po sobě jdoucí schůzky Koalice ochotných, aby doladil další podrobnosti.
Je však jasné, že ke schůzce prezidenta USA a Ruska na půdě EU nedojde. A bruselští politici mezitím musejí vyřešit jinou otázku. Musejí uklidnit belgickou vládu a přemluvit ji, že má smysl ve prospěch Ukrajiny uvolnit ruská zmražená aktiva. Vládě v Belgii se tento nápad ani trochu nelíbí. Obává se, že uvolnění ruských aktiv by zničilo její pověst jako důvěryhodného ekonomického aktéra.
Belgická vláda je prý v tuto chvíli ochotná umožnit jen to, aby Evropská komise představila právní rámec toho, jak otázku zmrazených ruských aktiv řešit. Server Kyiv Independent v této souvislosti poukázal na to, že většině členských států EU se nechce ručit za půjčky pro Ukrajinu.
Jednou z možností je poskytnout Ukrajině tyto peníze za určitých svazujících podmínek. Jenže to podle agentury Reuters důrazně odmítá vláda v Kyjevě.
„Větší čtvrteční diskuse se však bude týkat hrozícího sporu o to, zda musí Ukrajina získané peníze použít primárně na nákup zbraní v Evropě a na Ukrajině, nebo zda by měla mít volnou ruku při nákupu amerického vybavení v souladu s operačními potřebami,“ napsal server Kyiv Independent.
Vysoký úředník administrativy prezidenta Volodymyra Zelenského agentuře Reuters řekl, že Ukrajina potřebuje finanční prostředky do konce roku a autonomii v tom, jak je utratit. Podle dokumentu Evropské komise, který viděla agentura Reuters, některé evropské státy chtějí, aby finanční prostředky šly převážně na zbraně vyrobené v Evropě.
Server Politco ale tvrdí, že se evropští lídři blíží k dohodě o uvolnění ruských aktiv. „EU se blíží k dohodě o využití zmrazených ruských aktiv k financování Ukrajiny,“ napsal server Politico hned v titulku. „Nemám tolik obavy z toho, že Belgie bude v Evropské radě dělat problémy,“ prohlásil jeden z evropských diplomatů. „Bez půjčky EU bude Ukrajina v příštích dvou letech čelit rozpočtovému deficitu ve výši 60 miliard dolarů,“ doplnil server Politico.
autor: Miloš Polák