České dráhy: Sezónu nostalgických jízd zakončí parní víkend v Lužné u Rakovníka

Během letošního posledního parního víkendu se mohou návštěvníci v sobotu i v neděli svézt historickými vlaky v čele s parními lokomotivami Skaličák nebo Všudybylka. Přímo v areálu muzea bude připraven bohatý program pro malé i velké návštěvníky.
„Po oba dva víkendové dny plánujeme jízdy zvláštních historických vlaků v okolí Lužné i zajímavý program přímo v areálu Muzea, kde si budete moci prohlédnout největší sbírku parních lokomotiv na našem území a například také salonní vůz, který používal prezident T. G. Masaryk,“ říká k víkendovému programu ředitel ČD Muzea v Lužné u Rakovníka Marek Plochý.
Parní vlaky uskuteční po oba víkendové dny dvě jízdy tam i zpět po trase Lužná u Rakovníka – Rakovník. Z Lužné budou odjíždět v 9:45 a 15:00, zpět z Rakovníka pojedou v 10:31 a v 15:45. Parní vlak pojede i po trase Lužná u Rakovníka – Řevničov. Z Lužné bude parní vlak vypraven v 11:04 a ve 13:03, na zpáteční jízdu z Řevničova se vydá v 11:46 a ve 13:43.
V sobotu a v neděli navíc pojede další parní vlak i po trase Lužná u Rakovníka – Krupá – Kněževes – Kolešovice. Z Lužné bude parní vlak na tuto jízdu odjíždět ve 12:40, zpět z Kolešovic se bude vracet ve 14:15.
Návštěvníci se také mohou přímo v areálu svézt úzkorozchodným parním vláčkem. Těšit se můžete i na provoz modelových kolejišť, rozšířenou prohlídku expozice zabezpečovacího zařízení s názornými ukázkami obsluhy nebo komentované prohlídky muzea.
Podrobnosti o akci včetně cen jízdného ve zvláštních vlacích jsou na portálu Vlakem na výlet (ZDE) a na stránkách ZDE.
autor: Tisková zpráva