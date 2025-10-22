Fiala (SPD): Němci chtějí, aby se stoplo vyplácení sociálních dávek Ukrajincům

23.10.2025 11:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům průzkumu názorů Němců na podporu ukrajinských uprchlíků

Fiala (SPD): Němci chtějí, aby se stoplo vyplácení sociálních dávek Ukrajincům
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala v pořadu K věci

Němci chtějí, aby se stoplo vyplácení sociálních dávek Ukrajincům a aby se vrátili na Ukrajinu. SPD prosazuje revizi pobytu Ukrajinců v ČR. Už i v Německu výrazně slábne podpora ukrajinských „uprchlíků“. Z průzkumu společnosti INSA pro deník Bild vyplývá, že si 62 procent Němců přeje, aby se bojeschopní muži okamžitě vrátili na Ukrajinu. Ještě více Němců chce, aby se jim stoplo vyplácení sociálních podpor. Informovaly o tom Novinky.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

95%
2%
3%
hlasovalo: 5713 lidí

SPD prosazuje, aby se ti Ukrajinci, které česká ekonomika nepotřebuje a na jejichž místo v zaměstnání mohou nastoupit čeští občané, vrátili zpátky na Ukrajinu. A také prosazujeme zákon jednou a dost, aby bylo všem cizincům, kteří spáchají v ČR trestný čin, automaticky ukončeno povolení k pobytu.

Od února letošního roku je v Německu více než 1,25 milionu Ukrajinců, z nichž 700 tisíc pobírá sociální dávky. Oficiálně tak pracuje asi jeden ze tří. Německý stát vynakládá ročně na dávky 6,3 miliardy eur (153 miliard korun). Informovaly o tom Novinky.

Dvě třetiny (66 procent) Němců je proti tomu, aby se válečným uprchlíkům z Ukrajiny peníze vyplácely. Zároveň podle průzkumu ukrajinského think-tanku Centra pro ekonomickou strategii klesl během dvou let podíl Ukrajinců v zahraničí, kteří plánují návrat domů. Z původních 74 procent na pouhých 43 procent.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Fiala (SPD): V Německu nejčastěji žádají o dávky lidé se jménem Mohammed
Fiala (SPD): Víme, jak zlepšit životní úroveň lidí
Fiala (SPD): Mnoho rodin finančně nezvládá start školy
Fiala (SPD): Suverénní evropské národy se musí bránit společně

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , průzkum , Ukrajina , SPD , N2mecko

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by se bojeschopní ukrajinští muži okamžitě vrátit na Ukrajinu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Je pravda, že nebudete mít ministerstvo dopravy ani průmyslu?

Čekal bych, že hlavně o dopravu budete usilovat. Jak tedy chcete bojovat proti greendealu nebo třeba za zrušení zákazu aut se spalovacími motory, ale vůbec už z povahy názvu strany něco udělat pro dopravu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (SPD): Němci chtějí, aby se stoplo vyplácení sociálních dávek Ukrajincům

11:17 Fiala (SPD): Němci chtějí, aby se stoplo vyplácení sociálních dávek Ukrajincům

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům průzkumu názorů Němců na podporu ukrajins…