Němci chtějí, aby se stoplo vyplácení sociálních dávek Ukrajincům a aby se vrátili na Ukrajinu. SPD prosazuje revizi pobytu Ukrajinců v ČR. Už i v Německu výrazně slábne podpora ukrajinských „uprchlíků“. Z průzkumu společnosti INSA pro deník Bild vyplývá, že si 62 procent Němců přeje, aby se bojeschopní muži okamžitě vrátili na Ukrajinu. Ještě více Němců chce, aby se jim stoplo vyplácení sociálních podpor. Informovaly o tom Novinky.
SPD prosazuje, aby se ti Ukrajinci, které česká ekonomika nepotřebuje a na jejichž místo v zaměstnání mohou nastoupit čeští občané, vrátili zpátky na Ukrajinu. A také prosazujeme zákon jednou a dost, aby bylo všem cizincům, kteří spáchají v ČR trestný čin, automaticky ukončeno povolení k pobytu.
Od února letošního roku je v Německu více než 1,25 milionu Ukrajinců, z nichž 700 tisíc pobírá sociální dávky. Oficiálně tak pracuje asi jeden ze tří. Německý stát vynakládá ročně na dávky 6,3 miliardy eur (153 miliard korun). Informovaly o tom Novinky.
Dvě třetiny (66 procent) Němců je proti tomu, aby se válečným uprchlíkům z Ukrajiny peníze vyplácely. Zároveň podle průzkumu ukrajinského think-tanku Centra pro ekonomickou strategii klesl během dvou let podíl Ukrajinců v zahraničí, kteří plánují návrat domů. Z původních 74 procent na pouhých 43 procent.
