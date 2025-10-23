MICHAEL: 30 let praxe a součást silné vzdělávací skupiny

Nově k ní letos přibylo i gymnázium inspirované skandinávským přístupem: otevřené prostředí, angličtina napříč předměty, respekt a klid pro výuku. Obě školy dnes tvoří vedle dalších specializovaných škol základ vzdělávací skupiny MICHAEL – místo, kde se studenti aktivně zapojují a rozvíjejí své schopnosti.
Škola MICHAEL vznikla v roce 1994. Založil ji reklamní textař Zdeněk Štěpánek s jasným cílem: připravit studenty tak, aby mohli úspěšně pokračovat ve studiu a zároveň obstát ve vlastní tvorbě i budoucí kariéře. I po třiceti letech zůstává klíčovým principem propojení výuky s praxí, vedené odborníky z oboru.
Výuka přirozeně spojuje řemeslo s kreativitou – od nápadu přes návrh až po realizaci, prezentaci a zpětnou vazbu. Studenti se učí plánovat projekty, pracovat systematicky a srozumitelně komunikovat v týmu i s klienty. Důraz klademe na zodpovědnost a dodržování termínů. Výsledkem jsou konkrétní práce a projekty, které mohou studenti prezentovat.
foto Jakub Nerad
Přípravné kurzy: první krok k vysněné škole
Předměty, jako kresba, typografie, dějiny umění či základy ekonomiky, mají smysl právě tím, že se ihned uplatňují v praxi. Výuka probíhá v moderně vybavených ateliérech a učebnách, s možností individuálního vedení.
Studenti se pravidelně účastní soutěží, spolupracují s profesionálními studii, kreativními agenturami a kulturními institucemi a zapojují se do workshopů i plenérů. Absolventi nacházejí uplatnění ve studiích, agenturách i v rámci vlastní tvorby; mnozí pokračují na vysokých školách doma i v zahraničí.
Pro uchazeče o studium jsme otevřeli přihlášky do přípravných kurzů k talentovým zkouškám pro umělecké obory; zároveň pravidelně pořádáme Dny otevřených dveří, kde podrobně představujeme školu i jednotlivá zaměření. Podrobnosti najdete na webu školy www.skolamichael.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva