Kalousek: TOP 09 se těžko dostává do médií. Klidně odejdu. Pospíšil ve mně vyvolával zoufalství

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 poskytl rozhovor zpravodajské televizi CNN Prima News. Prohlásil v něm, že by si dokázal představit předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou v čele vlády, vyjádřil hluboké zklamání z Jiřího Pospíšila a popsal, co se teď musí stát, má-li být poražen „Babišistán“.

Miroslav Kalousek ví, proč si z něj tým Andreje Babiše (ANO) udělal svého hlavního nepřítele.

„Každý autoritativní režim potřebuje vůdce, který každého ochrání a zařídí, aby se měl na světě krásně. A pak potřebuje toho arciďábla, který za všechno může. To Babišova PR mašina dobře věděla. Vyrobila vůdce, a proti němu tady stál ten ďábel Kalousek. I významné části voličů se podařilo tenhle pocit vsugerovat,“ konstatoval.

Kalousek si je dobře vědom, že ho značná část společnosti vnímá kriticky a Babiš podle jeho názoru neváhal investovat obrovské prostředky do toho, aby ho ještě víc očernil.

„Dokonce to vsugerovali velké části členů mé strany – v jisté fázi vývoje. Dnes už vystřízlivěli. Ale v určité době i v mé straně panovala představa, že kdyby nebyl Kalousek, tak máme zpátky 15 procent, nemocní by se uzdravili a ptáci by začali zpívat. Píáristi to všem vtloukali do hlavy zleva zprava,“ pokračoval Kalousek

Kdyby měla TOP 09 k dispozici takové prostředky, jaké má Babiš, coby jeden z nejbohatších Čechů, tak by taky byla víc vidět v médiích. Takhle prý TOP 09 moc mediálního prostoru nedostává. Poté, co Andrej Babiš koupil vydavatelství Mafra a s ním i MF Dnes a Lidové noviny, už tu podle Kaluska není taková svoboda slova, jako bývala před vstupem Babiše do politiky.

Je bytostně přesvědčen, že pokud chtějí demokratické opoziční strany uspět, musí spolu úzce spolupracovat do sněmovních voleb v roce 2021 postavit jednu nebo maximálně 2 kandidátní listiny. Pokud zůstane opozice tak roztříštěná jako je dnes, prý jasně prohraje. „Babišistán“, jak Kalousek nazval současný vládní model, dokáže opozice porazit jen když potáhne za jeden provaz a nabídne jasnou alternativu.

Kdyby se ukázalo, že je překážkou ke vzniku takové jednotné kandidátní listin, či listin dvou, prý se klidně stáhne. Svůj odchod nabízel už v roce 2016, kdy také strany vyzýval ke spolupráci.

„Samozřejmě první reakce KDU-ČSL byla, že se svým bývalým předsedou na kandidátce nebudou. Říkal jsem, že to je to nejmenší, že na té kandidátce nebudu. Pak se zjistilo, že Kalousek je jen zástupný problém. Ale pochopitelně kdyby to někdo položil na stůl, tak to platí. I když ve slušné společnosti to platí obráceně – pokud má někdo s někým problém, ať jde od stolu. Pokud si strany chtějí vetovat silné osobnosti, dají dohromady akorát společnou kandidátku šedivých myší. To si nemyslím, že by mohla být ta alternativa. Nicméně kdyby ze mě někdo chtěl vyrobit překážku spolupráce, tak zazní ta samá věta, co v roce 2016. Na kandidátce nemusím být,“ zdůraznil Kalousek.

Europoslanec Jiří Pospíšil, který zastával post předsedy strany po Kalouskovi, ho prý velmi zklamal. Zklamal ho dokonce natolik, že uvažoval o tom, že bude znovu kandidovat na předsedu, jen aby už v té funkci Pospíšil znovu nepokračoval. Ale teď ke kandidatuře nevidí důvod, protože s tím, jak politiku dělá stávající šéfka strany Markéta Pekarová Adamová, je spokojen.

„Nevidím k tomu v tuhle chvíli žádný důvod. Chvíli jsem o tom přemýšlel za minulého předsedy, protože ta situace ve mně chvílemi vyvolávala zoufalství. Se současným vedením strany jsem spokojen,“ pravil předseda Poslaneckého klubu.

Je spokojen dokonce natolik, že by si ji dokázal představit jako premiérku. Je si však vědom toho, že ostatní demokratické opoziční strany jistě mají jiné představy.

