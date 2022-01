Kalousek oživil Lipavského a pohřbil Farského. Ve STANu byli vyděšení, bezvýchodné

reklama

Úvodem se Miroslav Kalousek vyjádřil ke slovům prezidenta Miloše Zemana, který minulý týden uvedl, že schůzky o zahraniční politice bude absolvovat pouze s premiérem Petrem Fialou (ODS). Co na to podle Kalouska Petr Fiala?

„Tak Petrovi Fialovi nezbývá nic jiného než s prezidentem republiky diskutovat zahraniční politiku. Fakt je, že prezident republiky, který se nechce bavit s ministrem zahraničí, tak vlastně říká, že nechce dělat svoji práci. Protože on odpovědný není, za zahraniční politiku odpovídá vláda, ale ten prezident zastupuje ten stát navenek a měl by to dělat v souladu se zahraniční politikou vlády. To je jeho práce. A samozřejmě tam je jeho hlavní partner ministr zahraničí, tak jako v okamžiku, kdy plní funkci vrchního velitele ozbrojených sil, je jeho partnerem ministr obrany. A když si to bude chtít zjednodušit a bude chtít mluvit jenom s premiérem, tak vlastně říká: Já nechci pracovat na plný úvazek,“ sdělil Kalousek.

„Václav Klaus se setkával s těmi nejvyššími ústavními činiteli, což je určitě dobře. Vždycky je dobře, když spolu lidé mluví a snaží se najít nějaké východisko. Není to nezbytné. Může existovat i jiný mechanismus. Ale mě na tom zarazilo hlavně to, že prezident říkal: Já se nebudu bavit s ministrem zahraničí, když zahraniční politika je významná agenda prezidenta republiky,“ dodal.

Za zahraniční politiku odpovídá dle Kalouska vláda. „Pan prezident Zeman se v některých aspektech snažil dělat alternativní zahraniční politiku, což já nepokládám za šťastné. Že se nebude scházet s nejvyššími ústavními činiteli, mně nevadí. Těch mechanismů, jak dosáhnout té koordinace, může být celá řada,“ zmínil. „Ale když prezident republiky explicitně řekne: Já se nebudu scházet s ministrem zahraničí, tak já tuhle větu překládám: Já odmítám dělat pořádně svoji práci. To nám prostě pan prezident řekl,“ domnívá se Kalousek.

Za pár dnů začne v Pekingu zimní olympiáda. Celá řada států to hodlá politicky bojkotovat. Z evropských činitelů tam nepojede téměř nikdo.

„Nepřál bych si, aby tam někdo z Čechů vyrazil. Jsem rád, že ty hry nejsou bojkotovány ze strany sportovců, že ty svazy nebo ty země neřekly: Naši sportovci tam nepojedou. Čtyři roky lidé tvrdě trénují a připravují se na ten výsledek, ale také máme všichni zkušenosti s tím, jak autoritativní režimy dokážou zneužít olympijskou myšlenku pro svoji propagaci nebo pro cokoliv dalšího,“ podotkl Kalousek.

„To, co čínský režim teď dělá například ve vztahu k Ujgurům nebo i ke svým vlastním sportovcům, tak opravdu není možné, podle mého názoru, aby se tam jeli prezentovat politici. Ten politický bojkot, si myslím, že je v pořádku,“ řekl exposlanec.

Řeč pak byla i o kauze Jana Farského.

„Jan Farský oznámil, že složí mandát; v podstatě mu nic jiného nezbylo. Protože předsednictvo jeho vlastního hnutí ho k tomu vyzvalo. To ho k tomu vyzvalo v pudu sebezáchovy, vyděšené z té reakce veřejnosti. A když vás k tomu vyzve vlastní vedení strany, tak vám v podstatě nic jiného nezbývá, nechcete-li v té politice definitivně skončit jednou provždy, takže to bylo pod tlakem. Pod tlakem veřejnosti, on reagoval pod tlakem svého předsednictva. Mně na tom – samozřejmě, že to byla jediná možnost, to je jediný způsob, co mohl udělat. Mě na tom ale zaráží, že tak zkušení politici, jako někteří politici STANu jsou, Jan Farský je poslancem už jedenáctý rok, že jim nedošlo, že tohle prostě není možné. Že poslanec nemůže říct z vlastní vůle: Já osm měsíců nebudu vykonávat svoji práci. To prostě nemůže říct, to je porušení smlouvy s veřejností, nejenom s voliči. Ale s veřejností, protože peníze na výkon té práce dávají i nevoliči. To dávají úplně všichni. A ten člověk nemůže říct: A já teď tu osm měsíců tu práci dělat nebudu a ty peníze budu někam posílat, to je úplně jedno, kam to bude posílat, ty jsou určené na výkon té poslanecké práce,“ poznamenal Kalousek, jenž nedokáže pochopit, že to v hnutí STAN nikomu nedošlo dopředu. „Není možné sedět jedním zadkem na dvou židlích vzdálených tisíce mil,“ dodal.

Své pak Kalousek řekl i k srbskému tenistovi Novaku Djokovičovi, který si de facto kvůli tomu, že není očkován proti covidu-19, nezahrál na Australian Open.

„Mě to mrzelo, protože já Djokovičovi fandím. On není tolik oblíbený jako Federer nebo Nadal, ale já prostě Djokovičovi fandím, je to fenomenální sportovec, navíc si myslím, že je velmi chytrý a že je s ním sranda. Ale prostě je to tak, že pravidla musí platit pro každého a v té Austrálii se to najednou stalo politickým problémem. Tam ta politická reprezentace riskovala, že když Novak Djokovič dostane výjimku, takže prostě lidé ztratí motivaci k dodržování všech těch pravidel, která... Prostě to nešlo. Já musím říct, že australskou politickou scénu chápu. Oni si to prostě nemohli dovolit,“ zmínil Kalousek.

Samozřejmě, že nemohlo chybět ani Kalouskovo vyjádření ke stínové vládě premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Stínovou vládu si v opozici může dovolit jenom silná jedna strana. Já jsem vždycky varoval před tím, že by opoziční koalice stavěly stínovou vládu, protože tam je obrovské riziko, že se ta koalice personálně rozhádá ještě před volbami. Když má Andrej Babiš de facto nejsilnější politickou stranu ve Sněmovně, tak si může postavit stínovou vládu, což je do určité míry mediální výhoda. On samozřejmě také ví, že paní poslankyně Jermanová nebo pan poslanec Tureček, že by nemohli dělat ministry. To on dobře ví, ale ty stínové ministry dělat mohou a je na ně upřena nějaká mediální pozornost. A on tím říká: Budeme dělat tvrdě svoji opoziční práci – a já zase nepochybuji, že jejich analytický tým, s těmi neomezenými zdroji, které mají, že skutečně poskytnou celou řadu relevantních podkladů. A já si myslím, že je to dobře. Protože když je opozice vybavena kompetentními argumenty, tak to samozřejmě tu vládu žene k vyšším výkonům. A je v zájmu občanů, aby vláda byla hnána k vyšším výkonům,“ zakončuje Kalousek s tím, že mu nevadí, že Babiš říká, že bude tvrdou a nesmlouvavou opozicí – hlavně, že už nevládne, dodává.

