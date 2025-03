Kalousek počítá koalice: Motoristé na 8 procentech. Asi si začnu přát, aby rostli dál

Agentura MEDIAN v pátek zveřejnila únorový sněmovní model, podle kterého by se v únoru do Poslanecké sněmovny dostalo sedm politických stran a hnutí. Nejsilnější preference má hnutí ANO, které by volilo 33,5 % voličů. Jejich potenciál jde až na 40 %.

Na druhém místě se drží koalice SPOLU s 18,5 % a na třetím je STAN, jehož podporu podle agentury zajišťují rovnoměrně zaměstnanci s vyššími příjmy a podnikatelé. SPOLU je pak nejčastější volbou mezi vysokoškolsky vzdělanými voliči, ale i mezi podnikateli, studenty a prvovoliči.

Na místě čtvrtém jsou Motoristé sobě. Stejně jako v lednovém průzkumu, i v únoru by podle agentury MEDIAN volilo Motoristy 8 % voličů. V závěsu se 7 % se drží SPD, průzkum pod SPD ještě nepočítá Svobodné, PRO a Trikoloru.

Hnutí STAČILO by v únoru volilo 6,5 % voličů a jako poslední by se do Sněmovny dostali Piráti s 6 % voličské podpory.

Průzkum agentury MEDIAN, kterého se zúčastnilo 1 019 respondentů, komentoval na sociální síti Miroslav Kalousek s tím, že by si vlastně přál, aby Motoristé ještě dále rostli. „Koalice ANO-Motoristé by sice žádná hitparáda nebyla, ale pořád stokrát lepší než ANO + SPD nebo STAČILO!,“ uvedl bývalý ministr financí.

Motoristé jsou na 8%. Asi si začnu přát, aby rostli dál. Koalice ANO-Motoristé by sice žádná hitparáda nebyla, ale pořád stokrát lepší, než ANO + SPD, nebo Stačilo. pic.twitter.com/wddaRoMcFn — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) March 28, 2025

V reakci na Kalouskův komentář se pak ozval komentátor Petr Holec. Kalouska nazval politickým turistou, oportunistou a pionýrem vládnutí s KSČM, „co Česko kdysi proškrtal k nevynucené ekonomické recesi“, a dodal k jeho příspěvku, že všechny tři varianty vlády, které Kalousek zmínil, jsou lepší než pokračování koalice SPOLU s premiérem Petrem Fialou v čele.

„To je pokračování rituální zabijačky Česka,“ napsal Holec.

Tohle napsal @kalousekm. Dobře, je to politický turista, oportunista a pionýr vládnutí s KSČM, co Česko kdysi proškrtal k nevynucené ekonomické recesi. Všechny jeho tři varianty vlády jsou každopádně jasně lepší než cokoli s jeho @SpoluKoalice s @P_Fiala v čele. To je pokračování… pic.twitter.com/1BudFu9L99 — PetrHolec (@PetrHolec) March 30, 2025

Svůj výzkum pak dnes zveřejnila i agentura STEM. Výzkumu, který byl zpracován exkluzivně pro CNN Prima NEWS, také vévodí hnutí ANO s 31,1 %. Sběr dat probíhal od 7. března do 25. března.

Koalice SPOLU, zahrnující ODS, KDU-ČSL a TOP 09, je druhá, ale s výrazným odstupem za hnutím ANO s 20 % voličské podpory. Třetí místo patří hnutí Starostové a nezávislí (STAN), které si získalo 11,8 % hlasů. Následuje SPD Tomia Okamury s 8,9 %.

Motoristé jsou v průzkumu agentury STEM až na pátém místě s podporou 6,7 % voličů, a agentura tím tak Motoristům připsala vůbec nejlepší výsledek za dobu, kdy exkluzivní výzkumy pro CNN Prima NEWS zpracovává.

Podle STEM by se v březnu do Sněmovny dostalo i hnutí STAČILO! (6,3 %) a Pirátská strana (5,8 %).

