Kalousek se pořádně rozčílil kvůli nové podobě hymny

ČOV představil novou verzi hymny společně s autorem úprav, skladatelem Milošem Bokem, ve středu. Podle záměru iniciátorů by měla být hymna sebevědomější a vlastenečtější, případně také delší. U řady politiků se ale nápad výboru setkal s odporem. „Na hymnu se nemá sahat. Věci, jako je hymna, státní vlajka a některé další státní symboly, by měly kvůli tradici zůstat zachovány a neměly by se měnit jako módní doplňky,“ uvedl prezident v posledním pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov.

„Podle mého osobního názoru česká hymna nepotřebuje žádnou revizi, žádnou instrumentační úpravu. Myslím, že to, co předkládá olympijský výbor, je nevkusem a kýčem,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ministr kultury Šmíd. „Myslím, že se u nás najde málokdo, kdo by neměl rád naši hymnu. Prosím, nevylepšujme ji. Je to jímavá a prostá píseň. V tom je její síla,“ sdělil na Twitteru ministr zahraničí Stropnický. Již ve středu se proti úpravám hymny postavil také premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Kriticky se k verzi hymny, představené olympijským výborem, vyjadřovali i opoziční politici. „Jak si mohl ČOV dovolit vynaložit 600 000 na něco, co mu vůbec nepřísluší, a navíc to nemá žádnou hodnotu?“ prohlásil na Twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Bývalý skokan na lyžích, olympionik a nyní poslanec za ODS Jakub Janda dnes v otevřeném dopise olympijskému výboru uvedl, že otevírání diskusí o symbolech českého státu určitě nepatří mezi poslání ČOV.

Český olympijský výbor v dnešním tiskovém prohlášení tvrdí, že nikdy neměl ambici prosazovat novou verzi hymny od skladatele Boka. Pouze chtěl vyvolat veřejnou debatu o podobě hymny na celonárodní úrovni. „Jsme rádi, že téma vyvolalo spoustu emocí, že se o ní všude diskutuje. Nová nahrávka vznikla proto, aby vyvolala debatu, nic jiného. Naše verze nenutíme,“ sdělil v prohlášení předseda ČOV Jiří Kejval.

