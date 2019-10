Kalousek vystrčil zadek na Zemana. V legraci, u Masaryka. I další politici uctili státní svátek

Dnes se slaví výročí vzniku samostatného Československa. Politici tento den užívají jako čas, kdy mohou dávat různá poselství. Zuzana Majerová Zahradníková z Trikolóry se nechala slyšet, že dnešní doba národním státům nepřeje. Jaroslav Foldyna zase varoval, že samostatná existence není samozřejmost. A Miroslav Kalousek se klaněl Masarykově soše. „Už to tak bývá, že když se před někým klaníte, na někoho jiného vystrkujete pozadí,“ dodal otočený zády k Pražskému hradu. A principál Hrušínský...

Dnes Česká republika slaví výročí 101 let od založení Československa. Slaví i politici. Premiér Andrej Babiš, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček i předseda Senátu Jaroslav Kubera se zúčastnili pietního aktu na pražském Vítkově.

Na Facebooku se při této příležitosti ozvala poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. „Dnes si připomínáme 101. výročí vzniku Československa. Nejsou kulatiny jako vloni, ale stále je to z pohledu naší státnosti den s velkým D. Odkaz tehdejších zakladatelů společného státu Čechů a Slováků je dnes aktuální více než kdy jindy,“ tvrdí.

A prohlašuje: „Dnešní doba národním státům nepřeje. A zejména z Bruselu často slýcháme, jak je vlastenectví, úcta k tradicím našich předků a identifikace s územím daného státu ‚nenormální‘. Je tomu přesně naopak. A my bychom si to neměli říkat jen 28. října, ale každý den. Ať žije naše Česká republika.“

Anketa Existoval v Československu doopravdy jeden československý národ? Ano 57% Ne 43% hlasovalo: 2063 lidí

Dodává: „Přesto si dovolím připomenout jednu zásadní a dnes opomíjenou skutečnost. Naše současná prosperita, svoboda a nejspíš i ona oslavovaná samostatnost naší existence nejsou samozřejmostí. Nespadly nám do klína samy od sebe, ale byly vykoupeny sebeobětováním, tvrdou prací a ano, také krví! Krví mnoha našich předků. Musíme dokázat, nejen při oslavách dnešního výročí, ale především svým každodenním konáním, že jejich krev a oběti nebyly zbytečné. Že my, jejich potomci, jsme jejich krve a oběti hodni. Chovejme se tedy vždy tak, aby budoucí pokolení, naše děti, vnuci a pravnuci, mohli vzpomínat na naše činy se stejným vděkem a hrdostí, s jakou my dnes vzpomínáme na naše předky.“

A vyzývá: „Nevzdávejme se tedy našich tradic, symbolů ani historie. I kdyby jediným důvodem měl být pouze ten, že jsou naše.“

Krásný svátek popřál i předseda ČSSD Jan Hamáček.

Některým to však i v tento den nedalo, aby se netrefovali do současného prezidenta České republiky Miloše Zemana. Večer dojde k udílení vyznamenání prezidenta republiky. Právě toto komentoval principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. „Dnes máme státní svátek. Mnozí usilovně pracují, abychom se měli stejně dobře jako před listopadem 1989. Pan prezident o každém takovém ví – a všechny vyznamená svou přízní. Ti, kteří už zapomněli, se mohou podívat na přiložené fotografie z komunistických let, aby si idylické časy připomněli,“ napsal ironicky.

Prvnímu prezidentu Československa se přišli poklonit zástupci TOP 09, Miroslav Kalousek, Tomáš Czernin, Markéta Pekarová-Adamová, Jiří Pospíšil a Herbert Pavera. A šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek si k tomu neodpustil poznámku: „Památku 28. října jsme uctili položením květin k soše Tomáše Garrigua Masaryka. Už to tak bývá, že když se před někým klaníte, na někoho jiného vystrkujete pozadí. Pro dnešní den je socha TGM situována velmi vhodně.“

Památku 28. října jsme uctili položením květin k soše Tomáše Garrigua Masaryka. Už to tak bývá, že když se před někým klaníte, na někoho jiného vystrkujete pozadí. Pro dnešní den je socha TGM situována velmi vhodně. pic.twitter.com/YpUlHgQzNE — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 28, 2019

