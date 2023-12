Kalousek vytáhl na vedení TOP 09 čerta. A pustil se do ODS

Řadový člen TOP 09 Miroslav Kalousek se v posledních dvou letech vlády pětikoalice ostře obul do celého kabinetu s odůvodněním, že nedělá to, co od něj jako člověk, který tuto vládu volil, očekává. Naposledy mimo jiné konstatoval, že vláda Petra Fialy vůbec neuklízí po Andreji Babišovi, nýbrž jen po sobě. A ministři ho prý jako voliče, který umí počítat, uráží, pokud tvrdí něco jiného. Krom toho se Kalousek v předvánočním čase také dovolával čerta.

Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) dává od chvíle, kdy nastoupila vláda Petra Fialy (ODS), najevo, že měl od této vlády nemalá očekávání, která jsou v postupujícím čase střídána velikými zklamáními. Na sociálních sítích i jinde v médiích neustále zdůrazňuje, že tuto vládu volil a že by konečně měla dělat to, proč ji volil.

Stejně kriticky se k vládě postavil i v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News, kde pětikoaliční vládě mimo jiné vyčetl, že konsolidačním balíčkem vůbec neřeší to, co napáchal v české ekonomice Andrej Babiš (ANO), nýbrž jen to, co si navařila sama svým počínáním, když v minulosti rozhodla o navýšení výdajů na obranu, navýšení platů učitelů a dalších věcech.

„Tím balíčkem, budiž jí za to čest a sláva, to vláda kompenzuje, ale už nemá dostatek sil, jak naplnit ten slib, že se bude uklízet dědictví po Andreji Babišovi. To vidíme i na čísle deficitu, jestliže letos máme 2,3 procenta a příští rok se očekává 2,2 procenta, tak to je v zásadě stejný strukturální deficit. Byl by mnohem větší, kdyby tam balíček nebyl. Po Babišovi se ale neuklízí, to dědictví tam bohužel zůstává,“ ztrhal vládu.

Pokud tato vláda tvrdí, že opravdu staví na nohy veřejné finance, když i na příští roky počítá se schodkem přesahujícím 250 miliard, pak se svými prohlášeními ocitla v říši propagandy, která neodpovídá realitě, myslí si Kalousek.

Přesto se Kalousek domnívá, že si současná vláda počíná lépe, než by si počínala dnešní opozice, tedy ANO a SPD, protože když se sečtou ekonomické nápady těchto stran, schodek by podle Kalouska nezůstal na 250 miliardách, ale vystřelil by kamsi ke 400 miliardám.

Pár slov řekl i k protestu lékařů. Zdůraznil, že u státem řízených nemocnic, což jsou především fakultní nemocnice, může ministr zdravotnictví, kterým je Kalouskův stranický kolega Vlastimil Válek, nařídit, aby jejich ředitelé přidali lékařům tolik a tolik peněz. Ale pokud premiér Petr Fiala říká, že garantuje, že se více peněz dostane i k lékařům v soukromích nemocnicích, tak podle Kalouska neříká pravdu, protože nemá nástroje, jak to udělat. „Nemůže to být tak, že stát to bude garantovat v nestátních organizacích. Vždyť to jsou obchodní společnosti,“ připomínal Kalousek.

A vyjádřil naději, že se jeho straničtí kolegové ohradí proti ODS, která se tváří, že krizi s lékaři vyřešila.

„Tohle si, k čertu, nemůžete nechat líbit!!! Marketéři ODS se snaží přesvědčit národ, že to, co nedokázal ,neschopný Vlastimil Válek' několik měsíců, zvládnul geniální Petr Fiala za dvě hodiny. Čert vem podraz premiéra na svého ministra a koaličního partnera, ale především je to podvod. Ministr Válek marně vysvětloval, že některé věci vláda prostě zařídit nemůže, protože nemáme státní zdravotnictví. Premiér Fiala klidně slíbil nesplnitelné. A tak dosáhl dohody? Ne, v téhle absurdní hře je ,rytířem smutné postavy' Fiala, ne Válek. A pak ještě trochu vedení mé strany, které si to nechá líbit,“ zlobil se.

