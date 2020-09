Kalouska sezení ve Sněmovně ničí. Pravda o Prymulovi? Babiše nepotěšil ani Topolánek

Miroslav Kalousek a Mirek Topolánek se sešli v jubilejním 50. díle podcastu Insider. Řešila se Evropa, zadlužení, ale i současná politika. Kalousek se obává, co se stane v roce 2030, až půjdou do důchodu tzv. Husákovy děti. Topolánek zase prohlásil, že toho, kdo bude vládnout po Babišovi, situace smete. A dodal, že sedět v Parlamentu je frustrující. „To není normální práce, je to jak být celý den v psychiatrické léčebně. Polovina těch lidí jsou psychopati, ta druhá polovina tam jde pro prachy nebo pro něco jiného,“ řekl.

Topolánka překvapilo, že se Vojtěch poroučel až teď. Nebyl prý špatný ministr, ale byl politicky slabý a Babiš si z něj dělal onuci. I Prymula byl dle něho očekávatelný. Ale je otázka, jak se porovná s Janem Hamáčkem a zda se nebudou zavádět tvrdé restrikce. Kalousek ovšem mínil, že je v podstatě jedno, kdo bude ministrem, řídit ministerstvo bude stejně Andrej Babiš. Ale rýpl si, zda bude vyhlášeno výběrové řízení na Prymulovu bývalou pozici. Pokud ne, měl by prý státní zástupce Ištván konat, když před sedmi lety stíhal poslance ODS za trafiky, smál se Kalousek spolu s ostatními. A dodal: „Jak jsme se krásně posunuli v nárocích na politiky,“ když Prymula, který dle Kalouska musel opustit místo šéfa hradecké nemocnice kvůli střetu zájmů a také místo náměstka kvůli chybějící prověrce, se může klidně stát ministrem. Anketa Věříte Romanu Prymulovi? Ano 60% Ne 40% hlasovalo: 4104 lidí

Od Kalouska pak zazněla starost o to, jak to bude vypadat v roce 2030. Zmínil demografický vývoj, dle kterého se Husákovy děti překlopí z plátců daní do stavu důchodců. Podle Kalouska nemají současné ročníky šanci toto uplatit. Zvlášť, pokud je Babiš zadluží na léta dopředu a budou muset platit dluhy. Topolánek doplnil, že 500miliardový schodek si nedokáže představit a vyjádřil vděčnost, že už je pracující důchodce. „Každý, kdo přijde po téhleté vládě, tak se bude potýkat se stejným problémem, jako když jsme nastoupili my, cokoliv bude dělat a bude to zodpovědné, aktivní a pro lidi v téhle zemi, tak ho smete v příštích volbách, pokud do nich dožije,“ řekl bývalý premiér. Kalousek také prorokoval, že v budoucnu nebude udržitelná ani současná zdravotní péče a některé věci budou zpoplatněny.

Topolánek dodal, že co se týče důchodové a zdravotní reformy, pravděpodobně přijde zvenčí. Podle něho si někdo v Evropě uvědomí, že sociální stát je neudržitelný a začne s reformami. A tímto způsobem se dostanou i do Česka. Ale pokud by šlo jen o Česko, odvahu k jejich provedení u žádného politika nevidí. „Pokud nepřijde ten náraz v Německu, pokud se nic nezmění, tak pojedeme močálem temným kolem bílých skal,“ podal problém poeticky.

Došlo i na společné evropské zadlužení. Topolánek poznamenal, že právě tady se s Kalouskem neshodne. „Všechno, co dneska ta Evropská komise, Evropská rada a Evropský parlament tlačí, s tím nesouhlasím. Myslím si, že to je špatný směr a že ten poločas rozpadu nastal. Ten už jsme prožili, možná nastal ještě před naším vstupem. Ale když hledám tu alternativu a představím si Německo mimo Evropskou unii s tím historicky daným vztahem Moskva–Berlín, popřípadě historicky daným vztahem Moskva–Paříž nebo Moskva–Řím, tak mě trochu mrazí v zádech,“ řekl. Dodal, že Václav Klaus Visegrádskou čtyřku podceňoval, on jí naopak dával větší význam, ale prý bychom na ni neměli spoléhat při erozi projektu EU. Geopoliticky prý v našem prostoru rozpad EU nemůže přinést nic dobrého.

Kalousek se prohlásil za ještě většího pragmatika a dodal, že jeho vztah k Evropské komisi připomíná 30leté manželství. Tedy že by ji 3x týdně zabil, ale nemůže bez ní být. A vyslovil se pro posílení centrálních pravomocí Evropské unie. „Pokud té společné politiky nebudeme schopní, tak tím společným globálním hráčem nebudeme a budeme mnohem slabší.“

Moderátor Jirsa nadnesl kacířskou myšlenku Alexandra Vondry, že Andrej Babiš je ideální evropský politik. S tím ovšem Miroslav Kalousek nesouhlasil. Andrej Babiš prý není dobrý vyjednávač, protože vůbec neví, co chce. „Musíte tam hájit své priority. Ale musíte v těch prioritách mít jasno. A protože on v těch prioritách jasno nemá, tak to není dobré pro Českou republiku, ani pro Evropskou unii,“ kritizoval bývalý ministr financí. Naopak Topolánek mínil, že pro „evropské mocipány“ je Andrej Babiš ideální, protože evropskou politiku svým voličům nevysvětlí, takže má jednu politiku doma a jednu v Evropské unii a nakonec všem ustoupí. „Pro nás je docela nebezpečný v tom, že je vydíratelný, manipulovatelný z pohledu těch evropských struktur, nakonec přistoupí na všechno,“ mínil Topolánek.

Kalousek uvedl dva důvody, proč byl pro zadlužení 750 miliardami. Podle něho by krach Itálie a Španělska poškodil jednotný evropský trh a prohlásil, že kvůli svému proexportnímu zaměření je to právě Česká republika, která nejvíce vydělává z jednotného evropského trhu. A přidal druhý důvod: „Protože mám opravdu obavu o soudržnsot Evropské unie a její další fungování, tak je prostě fakt, že společné dluhopisy jsou silný integrující prvek.“ Navíc by prý krach Itálie poškodil české důchodce více než to, že budou muset přispívat na důchody bohatším Italům.

Mirek Topolánek varoval hlavně před politickým nárazem do zdi, tedy před revolucí. Období od roku 2013 označil za „druhou polistopadouvou republiku“, která se prý podstatně změnila. Problém je podle něho v tom, že voliči nevyžadují, aby politika byla čitelná a bylo jasné, co od stran čekat. „Problém je daleko více v těch lidech, než v těch politicích,“ prohlásil s tím, že politici jen dělají, co po nich voliči chtějí, ale to je málo.

Kalousek také varoval, že onen ekonomický náraz do zdi nemusí být ještě obratem k lepšímu. „Přijde velká sociální frustrace, i se sociálními nepokoji, kterým jsme se těmi reformami chtěli vyhnout, protože v té vaší otázce byla naděje, že když narazíme do zdi, tak se zbavíme té nekompetentní decize. Ale přijde pak decize kompetentní? Možná ano. Ale taky možná ne. Taky to může být daleko horší, protože někdo může v té sociální frustraci přijít a říct, já mám jednoduché řešení, jak vám vrátit váš bývalý život a o nic se nebudete muset starat, všichni víme, že takové řešení neexistuje, ale může mu klidně uvěřit 30 % lidí a ta změna vůbec nemusí být k lepšímu, ale k horšímu. A z toho já mám obavy.“ Přidal citát básníka Walta Whitmana o tom, jak sestoupil na úplné absolutní dno. A pak zespoda někdo zaklepal.

Kalousek také komentoval sezení ve Sněmovně. Řekl, že z její úrovně na něj někdy padá beznaděj. „Je to strašná frustrace. Strašná frustrace,“ souhlasil Topolánek. „To není normální práce, je to jako být celý den v psychiatrické léčebně. Polovina těch lidí jsou psychopati, ta druhá polovina tam jde pro prachy nebo pro něco jiného. Těch lidí, se kterýma opravdu stojí za to jít na pivo, je tam několik, a to vůbec nesouvisí s těma stranama,“ prohlašoval. Ale připustil, že bez toho to nejde a dodal, že v anglosaském světě jsou interpelace mnohem ostřejší a na východě se zase poslanci i perou. Český Parlament je proti tomu klidný.

