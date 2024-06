Kam to jdete, pane prezidente? Bidenovi se stala nehoda

V klipu je zachycen Biden a další představitelé zemí G7, jak tleskají při ukázce seskoku padákem, když se prezident náhle otočí doleva a odchází od skupiny světových představitelů, která se zrovna zřejmě připravovala pro společné focení. To je ale ohroženo, protože Biden se začíná vzdalovat ze záběru. Jako první si problému všímá Ursula von der Leyenová, ale neudělá nic. Vedle stojící Olaf Scholz se usmívá a nereaguje vůbec. Zmatený Biden se dál vzdaluje skupině.

JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in.



Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group.



This wasn't the only awkward encounter between the two. Biden was caught on… pic.twitter.com/xf8NizIVgH