Kamery jely naživo. Miloš Zeman se do jedné obrátil a oslovil Putina

Miloš Zeman před druhým kolem voleb tvrdě zkritizoval občanského prezidentského kandidáta Petra Pavla a jasně podpořil Andreje Babiše (ANO), kandidáta s podporou poslanců ANO. Pavlovi ztrhal jeho heslo „řád a klid“ a vyčetl mu i jiné věci. Vrátil se do minulosti a ještě jednou komentoval svou údajnou opilost při odemykání korunovačních klenotů na počátku svého prezidentství a řadu dalších věcí. Pár slovních ran rozdal i novinářům. A zmínil cestu do rakve.

Prezident Miloš Zeman pro Blesk z Lán okomentoval první kolo prezidentských voleb. Dva favorité – Andrej Babiš (ANO) a občanský kandidát Petr Pavel dosáhli oba 35 % hlasů voličů a utkají se v kole druhém. Třetí Danuše Nerudová získala 13 %.

Prezident poznamenal, že ho výsledek obou favoritů v zásadě nepřekvapil. „Paní Nerudová si to v závěru kampaně zkazila sama,“ řekl Zeman.

„Vzhledem k tomu, že Petr Pavel má zásadní podporu médií, tak já k tomu teď řeknu několik poznámek založených na faktech. Zaprvé, několikrát jsem řekl, že Andrej Babiš má větší politickou zkušenost. Druhý fakt, který mi připadá také důležitý, že ve většině demokratických zemí není hlavou státu voják. Přemýšlejme o tom, proč tomu tak je. A konečně třetí poznámka, protože Andreji Babišovi se toho už vyčetlo mnoho, a tak třetí poznámka na adresu Petra Pavla. Připadá mi trochu komické, naivní či dětinské, jestliže Petr Pavel neustále opakuje, že není vládní kandidát. Jestliže vás navrhne vládní koalice, tak jste samozřejmě vládní kandidát,“ pravil Zeman.

Petr Pavel je občanský kandidát, který získal přes 50 tisíc podpisů občanů. Andrej Babiš je nominantem poslanců hnutí ANO. Vláda podpořila Petra Pavla spolu s dalšími dvěma prezidentskými kandidáty.

Fotogalerie: - V generálním štábu

„Paní Nerudová prohlásila, že Andrej Babiš je peklo, z čehož implicitně vyplývalo, že Petr Pavel je ráj. Já bych řekl, že s oběma to bude očistec. Oba mají své dobré i své špatné stránky. Ale obecně to žádná dramatická volba nebude. ... A vrátím se k tomu, že Petr Pavel má masivní podporu médií, ale tu já nepovažuji za tak důležitou. Důležitější je podpora voličů,“ podotkl Zeman.

Danuše Nerudová označila Andreje Babiše za „zlo“, nikoli za peklo.



Miloš Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech. (Screen: Blesk.cz)

Babišovi doporučil, aby před druhým kolem voleb chodil do televizních debat.

„Nechodit do televizních debat je hrubá chyba a vaše chování, váš výkon v těchto debatách může volby rozhodnout. Já jsem mu jednou říkal, ať mluví pomalu, ať to ze sebe nechrlí, ať to z něj ukapává a ať se usmívá. Ironie je povolená, ale není dobrá hysterie,“ uvedl Zeman.

Poté se pustil do Josefa Středuly.

„Toho já jsem přestal podporovat po té zpackané demonstraci, kam dokázal dostat pár slabých tisícovek,“ uvedl dosluhující prezident. Když to prý se Středulou probíral, šéf odporů mu sdělil, že ho při organizaci demonstrace nepodpořili jeho spolupracovníci. „A já jsem mu řekl: Josefe, ty jsi šéf a nemůžeš se vymlouvat na druhé,“ pravil Zeman.

Vrátil se také k vědomostnímu kvízu MF Dnes, ve kterém zvítězil majitel MF Dnes Andrej Babiš. V tomto testu Nerudová zcela propadla a nevěděla ani, kdy se narodil T. G. Masaryk, ani další věci a to je podle Zemana chyba. Babišovi na to konto vyčetl, že nezná Švejka. „To bych vyčítal každému,“ pravil Zeman s tím, že znalost Švejka pokládá za důležitou.

O pár vteřin později si znovu rýpl do generála Petra Pavla. „Ono to heslo řád a klid připomíná také klid na práci,“ zaznělo z úst Zemana.

Vrátil se též k tomu, že odmítl jmenovat Petra Hladíka ministrem životního prostředí.

Upozorňoval, že policejní šetření spojené s Petrem Hladíkem stále probíhá. To je jeden z důvodů, proč ho odmítl jmenovat ministr. A on už se přitom chová jako ministr a svým bratrům a sestrám ze strany rozeslal dopis, kde už chtěl rozdávat funkce,“ pousmál se Zeman, A do třetice Hladíkovi vyčetl, že nemá dostatečné odborné vzdělání na to, aby mohl dělat ministra životního prostředí. „A znovu opakuji, já považuji za přitěžující okolnost, když vám policie prohledává kancelář“.

„Já nenavrhuji ženám, aby si mě vzali, řekl, že návrh vezmete si mě, automaticky neznamená, že ho každá žena musí přijmout. „A stejně tak odmítám, že prezident musí přijmout každý návrh a jen zasalutovat. Už Václav Havel říkával, že prezident není automat na podpisy. A měl pravdu,“ nechal se slyšet Zeman.

„Panu Jurečkovi vůbec neublíží, když těch několik měsíců bude ministrem životního prostředí. A ať si tam klidně vezme pana Hladíka jako náměstka. To mně vůbec nevadí, protože náměstci nejsou v kompetenci prezidenta. A ať policejní šetření probíhá. Dočkejme času jako pověstná husa klasu,“ žádal Zeman.

Dal najevo, že ho nijak netrápí, že kupříkladu Petr Pavel volá po tom, aby po výměně prezidenta proběhl na Hradě audit. „Vůbec mi to nevadí. Vy asi nevíte, že jeden audit už probíhá. Vyžádal si ho kancléř Vratislav Mynář,“ oznámil Zeman.

Zdůraznil, že práci kancléře Mynáře považuje celých deset let za dobrou. Proto je také přesvědčen, že když dal svému kancléři za rok 2022 odměnu ve výši 27 průměrných platů, bylo to v pořádku. Když se na tuto odměnu novinářka Vera Renovica zeptala, Zeman vyrazil. „Teď z vás, paní Vero, promluvila typická česká závist,“ prohlásil dosluhující prezident.

Vratislava Mynáře se zastal ještě v jedné věci.

„To, že kancléř je nenáviděn médii, patrně proto, že jimi pohrdá a ta nenávist šla tak daleko, že mu někdo zapálil srub, to je odvrácená strana mince,“ řekl Zeman.

Vera Renovica poté začala rekapitulovat deset let. Položila na stůl snímek, kde Zeman stál údajně opilý u korunovačních klenotů. Zeman si trval na tom, že byl tehdy nemocen a měl teplotu 39.

Došlo i na fotku s holí, se kterou ukazoval na někdejšího premiéra Bohuslava Sobotku.

„Proč každým tímto snímkem dokládáte, že mám pravdu, když některé novináře pokládám za pitomce. On existuje zvukový záznam, ve kterém říkám: Slávku, támhle máš mikrofon, a dej si pozor, je otočený. No a někteří hloupí novináři, čímž jistě nemyslím vás, si to vyložili jako útok holí,“ smál se Zeman.

Jako další vytáhla Vera Renovica fotografii ukrajinské aktivistky, která u voleb v roce 2017 skočila před Zemana s výkřikem, že „Zeman je Putinova děv**“.

„Vůbec jsem nebyl vyděšený. Ten pohled, který vidíte, je pohled obdivný. Obdivoval jsem její prsa,“ prozradil Zeman.

Jeden vzkaz poslal také ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Doporučil mu stáhnout ruská vojska z Ukrajiny. Jedním dechem však dodal, že se to nestane.

Prozradil také, že na podzim 2021 se bál. Bál se kvůli tomu, v jakém zdravotním stavu tehdy byl. Tehdy prý slyšel slova svého ošetřujícího lékaře profesora Zavorala. „On odsud odejde buď v rakvi, nebo do LDN,“ měl tehdy říct profesor Zavoral. Ten ale popřel, že by něco takového řekl. „Ale jsou na to svědci,“ trval si Zeman na tom, že tato slova opravdu padla.

„Já jsem si nepřipouštěl, že umřu. Ale když člověk prožije tak dlouhý a víceméně úspěšný život jako já, tak smrt beru jako tečku. Možná jako konečné zavíření bubnů, chcete-li. A ač jsem pokřtěný, a dokonce i biřmovaný, tak jsem tolerantní ateista a v posmrtný život nevěřím. Ale uvidíme, možná se mýlím,“ uvedl Zeman.

Prozradil, že z politické scény neodchází jako poražený politik, takže neodchází s hořkostí.

Pokud mu něco dělá starosti, bude to prý vyklízení Pražského hradu a Lán, především vyklízení knih. Těch má prý tolik, že se na to netěší.

„Pokud můj život skončí tím, že budu číst své milované knihy a budu obklopen svoji rodinou, tak budu spokojený. A pak jednou umřu. A koukejte mi přijít na státní pohřeb a napište o něm reportáž,“ požádal novinářku.

Dal také najevo, že mu nevadí, pokud mu poslanci neponechají propůjčená státní vyznamenání.

„Jeden komentátor, jmenoval se Korecký, o mně mylně napsal, že místo poslanci říkám ‚posranci‘. Cituji MF Dnes. A nic si prý nedělá z toho, že přijde o propůjčená státní vyznamenání, až skončí ve funkci. Já se nikdy nebudu ptát: dají-li mi tu medaili, nedají-li mi tu medaili? To je taková ubohost jako když Petr Pavel přijímá Ztohoven s ukradenou prezidentskou standartou. Takové ubohosti já dělat nebudu,“ nechal se slyšet Zeman.

Po hodině hovoru na rovinu prohlásil, že ve druhém kole bude volit Andreje Babiše, protože má politické zkušenosti a je za ním kus práce.

„Milí voliči. Po sté a prvé vám říkám, běžte k volbám. Pokud k volbám nepůjdete, nebo pokud vhodíte jen prázdný lístek, no tak zakrýváte vlastní zbabělost. Vlastní zbabělost z toho nějak rozhodnout, zvolit politika, který bude pracovat pro tuto zemi. Jděte volit!“ zvolal na rozloučenou odcházející prezident.

