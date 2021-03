Kamery u Matěje Stropnického na zámku. A cizí žena. Jednalo se o „zábavu obyčejných lidí“

reklama

Matějova náhradní manželka byla pětatřicetiletá Martina. Její manžel Pavel pak šel žít s Danielem Krejčíkem, doma zůstalo i Martininých šest dětí. Matěj s Danem běžně bydlí v zámku v Osečanech u Sedlčan, který pod dohledem památkářů postupně rekonstruují. A právě tam nyní přijela Martina. Žena, jež bydlí v třípokojovém panelákovém bytě v Jablonci nad Nisou, byla novým domovem nadšená. „Já budu princezna,“ radovala se i nad výmalbou a nádhernou podlahou. O pořadu mimo jiné psal server OnaDnes.cz.

Matějovi se podle všeho Martinu podařilo rozpovídat, když se dozvěděl, že má šest dětí, z toho jedno osvojené. „Já jsem z hodně dětí, mám dvě sestry a spoustu dalších nevlastních, ale tohle je ještě něco jiného. Přijde mi zajímavá, odolná, statečná,“ řekl Matěj, jenž Martině od začátku věřil, že podmínky na zámku zvládne. Na starosti měla vaření, praní a starání se o domácnost.

A nesměla zapomenout na to, že Matěj dvakrát týdně nejí maso. A to proto, že chce chránit životní prostředí. „Vždycky jsem chtěl žít podle zelených ideálů. V Praze jsem třeba vydržel bez auta, ale tady, co bychom si bez něj počali?“ řekl. Když přišla řeč na politiku, Matěj Stropnický uvedl, že jej systém vyplivl za krátký čas, protože se mu odmítá podřídit. „Ty seš v podstatě první politik, kterého znám a kterému nemám chuť šlápnout do obličeje,“ poznamenala Martina.

Martina si v pořadu také pochvalovala, jak odpočívá, že ji neshání nikdo z dětí. „Ráda bych si z toho odnesla zvyk si večer sednout ke stolu a mluvit spolu,“ dodala, co by chtěla přinést do vztahu.

V závěru, po deseti dnech, pak Matěj Stropnický přiznal, že se nemůže Dana dočkat. „Doufám, že se zpátky těší, že se vrátí s tím, že na zámku není úplně nejhůř, a řekne: mám tě nejradši,“ řekl.

„Já ti moc děkuju, že jsem si mohla přepnout mód máma na Martina, a jsem ráda, že jsem do toho šla. A tebe si neuvěřitelně vážím. Ne jako politika nebo nějakého Stropnického, ale vážím si tě jako Matěje,“ poznamenala v závěru Martina.

„Uff, tak je to za námi. Výměna ‚manželek.‘ Když nás z televize oslovili, měsíc jsme se o tom bavili a závěr jsme furt měnili. Rozhodly tyto důvody: heslo ‚ven z bubliny‘ – to byl jeden z důvodů, i proč jsme se přestěhovali na ves, prostě život má bejt pestrej, čím různější lidi člověk potká, tím ho víc žije, a taky třeba líp pochopí jejich životy, a tím i názory, že jo,“ sdělil na svém facebookovém profilu Stropnický.

„Jo, řekli jsme si, že zkusíme svoji účast pojmout trochu jinak, než je v pořadu zvykem, brát prostě tu druhou rodinu jako návštěvu, jako přátele a zkusit je poznat a vyjít se všemi dobře, netočit se na blbostech, my taky nejsme dokonalí – a oni, u mě Martina Vrabcová, to měli taky tak, debaty s ní byly tudíž fajn a zajímavé, ona sama je statečná, silná ženská, která hodně obětuje svojí rodině a vydrží všechno, ale strašně mě potěšilo, když pak nakonec řekla: jsem ráda, že jsem chvíli nebyla jenom máma, ale znovu taky i Martina, to jí moc přeju, aby si udržela,“ uvedl.

„Chtěl jsem, aby si Dan vyzkoušel, jaké to je, starat se o děti (trochu se podle jiných dílů dalo tušit, že bezdětný pár vyměněj do rodiny s hodně dětmi, a to vyšlo), sám je jedináček, děti by moc chtěl a trochu jsem doufal, že změní názor – jenomže on to setsakramentsky dobře zvládl a názor nezměnil, šest dětí prý není potřeba, ale tři klíďo (tak tohle neklaplo),“ podotkl dále Stropnický.

A poslední důvod: „A to mi došlo až těsně před tím, než Martina dorazila, když jsem musel opustit na tři hoďky barák, šel jsem hustou vánicí a myslel na to, jak se nám kamarádi a internety budou posmívat, že jdeme do reality show, kterou sleduje milion lidí – jenomže mně došlo, že kdo chce v politice hájit obyčejný lidi, a to já navzdory všemu prostě chci, nesmí pohrdat jejich zábavou. Takže za mě takhle a teď mi to nandejte,“ uzavřel Stropnický.

