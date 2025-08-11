Povolenky – ještě horší, než se říká. Skoro 1 400 Kč za jednu

Máte důvěru ve velení Armády České republiky?
„Tolik realita a už dost! Vláda Andreje Babiše odsouhlasila základní rámec Green Dealu na summitu EU v prosinci 2019. Dílčí detaily implementace, včetně národních plánů (NECP 2020) a dalších opatření jako zásadní cílení Fit for 55, vyjednávala a schvalovala vláda Petra Fialy od 2021, včetně nedávných požadavků na změny ETS v 2025. Role vlády Petra Fialy je neoddiskutovatelná! Role Andreje Babiše rovněž,“ zdůraznil Šnobr.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Pro dokreslení přidal dobře známého zastánce Green Dealu Franse Timmermanse, který premiéra Petra Fialu za české předsednictví v první polovině roku 2022 intenzivně chválil.
„Za svou třicetiletou zkušenost jsem málokdy zažil předsednictví, které by bylo tak cílevědomé, tak bojovné, tak zaměřené na výsledky, jako bylo to české. Je nesmírně důležité, abyste nezapomněli na to, že jste dosáhli historických výsledků,“ pravil Timmermans.
Petr Fiala v jednu chvíli oznámil, že Green Deal je realita.
„Nemá už smysl spekulovat nad tím, jak by to mohlo být jinak,“ konstatoval Fiala.
Tolik realita a už dost! Vláda Andreje Babiše odsouhlasila základní rámec Green Dealu na summitu EU v prosinci 2019. Dílčí detaily implementace, včetně národních plánů (NECP 2020) a dalších opatření jako zásadní cílení Fit for 55, vyjednávala a schvalovala vláda Petra Fialy od… pic.twitter.com/Tr1bjmsGeq— Michal Šnobr (@michalsnobr) August 10, 2025
Šnobr se v této souvislosti vysmál sněmovnímu matadorovi z řad ODS Marku Bendovi, který prohlašoval, že za českého předsednictví odkývala Fialova vláda nějaké blbosti, ale neodkývala všechno. „Ano, odkývali jsme některé blbosti za našeho předsednictví. Odkývali jsme je z nepozornosti,“ konstatoval.
„Benda je úplný bizár. Ospravedlňuje všechny levárny a přehmaty tak nějak jako by se staly náhodou. Tyhle politiky nechceš...“ poznamenal k tomu Šnobr.
Ekonom Lukáš Kovanda naznačil, že to bude opravdu zlé. Už teď je to podle něj vidět.
„Sítěmi se šíří dezinformace, která má falešně chlácholit veřejnost: Že nynější cena emisní povolenky pro domácnosti, resp. termínových kontraktů na ně (na burze v Londýně je už skoro 80 % nad slibovaným stropem) nemá nic společného s jejich cenou, až začnou roku 2027 platit,“ napsal Kovanda na sociální síti X.
Zdůraznil, že platilo a platí, že podle současné situace lze dovozovat ceny povolenek v budoucnu.
Sítěmi se šíří dezinformace, která má falešně chlácholit veřejnost: Že nynější cena emisní povolenky pro domácnosti, resp. termínových kontraktů na ně (na burze v Londýně je už skoro 80 % nad slibovaným stropem) nemá nic společného s jejich cenou, až začnou roku 2027 platit.… pic.twitter.com/xLHqn7XX05— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) August 9, 2025
„Pro odhad dopadů ETS 2 do domácí inflace vycházíme z maximální ceny povolenky v cenách roku 2020 ve výši 45 EUR. Ta se ale postupně navyšuje o průměrnou inflaci HICP v EU27, která v roce 2024 oproti roku 2020 činila 22,6 %. Za předpokladu 2% inflace pro další roky by výsledná limitní úroveň pro cenu povolenky byla na začátku roku 2027 oproti roku 2020 vyšší o cca 28 %, tedy okolo 57 EUR,“ stojí ve zprávě ze srpna 2025, pod kterou jsou podepsaní ekonomové Jan Hošek, Pavla Netušilová, Radek Šnobl. 57 eur je v přepočtu bezmála 1 400 Kč.
S emisními povolenkami ETS 2 je podle těchto ekonomů navíc spojena řada nejistot, protože evropští lídři se stále snaží prosadit některé změny a dosud není zcela jasné, jak to bude.
autor: Miloš Polák