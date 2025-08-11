Povolenky – ještě horší, než se říká. Skoro 1 400 Kč za jednu

11.08.2025 10:45 | Monitoring

Čechy, Moravany a Slezany podle všeho čekají nelehké časy. Investor Michal Šnobr nasvítil, kdo za to nese odpovědnost. A ekonom Lukáš Kovanda naznačil, že to bude opravdu nepěkné. Varovný prst zvedla i Česká národní banka.

Povolenky – ještě horší, než se říká. Skoro 1 400 Kč za jednu
Foto: pixabay.com
Popisek: Topení - ilustrační foto

Anketa

Máte důvěru ve velení Armády České republiky?

1%
98%
1%
hlasovalo: 22269 lidí
Doba, kdy se emisní povolenky pro domácnosti a na pohonné hmoty propíšou do života lidí, je stále blíž. Investor Michal Šnobr, jenž je také menšinovým akcionářem ČEZ, jasně napsal, kdo může za to, že se v dohledné budoucnosti nemalé části Čechů, Moravanů a Slezanů zvýší životní náklady.

„Tolik realita a už dost! Vláda Andreje Babiše odsouhlasila základní rámec Green Dealu na summitu EU v prosinci 2019. Dílčí detaily implementace, včetně národních plánů (NECP 2020) a dalších opatření jako zásadní cílení Fit for 55, vyjednávala a schvalovala vláda Petra Fialy od 2021, včetně nedávných požadavků na změny ETS v 2025. Role vlády Petra Fialy je neoddiskutovatelná! Role Andreje Babiše rovněž,“ zdůraznil Šnobr.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pro dokreslení přidal dobře známého zastánce Green Dealu Franse Timmermanse, který premiéra Petra Fialu za české předsednictví v první polovině roku 2022 intenzivně chválil.

„Za svou třicetiletou zkušenost jsem málokdy zažil předsednictví, které by bylo tak cílevědomé, tak bojovné, tak zaměřené na výsledky, jako bylo to české. Je nesmírně důležité, abyste nezapomněli na to, že jste dosáhli historických výsledků,“ pravil Timmermans.

O Green Dealu

Petr Fiala v jednu chvíli oznámil, že Green Deal je realita.

„Nemá už smysl spekulovat nad tím, jak by to mohlo být jinak,“ konstatoval Fiala.  

O Green Dealu

 

Šnobr se v této souvislosti vysmál sněmovnímu matadorovi z řad ODS Marku Bendovi, který prohlašoval, že za českého předsednictví odkývala Fialova vláda nějaké blbosti, ale neodkývala všechno. „Ano, odkývali jsme některé blbosti za našeho předsednictví. Odkývali jsme je z nepozornosti,“ konstatoval.

„Benda je úplný bizár. Ospravedlňuje všechny levárny a přehmaty tak nějak jako by se staly náhodou. Tyhle politiky nechceš...“ poznamenal k tomu Šnobr.

Marek Benda

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O Marku Bendovi

Ekonom Lukáš Kovanda naznačil, že to bude opravdu zlé. Už teď je to podle něj vidět.

„Sítěmi se šíří dezinformace, která má falešně chlácholit veřejnost: Že nynější cena emisní povolenky pro domácnosti, resp. termínových kontraktů na ně (na burze v Londýně je už skoro 80 % nad slibovaným stropem) nemá nic společného s jejich cenou, až začnou roku 2027 platit,“ napsal Kovanda na sociální síti X.

Zdůraznil, že platilo a platí, že podle současné situace lze dovozovat ceny povolenek v budoucnu.

 

Anketa

Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku?

89%
5%
6%
hlasovalo: 12033 lidí
Varovný prst zvedla i Česká národní banka.

„Pro odhad dopadů ETS 2 do domácí inflace vycházíme z maximální ceny povolenky v cenách roku 2020 ve výši 45 EUR. Ta se ale postupně navyšuje o průměrnou inflaci HICP v EU27, která v roce 2024 oproti roku 2020 činila 22,6 %. Za předpokladu 2% inflace pro další roky by výsledná limitní úroveň pro cenu povolenky byla na začátku roku 2027 oproti roku 2020 vyšší o cca 28 %, tedy okolo 57 EUR,“ stojí ve zprávě ze srpna 2025, pod kterou jsou podepsaní ekonomové Jan Hošek, Pavla Netušilová, Radek Šnobl. 57 eur je v přepočtu bezmála 1 400 Kč.

S emisními povolenkami ETS 2 je podle těchto ekonomů navíc spojena řada nejistot, protože evropští lídři se stále snaží prosadit některé změny a dosud není zcela jasné, jak to bude.

Psali jsme:

Nešířit závěry, citlivé téma. Vláda se potichu chystá na zelené odpustky pro domácnosti
Povolenky za miliardy? Odkývali jsme pár blbostí, pravil Marek Benda. Ale bylo to prý jinak
Publicista Souček: Volby Green Deal nevyřeší. Jen odchod z EU
Zapomenutá bomba pod českým státem. Rozvrat školství nikdo neřeší, tvrdí Svobodní

 

Zdroje:

https://t.co/Tr1bjmsGeq

https://t.co/xLHqn7XX05

https://twitter.com/LukasKovanda/status/1954169609201791009?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/michalsnobr/status/1954550542845227293?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-menove-politice/boxy-a-clanky/Dopady-zavedeni-systemu-emisnich-povolenek-EU-ETS-2

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Česko , ČNB , ekonomika , energetika , EU , Fiala , ODS , Šnobr , Kovanda , ANO , Green Deal , ETS 2

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měla by podle vašeho názoru česká vláda zcela odmítnout systém emisních povolenek pro domácnosti?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

USA a Evropa

K čemu dobrému bude, když budeme hrát proti USA tvrdě? Prospěje to něčemu? Čemu? Co když se třeba pak USA rozhodne opustit NATO? Dokážete si představit, že by fungovalo bez USA?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Bolavé klouby nemají rády mléčné výrobkyBolavé klouby nemají rády mléčné výrobky Toxické fráze podkopávající s láskou budovaný vztahToxické fráze podkopávající s láskou budovaný vztah

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Čech projel Francii: Ukrajina nikde, ale hrůzou ujížděl. Vzkazy Bruselu

4:43 Čech projel Francii: Ukrajina nikde, ale hrůzou ujížděl. Vzkazy Bruselu

Francie ještě neřekla poslední slovo, sdělil publicista a dokumentarista Tomáš Měšťan. Ten Parlament…