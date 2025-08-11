Ministr Stanjura: Česko investuje nejvíc v celé EU

Česko investuje nejvíc v celé EU.
Podle nejnovějších dat Eurostatu měla Česká republika v roce 2024 nejvyšší míru celkových investic vůči HDP ze všech zemí Evropské unie.
Předběhli jsme nejen všechny země V4, ale i státy jako Německo, Rakousko, Francie, Švédsko nebo Nizozemsko.
Investujeme do:
- dopravy
- školství
- zdravotnictví
- sociálních služeb
A to vše bez zadlužování budoucnosti.
Rozpočet konsolidujeme, ale neškrtáme tam, kde je potřeba růst.
Investice nejsou výdaj. Jsou to základy prosperity – v regionech, firmách i rodinách.
autor: PV