Ministr Stanjura: Česko investuje nejvíc v celé EU

11.08.2025 10:11 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k investicím.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Zbyněk Stanjura, ministr financí

Česko investuje nejvíc v celé EU.

Podle nejnovějších dat Eurostatu měla Česká republika v roce 2024 nejvyšší míru celkových investic vůči HDP ze všech zemí Evropské unie.

Předběhli jsme nejen všechny země V4, ale i státy jako Německo, Rakousko, Francie, Švédsko nebo Nizozemsko.

Investujeme do:

  • dopravy
  • školství
  • zdravotnictví
  • sociálních služeb

A to vše bez zadlužování budoucnosti.

Rozpočet konsolidujeme, ale neškrtáme tam, kde je potřeba růst.

Investice nejsou výdaj. Jsou to základy prosperity – v regionech, firmách i rodinách.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
