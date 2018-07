Kandidát ANO na pražského primátora Stuchlík prodal podíl ve firmě Fair Credit

Kandidát hnutí ANO na pražského primátora Petr Stuchlík prodal svůj podíl ve společnosti Fair Credit, která poskytuje krátkodobé půjčky. Svůj krok zdůvodnil dotazy médií na své podnikání a tím, že kandidatura na veřejnou funkci není slučitelná s některými podnikatelskými aktivitami. Kupcem Stuchlíkova podílu je jeho obchodní partner Martin Nejedlý. V tiskové zprávě to dnes oznámila mluvčí ANO Lucie Kubovičová. Výše úroků z půjček Fair Creditu, uváděná na webu firmy, se pohybuje podle výše úvěru a délky splácení od 21 do 35 procent.

Například u hotovostní půjčky 50.000 korun splácené po dobu 78 týdnů činí úrok 21,27 procenta a RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů, která udává, o kolik člověk zaplatí víc, dosahuje 157,85 procenta. V Indexu odpovědného úvěrování, který vydává organizace Člověk v tísni, se Fair Credit umístil třicátý ze 42 hodnocených společností.

„Rozhodl jsem se k 31. červenci 2018 prodat svůj podíl ve společnosti Fair Credit. Vedly mě k tomu četné dotazy novinářů a fakt, že toto téma se objevovalo v každém rozhovoru a překrývalo prostor pro témata Prahy a mojí kandidatury,“ uvedl Stuchlík.

Podnikatel a zakladatel společnosti Fincentrum Stuchlík nahradil v čele pražské kandidátky ANO Patrika Nachera, kterého dříve v referendu vybrali pražští členové hnutí. Stuchlíkovo angažmá ve Fair Creditu záhy vzbudilo kritiku. Stuchlík uvedl, že společnost Fair Credit je pro něj jednou z mnoha pasivních investic a investoval do ní až poté, co se ujistil, že funguje eticky správně. Půjčky jsou podle něj drahé, ale odpovídá to míře rizikovosti u tohoto typu úvěrů.

