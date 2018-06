Kandidát ČSSD na ministra zahraničí Poche jedná se Zemanem

22.06.2018 16:01

Kandidát ČSSD na ministra zahraničí v menšinové vládě s hnutím ANO Miroslav Poche jedná dnes odpoledne s prezidentem Milošem Zemanem na lánském zámku. Prezident Pocheho nominaci do kabinetu odmítá a chce ho požádat, aby kandidaturu zvážil. Europoslanec Poche už minulý týden avizoval, že do Lán zamíří tak, jako by se šel představit nový ministr.