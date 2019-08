Kanonáda odborů: Ministr Vojtěch srazil zdravotnictví na kolena v čase růstu

Členové zdravotnických odborů a poskytovatelů následné péče upozornili, že už asi před 6 lety bylo v plánu zrušit 15 nemocnic. Tehdy se tomu podařilo zabránit, ale teď se prý situace opakuje. Podle výkonného ředitele Asociace českých a moravských nemocnic Stanislava Fialy mají být nemocnice, v Rumburku i v dalších městech, ekonomicky zlikvidovány.

„Asociace českých a moravských nemocnic odmítla navýšení úhrad o pouhých pět procent na příští rok. Minimálně 3 procenta bude inflace, minimálně 6,5 procenta navýšení bude potřeba a minimálně desetiprocentní navýšení mezd, jinak nám ty sestry a mnohde i lékaři utečou, minimálně 2 až 3 procenta jsou potřeba na to, abychom dali něco do vlastní péče a do nemocnic. Proto jsme požadovali navýšení minimálně o 12 procent. Toto pojišťovny s podporu Ministerstva zdravotnictví odmítly,“ rozčiloval se Fiala.

Prý doufal, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se přikloní na stranu odborů, ale údajně existují signály, že se přidá spíše na stranu pojišťoven. „Bylo nám pohroženo, že za to, že jsme neuposlechli a nedohodli jsme se, dostaneme ještě méně než 5 procent,“ pokračoval ve slovní palbě předseda Asociace.

„Nemocnice by při pětiprocentním navýšení úhrad, uvedené inflaci a nutném navyšování mezd, kdy mnohdy prodavačka v Kauflandu má víc než sestra v nemocnici, bud dají peníze na mzdy a dostanou se do insolvence jako Rumburk, nebo naopak nenavýší mzdy a zůstanou berz personálu. Už dnes je uzavřena řada oddělení nemocnic a s přetížením personálu můžeme těžko mluvit o kvalitě (péče),“ nedal se zastavit Fiala.

Odboráři a poskytovatelé následné péče se proto obracejí přímo na předsedu vlády Andrej Babiše (ANO), aby se vložil do jednání o penězích pro zdravotnictví a aby bylo umožněno jednání o navýšení úhrad o již zmíněných 12 procent.

Dagmar Žitníková z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče před kamerami prohlásila, že pojišťovny mají dost peněz v rezervách, takže si mohou dovolit navýšit úhrady o víc než o uvedených 5 procent. „Chceme, aby každý pacient našel svoji postel a aby našel svého lékaře v regionu,“ zdůraznila.

Po Žitníkové si vzal slovo předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása a odmítl tvrzení, které se pravděpodobně dříve či později ozve, že má Česko příliš mnoho nemocnic. Pravil, že Rakousko je menší než Česká republika, a má o 80 nemocnic víc.

„Málo se ví, že lidé se zdravotním postižením se bojí chodit do nemocnic, protože tam nemají tu obsluhu, kterou mají doma. Pokud bychom rozředili počet nemocnic, tak ta místní dostupnost bude velmi špatná,“ konstatoval Krása.

Ludmila Kučerová z Charity ČR dala Krásovi za pravdu. Finanční situace ve zdravotnictví je podle ní tak špatná, že už i Charita ČR vyhlásila stávkovou pohotovost, což prý ukazuje, že se opravdu něco děje. Kučerová věří, že se situací ve zdravotnictví budou zabývat poslanci a přiklepnou zdravotnictví více peněz.

Předseda Lékařského odborového klubu před kamerami prohlásil, že je velmi zklamán chováním ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha, který prý do médií hovoří o tom, jak se navýšily platy lékařů, ale už nedodává, kolik přesčasů lékaři mají.

„Já bych chtěl říci, že jsem velice zklamán postojem pana ministra, který tiše přehlíží to, že ústavní pohotovostní služby je poskytována jen díky porušování zákoníku práce. Na druhé straně vydává prohlášení, že už mají být lékaři se svými platy spokojeni a že už se tady na tom poli udělalo všechno,“ rozčiloval se Engel, podle něhož by začínající lékař měl správně mít až o 13 tisíc korun víc, než má, a zkušený lékař má mít až o 22 tisíc víc, než má des.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek odboráře Engela podpořil. Zlobil se, jak je možné, že ekonomika roste, ale zdravotnictví se i tak dostalo do krize. „Je to zdánlivý paradox, ale pan ministr Vojtěch to dokázal. Já jsem zažil řadu problémů, ministry, kteří se potýkali s nejrůznějšími problémy, ale máme prvního ministra, který je schopen poslat zdravotnictví ekonomicky do kolen v čase ekonomické prosperity. Který toleruje to, že se na účtech pojišťoven v rozporu se zákonem hromadí peníze, a já mám důvodnou obavu, že se uděká účetní trik a tyto peníze budou využity ve státním rozpočtu, aby to vypadalo, jak pan premiér dobře hospodaří,“ dštil oheň a síru Kubek.

Diváky navíc varoval, že nemocnice dnes fungují jen proto, že zaměstnávají lékaře-cizince, kteří mnohdy nesplnili ani jazykové zkoušky, ani zkoušky odborné způsobilosti. Není prý tedy jisté, zda někteří lékaři, kteří nás léčí, vědí, co činí.

